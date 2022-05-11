Мишустин назначил замминистра экономического развития главой Росстата
Новым главой Росстата назначен заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, сообщается в Telegram-канале правительства.
«Ранее Сергей Галкин работал в Минэкономразвития, где возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а с ноября 2018 года в должности заместителя министра курировал вопросы региональной политики и регионального развития», — говорится в сообщении.
Место главы Росстата оказалось свободным после того, как возглавлявший ведомство Павел Малков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. В качестве главы региона он сменил Николая Любимова, который 10 мая объявил, что не пойдет на новый срок. Малков возглавлял Росстат с 2018 года.
Сергею Галкину 38 лет. Он окончил Финансовую академию при правительстве России, после чего работал аналитиком в крупных компаниях, в том числе в ВТБ Капитале.
С 2017 года находится на госслужбе — тогда он занял должность советника министра экономического развития. В октябре того же года возглавил департамент организационного обеспечения и коммуникаций.
Должность замглавы Минэкономразвития занимает с 3 ноября 2018 года. Курирует департаменты регионального развития, планирования территориального развития, региональной политики.
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