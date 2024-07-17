ОГРН: что это такое, для чего нужен и где взять

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Что такое ОГРН

ОГРН (основной государственный регистрационный номер) — это номер, который получают все юридические лица и индивидуальные предприниматели в России при регистрации. В этом коде зашифрована важная информация, которая помогает идентифицировать предпринимателя при совершении тех или иных юридических действий.

Этот цифровой код используется для внесения предпринимателя в реестры, для сдачи отчетов в налоговую, а также для выполнения других юридических процедур. Кроме того, в коде ОГРН зашифрована информация, в каком году была зарегистрирована компания или ИП.

ОГРН ― это «паспорт» организации, он подтверждает ее легальность и позволяет ей участвовать в различных экономических и правовых процессах. Он позволяет отслеживать, какую деятельность ведет компания, ее изменения и правопреемство. Наличие ОГРН ― это знак того, что организация существует правомерно и может выступать субъектом права.

Структура кода ОГРН

ОГРН ― это код из 13 цифр, разделенных на шесть групп.

Пример: 1 21 55 73 93522 0

Цифра в самом начале кода обозначает тип организации. 1 ― это юрлицо, 2 ― госучреждение, 3 ― ИП.

Далее указаны две последние цифры года, когда была зарегистрирована организация. Здесь это 2021 год.

Следом идет двузначный код региона, к которому относится юрлицо или ИП. В этом примере это 55 ― Омская область.

Далее идет двухзначный код налоговой инспекции, в которой была зарегистрирована организация.

Затем идет непосредственно сам номер ИП или юрлица, он содержит пять цифр.

Цифра в конце ― это контрольная сумма. Используя специальный алгоритм, с ее помощью можно вычислить, является ли ОГРН действительным или придуман случайным подбором чисел (как в нашем примере).

Для чего нужен ОГРН

Идентифицировать организацию. ОГРН позволяет однозначно отличить одну организацию от другой. Это важно для государственных органов, чтобы вести учет организаций, контролировать их деятельность, а также для налогообложения. По ОРГН бизнес-партнеры могут удостовериться в легитимности контрагента и избежать рисков.

ОГРН позволяет однозначно отличить одну организацию от другой. Это важно для государственных органов, чтобы вести учет организаций, контролировать их деятельность, а также для налогообложения. По ОРГН бизнес-партнеры могут удостовериться в легитимности контрагента и избежать рисков. Зарегистрировать организацию в ЕГРЮЛ. Без ОГРН организация не может быть зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц, что делает ее недействительной.

Без ОГРН организация не может быть зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц, что делает ее недействительной. Доказать правоспособность. Наличие ОГРН подтверждает, что организация была легально зарегистрирована и имеет право заниматься определенными видами деятельности.

Наличие ОГРН подтверждает, что организация была легально зарегистрирована и имеет право заниматься определенными видами деятельности. Открыть банковский счет. Для открытия банковского счета юридическому лицу необходимо предоставить ОГРН.

Для открытия банковского счета юридическому лицу необходимо предоставить ОГРН. Заключать договоры. Наличие ОГРН позволяет организации заключать договоры с другими юридическими лицами и физическими лицами.

Наличие ОГРН позволяет организации заключать договоры с другими юридическими лицами и физическими лицами. Участвовать в государственных тендерах. Для участия в государственных закупках необходимо иметь ОГРН.

Для участия в государственных закупках необходимо иметь ОГРН. Получать лицензии и разрешения. Некоторые виды деятельности требуют получения лицензий и разрешений, которые можно получить, только если предоставить соответствующим органам свой ОГРН.

Где посмотреть свидетельство ОГРН

В уставных документах организации. При регистрации организации в налоговой выдают документ ― Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Помимо другой важной информации, в нем прописан и код ОГРН.

При регистрации организации в налоговой выдают документ ― Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Помимо другой важной информации, в нем прописан и код ОГРН. На сайте ФНС, ЕГРЮЛ или «Госуслугах». Существуют три сайта, на которых есть функция поиска информации о юрлицах, в том числе ОГРН: сайт ФНС, сайт ЕГРЮЛ и «Госуслуги». Функционал у них очень похожий ― вы вводите доступную информацию о компании и получаете ОРГН. На сайте ФНС можно получить информацию о юридическом лице, включая ОГРН, с помощью сервиса «Сведения о юридическом лице». На сайте «Госуслуги» и в сервисе ЕГРЮЛ можно заказать выписку, где хранится информация обо всех зарегистрированных организациях, в том числе их ОГРН.

Существуют три сайта, на которых есть функция поиска информации о юрлицах, в том числе ОГРН: сайт ФНС, сайт ЕГРЮЛ и «Госуслуги». Функционал у них очень похожий ― вы вводите доступную информацию о компании и получаете ОРГН. На сайте ФНС можно получить информацию о юридическом лице, включая ОГРН, с помощью сервиса «Сведения о юридическом лице». На сайте «Госуслуги» и в сервисе ЕГРЮЛ можно заказать выписку, где хранится информация обо всех зарегистрированных организациях, в том числе их ОГРН. Сервисы проверки контрагентов. Некоторые сервисы, например, «Контур.Фокус» или СПАРК, позволяют проверить контрагента по ОГРН и получить информацию о его деятельности.

Как узнать ОГРН по ИНН

Узнать ОГРН по ИНН можно несколькими способами:

Через сайт ФНС. Зайдите на сайт ФНС России. В разделе «Сервисы и госуслуги» выберите «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде». Введите ИНН в соответствующее поле. Нажмите «Найти».

Через сервис ЕГРЮЛ. Зайдите на сайт Единого государственного реестра юридических лиц. Введите ИНН в соответствующее поле. Нажмите «Найти».

Через сервисы проверки контрагентов. Используйте СПАРК, «Контур.Фокус», Rusprofile и другие. Введите ИНН организации в соответствующее поле на сайте сервиса. Обычно эти сервисы предоставляют информацию об организации, включая ОГРН, бесплатно.

Позвонить в ФНС. Позвоните в налоговую инспекцию по месту регистрации организации. Сообщите ИНН организации и попросите узнать ОГРН.