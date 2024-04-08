Таиланд увидел ослабление силы политического режима в Мьянме

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Военный режим в Мьянме начинает слабеть, поэтому сейчас подходящее время для переговоров, рассказал агентству Reuters премьер-министр Таиланда Сретта Тависин.

«Нынешний режим начинает терять некоторую силу», — заявил премьер. По его словам, пришло время «протянуть руку помощи» и «заключить сделку». В 2021 году в Мьянме произошел военный переворот. Тогда военные взяли под стражу президента Вин Мьина и руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию». Фактическая власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы Мину Ауну Хлайну. Исполняющим обязанности президента назначили вице-президента Мьинта Шве.

Свои действия военные объяснили несогласием с порядком проведения парламентских выборов в ноябре 2020 года. По их мнению, списки избирателей были сфальсифицированы.

Волнения в Мьянме происходят до сих пор. В минувшие выходные союзные группировки, которые поддерживает демократическое правительство, захватили военные посты и города, контроль над которыми ранее осуществляло военное правительство. Речь идет, в частности, о территориях на границе с Таиландом.

Таиланд поддерживает контакты с Мьянмой, с тех пор как в августе 2023 года Тависин вступил в должность премьер-министра, в том числе оказывает ей гуманитарную помощь, чтобы сделать возможными переговоры между двумя враждующими в стране силами. По мнению премьера, Таиланд — первая страна, которой выгоден мир в Мьянме.