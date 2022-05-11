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Мишустин назначил замминистра экономического развития главой Росстата

Статистическое ведомство возглавил Сергей Галкин, который до этого больше трех лет был заместителем главы Минэкономразвития. Прежний глава Росстата Павел Малков ушел на должность врио губернатора Рязанской области
Сергей Галкин
Сергей Галкин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Новым главой Росстата назначен заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, сообщается в Telegram-канале правительства.

«Ранее Сергей Галкин работал в Минэкономразвития, где возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а с ноября 2018 года в должности заместителя министра курировал вопросы региональной политики и регионального развития», — говорится в сообщении.

Глава Росстата стал кандидатом на пост губернатора Рязанской области
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Павел Малков

Место главы Росстата оказалось свободным после того, как возглавлявший ведомство Павел Малков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. В качестве главы региона он сменил Николая Любимова, который 10 мая объявил, что не пойдет на новый срок. Малков возглавлял Росстат с 2018 года.

Сергею Галкину 38 лет. Он окончил Финансовую академию при правительстве России, после чего работал аналитиком в крупных компаниях, в том числе в ВТБ Капитале.

С 2017 года находится на госслужбе — тогда он занял должность советника министра экономического развития. В октябре того же года возглавил департамент организационного обеспечения и коммуникаций.

Должность замглавы Минэкономразвития занимает с 3 ноября 2018 года. Курирует департаменты регионального развития, планирования территориального развития, региональной политики.

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