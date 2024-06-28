Минобороны сообщило об уничтожении на Украине семи американских РСЗО
За прошедшую неделю Вооруженные силы России уничтожили американскую пусковую установку М270 MLRS и шесть РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны в еженедельной сводке.
«За неделю уничтожены шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, одна пусковая установка М270 MLRS и одна транспортно-заряжающая машина вместе с иностранными специалистами», — говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что также были уничтожены три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18».
По данным Минобороны, российские подразделения группировки войск «Днепр» поразили восемь станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и шесть полевых складов боеприпасов.
Кроме того, средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины и 589 беспилотников, уточнило ведомство.
В течение недели в плен сдались 56 украинских военнослужащих, говорится в сводке.
Ранее, 26 июня, Минобороны сообщило, что за сутки Вооруженные силы России уничтожили три пусковые установки реактивных систем HIMARS американского производства, а также транспортно-заряжающую машину.
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