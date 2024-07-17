ОГРН: что это такое, для чего нужен и где взять
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Что такое ОГРН
ОГРН (основной государственный регистрационный номер) — это номер, который получают все юридические лица и индивидуальные предприниматели в России при регистрации. В этом коде зашифрована важная информация, которая помогает идентифицировать предпринимателя при совершении тех или иных юридических действий.
Этот цифровой код используется для внесения предпринимателя в реестры, для сдачи отчетов в налоговую, а также для выполнения других юридических процедур. Кроме того, в коде ОГРН зашифрована информация, в каком году была зарегистрирована компания или ИП.
ОГРН ― это «паспорт» организации, он подтверждает ее легальность и позволяет ей участвовать в различных экономических и правовых процессах. Он позволяет отслеживать, какую деятельность ведет компания, ее изменения и правопреемство. Наличие ОГРН ― это знак того, что организация существует правомерно и может выступать субъектом права.
Структура кода ОГРН
ОГРН ― это код из 13 цифр, разделенных на шесть групп.
Пример: 1 21 55 73 93522 0
Цифра в самом начале кода обозначает тип организации. 1 ― это юрлицо, 2 ― госучреждение, 3 ― ИП.
Далее указаны две последние цифры года, когда была зарегистрирована организация. Здесь это 2021 год.
Следом идет двузначный код региона, к которому относится юрлицо или ИП. В этом примере это 55 ― Омская область.
Далее идет двухзначный код налоговой инспекции, в которой была зарегистрирована организация.
Затем идет непосредственно сам номер ИП или юрлица, он содержит пять цифр.
Цифра в конце ― это контрольная сумма. Используя специальный алгоритм, с ее помощью можно вычислить, является ли ОГРН действительным или придуман случайным подбором чисел (как в нашем примере).
Для чего нужен ОГРН
- Идентифицировать организацию. ОГРН позволяет однозначно отличить одну организацию от другой. Это важно для государственных органов, чтобы вести учет организаций, контролировать их деятельность, а также для налогообложения. По ОРГН бизнес-партнеры могут удостовериться в легитимности контрагента и избежать рисков.
- Зарегистрировать организацию в ЕГРЮЛ. Без ОГРН организация не может быть зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц, что делает ее недействительной.
- Доказать правоспособность. Наличие ОГРН подтверждает, что организация была легально зарегистрирована и имеет право заниматься определенными видами деятельности.
- Открыть банковский счет. Для открытия банковского счета юридическому лицу необходимо предоставить ОГРН.
- Заключать договоры. Наличие ОГРН позволяет организации заключать договоры с другими юридическими лицами и физическими лицами.
- Участвовать в государственных тендерах. Для участия в государственных закупках необходимо иметь ОГРН.
- Получать лицензии и разрешения. Некоторые виды деятельности требуют получения лицензий и разрешений, которые можно получить, только если предоставить соответствующим органам свой ОГРН.
Где посмотреть свидетельство ОГРН
- В уставных документах организации. При регистрации организации в налоговой выдают документ ― Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Помимо другой важной информации, в нем прописан и код ОГРН.
- На сайте ФНС, ЕГРЮЛ или «Госуслугах». Существуют три сайта, на которых есть функция поиска информации о юрлицах, в том числе ОГРН: сайт ФНС, сайт ЕГРЮЛ и «Госуслуги». Функционал у них очень похожий ― вы вводите доступную информацию о компании и получаете ОРГН. На сайте ФНС можно получить информацию о юридическом лице, включая ОГРН, с помощью сервиса «Сведения о юридическом лице». На сайте «Госуслуги» и в сервисе ЕГРЮЛ можно заказать выписку, где хранится информация обо всех зарегистрированных организациях, в том числе их ОГРН.
- Сервисы проверки контрагентов. Некоторые сервисы, например, «Контур.Фокус» или СПАРК, позволяют проверить контрагента по ОГРН и получить информацию о его деятельности.
Как узнать ОГРН по ИНН
Узнать ОГРН по ИНН можно несколькими способами:
Через сайт ФНС. Зайдите на сайт ФНС России. В разделе «Сервисы и госуслуги» выберите «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде». Введите ИНН в соответствующее поле. Нажмите «Найти».
Через сервис ЕГРЮЛ. Зайдите на сайт Единого государственного реестра юридических лиц. Введите ИНН в соответствующее поле. Нажмите «Найти».
Через сервисы проверки контрагентов. Используйте СПАРК, «Контур.Фокус», Rusprofile и другие. Введите ИНН организации в соответствующее поле на сайте сервиса. Обычно эти сервисы предоставляют информацию об организации, включая ОГРН, бесплатно.
Позвонить в ФНС. Позвоните в налоговую инспекцию по месту регистрации организации. Сообщите ИНН организации и попросите узнать ОГРН.
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