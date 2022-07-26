Германия поставила Украине три РСЗО Mars II
Германия передала Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II, сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, передает ZDF.
«Мы держим свое слово», — заявила она, добавив, что Берлин также передал Киеву три самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram подтвердил прибытие комплексов в страну.
Германия анонсировала передачу Украине РСЗО в июне. Mars II — немецкая версия американской РСЗО M270 MLRS. Как отмечает ZDF, система может стрелять ракетами разных режимов действия, например управляемыми ракетами с системой GPS. Батареи с боевой нагрузкой в 12 ракет устанавливаются на гусеничных машинах, которые могут двигаться со скоростью до 50 км/ч.
Ламбрехт сообщила также, что в сентябре Берлин передаст Киеву контрбатарейный радар типа Cobra: «Контракт уже подписан, сейчас начнется обучение украинских военных этой сложнейшей системе».
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников объявил о прибытии в страну из Германии трех самоходных зенитно-ракетных комплексов Gepard и боеприпасов к ним. Согласно плану, представленному правительством ФРГ в июне, всего немецкие власти планируют передать Киеву 30 комплексов Gepard и около 60 тыс. единиц боеприпасов.
В начале июля Украина запросила у Германии системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. По данным Die Welt,
Минэкономики ФРГ дало положительное заключение, но канцлер Олаф Шольц задерживает выдачу экспортного разрешения.
Российская сторона считает, что поставки западного оружия Украине затягивают конфликт, но заявляет, что они не помешают достичь заявленных целей военной операции (в их числе Владимир Путин называл «денацификацию и демилитаризацию» Украины и защиту Донбасса).