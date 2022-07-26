Германия поставила Украине три РСЗО Mars II

Обещанные системы залпового огня переданы Киеву, сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Накануне власти Украины сообщили о прибытии в страну самоходных зенитно-ракетных комплексов Gepard

РСЗО Mars II (Фото: kmweg.de)

Германия передала Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II, сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, передает ZDF.

«Мы держим свое слово», — заявила она, добавив, что Берлин также передал Киеву три самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram подтвердил прибытие комплексов в страну.

Германия анонсировала передачу Украине РСЗО в июне. Mars II — немецкая версия американской РСЗО M270 MLRS. Как отмечает ZDF, система может стрелять ракетами разных режимов действия, например управляемыми ракетами с системой GPS. Батареи с боевой нагрузкой в 12 ракет устанавливаются на гусеничных машинах, которые могут двигаться со скоростью до 50 км/ч.

Ламбрехт сообщила также, что в сентябре Берлин передаст Киеву контрбатарейный радар типа Cobra: «Контракт уже подписан, сейчас начнется обучение украинских военных этой сложнейшей системе».

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников объявил о прибытии в страну из Германии трех самоходных зенитно-ракетных комплексов Gepard и боеприпасов к ним. Согласно плану, представленному правительством ФРГ в июне, всего немецкие власти планируют передать Киеву 30 комплексов Gepard и около 60 тыс. единиц боеприпасов.

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