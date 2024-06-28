 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении на Украине семи американских РСЗО

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении на Украине семи американских РСЗО
Video

За прошедшую неделю Вооруженные силы России уничтожили американскую пусковую установку М270 MLRS и шесть РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны в еженедельной сводке.

«За неделю уничтожены шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, одна пусковая установка М270 MLRS и одна транспортно-заряжающая машина вместе с иностранными специалистами», — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что также были уничтожены три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18».

По данным Минобороны, российские подразделения группировки войск «Днепр» поразили восемь станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и шесть полевых складов боеприпасов.

Кроме того, средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины и 589 беспилотников, уточнило ведомство.

В течение недели в плен сдались 56 украинских военнослужащих, говорится в сводке.

Минобороны сообщило об уничтожении на Украине трех РСЗО HIMARS
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Ранее, 26 июня, Минобороны сообщило, что за сутки Вооруженные силы России уничтожили три пусковые установки реактивных систем HIMARS американского производства, а также транспортно-заряжающую машину.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Минобороны Военная операция на Украине РСЗО
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине трех РСЗО HIMARS
Политика
Минобороны отчиталось о двух сбитых над Белгородской областью дронах
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 25 дронов над пятью регионами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 17:42
IT-компания Sarex провела серию региональных бизнес-завтраков Пресс-релиз, 18:34
Необычные места в Москве, где можно интересно провести лето РБК и ГАЛС, 18:31
Погибшую в Севастополе дочь замглавы Магадана похоронили в Крымске Политика, 18:30
«Аэрофлот» разрешил пассажирам выкупать по несколько кресел для сна Общество, 18:29
Украинского футболиста назвали худшим игроком на групповой стадии Евро Спорт, 18:14
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине семи американских РСЗО Политика, 18:11
Новым главредом «Коммерсанта» стал Михаил Лукин Технологии и медиа, 18:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Миллер рассказал, когда Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай Экономика, 17:58
Проект заявления о приостановке работы России в ПА ОБСЕ внесли в Госдуму Политика, 17:56
Сколько капитала придет в ETF на базе Ethereum и как это повлияет на цены Крипто, 17:55
Касаткина четвертый раз в сезоне вышла в финал турнира WTA Спорт, 17:48
Бастрыкин рассказал, сколько военачальников ВСУ объявлено в розыск Политика, 17:47
Эксперты оценили последствия подрыва ВСУ поста контроля радиации на ЗАЭС Политика, 17:39
ЦБ повысил официальный курс евро почти на ₽1,5 Инвестиции, 17:39