Эксперты оценили потенциал военного сотрудничества России и Индонезии

На фоне западных санкций Россия проявляет все больший интерес к углублению сотрудничества со странами АСЕАН, в том числе в военной отрасли, отмечается в докладе клуба «Валдай». Его ключевые положения — в статье РБК

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Как изменились российские интересы в Азии

Военный конфликт на Украине изменил стратегию российского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР): если раньше Москва делала ставку на поддержание статус-кво, то с 2022 года, под влиянием западных санкций, приступила к масштабному развороту на Восток. Об этом говорится в докладе международного дискуссионного клуба «Валдай», посвященном интересам России в АТР (доклад есть у РБК).

Изменение российского подхода привело к стремительному росту торгово-экономического сотрудничества с ведущими странами региона — Китаем и Индией. Уже в 2022 году товарооборот между Россией и КНР увеличился на 29,3% — до $190 млрд, а в 2023 году вырос еще на 26,3% и достиг рекордной отметки в $240,11 млрд. Торговля с Индией выросла еще более существенно за прошедшие два года: с $13,5 млрд в 2021 году до рекордных $65 млрд в 2023 году.

Как отмечает автор доклада, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН кандидат исторических наук Алексей Куприянов, Россия также проявляет интерес к углублению сотрудничества со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). При этом из числа ведущих азиатских партнеров России исчезла Япония, присоединившаяся к экономическим рестрикциям против Москвы.

АСЕАН была основана 8 августа 1967 года в Бангкоке. В состав организации входит десять стран: Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Основной фокус деятельности объединения — экономическое взаимодействие. АСЕАН установила диалоговое партнерство с 11 государствам мира, включая Россию. Отношения АСЕАН с пятью из них — Австралией, Индией, Китаем, США и Японией — имеют статус всеобщего стратегического партнерства.

«Переориентация России на Восток способствовала укреплению экономических связей со странами Азии, получившими доступ к дешевой нефти, и формированию новой мировой экономической структуры, в которой азиатские страны выступают и как посредники, обеспечивающие сохранение, пусть и урезанного, товарооборота между Россией и Западом, и как поставщики товаров в освободившиеся ниши на российском рынке», — отмечается в докладе.

Интересы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обеспечение которых выгодно и странам АСЕАН, сводятся к трем ключевым моментам.

Налаживание бесперебойного движения грузов из российских портов в порты стран региона и обратно

Из-за экономических рестрикций Россия стала все чаще сталкиваться с задержанием или недопуском своих судов, перевозящих санкционные грузы, в порты Индии и Бангладеш. Куприянов отмечает, что эту проблему может решить увеличение российского военно-морского присутствия вдоль маршрута следования судов, а также участие Москвы в развитии инфраструктуры в портах стран АСЕАН.

Укрепление военного и экономического потенциала тихоокеанской части России

В условиях растущей конфронтации в регионе, вызванной противостоянием как между США и Россией, так и между США и Китаем, Владивосток приобретает возрастающее значение в качестве «тихоокеанских ворот» России и экспортно-импортного хаба, говорится в докладе. Куприянов указывает на необходимость обновления портовой и судостроительной инфраструктуры города и соседних с ним территорий, а также расширения транспортного коридора, соединяющего европейскую и тихоокеанскую части России. По его мнению, это создаст новые возможности для бизнеса и привлечет иностранные инвестиции, в том числе из стран Юго-Восточной Азии.

Наращивание экономического и политического сотрудничества с АСЕАН и укрепление потенциала организации, в том числе военного

Автор доклада отмечает, что в условиях растущей геополитической конфронтации Россия заинтересована в сохранении АСЕАН в качестве «независимого полюса силы», что подразумевает усиление взаимодействия между ее участниками по вопросам безопасности. Куприянов также предположил, что по этой причине Россия будет открыта к военному сотрудничеству со странами АСЕАН, в особенности с Индонезией. Оно может подразумевать как продажу, так и совместную разработку и производство современных морских вооружений, в частности дронов, а также систем обнаружения и слежения.

Почему Индонезия может быть заинтересована в военном сотрудничестве с Россией

Куприянов отмечает, что после двух мировых войн долгое время бытовало представление, что при строительстве флота нужно делать основной акцент на крупные корабли, которые можно использовать в качестве платформ для размещения различных видов вооружений. Однако под влиянием боевых действий на Украине и действий йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах» (также известного как хуситы) концепция «москитного флота», состоящего из небольших и маневренных малых боевых кораблей, которые большими группами применяются против более крупных кораблей противника, вновь становится все более актуальной.

«Поскольку морская Юго-Восточная Азия представляет собой систему мелководных морей, соединенных узкими проливами, для нее сам факт этой «морской революции» может иметь большое значение», — полагает эксперт.

Несмотря на то что между странами АСЕАН не налажено военное сотрудничество, по отдельности они обладают внушительными вооруженными силами, отмечает он, отдельно выделяя три государства — Малайзию, Сингапур и Индонезию, географическое положение которых позволяет им в случае необходимости значительно затруднить или вовсе заблокировать судоходство в Малаккском проливе — ключевой водной артерии, соединяющей Тихий и Индийский океаны. По данным Всемирного экономического форума, через этот пролив ежегодно проходит 94 тыс. судов, перевозящих порядка 30% всех мировых товаров. Особенно от него зависит Китай — именно по Малаккскому проливу осуществляется транспортировка около 80% импортируемой в страну нефти. В 2003 году тогдашний генеральный секретарь КПК Ху Цзиньтао даже ввел понятие «малаккская дилемма», чтобы охарактеризовать зависимость КНР от этого судоходного канала.

Фото: Google Maps

Под контролем Индонезии и другие важные проливы, соединяющие Индийский океан с Тихим: Зондский, Макасарский, Бали, Молуккский и другие. «В случае начала серьезного конфликта между США и Китаем страны АСЕАН, и в первую очередь Индонезия, окажутся в фокусе внимания враждующих сторон, стремящихся получить контроль над маршрутами, пролегающими через проливы Малайского барьера, — пишет Куприянов. — Именно от позиции Индонезии в возможном противостоянии зависит его исход. Если Индонезия желает сохранить субъектность и избежать втягивания в конфликт либо участвовать в нем на своих условиях, ей необходимо предпринять для этого ряд шагов, укрепляющих ее ВМС».

Эксперт отмечает, что для этого, в частности, потребуется создать несбалансированный, «москитный флот», способный воспрепятствовать проходу флота любой из сторон возможного конфликта без соответствующего разрешения со стороны Джакарты. По его оценке, такие ВМС должны включать множество морских и воздушных дронов, мобильные береговые противокорабельные системы, малошумные подводные лодки небольшого и среднего радиуса действия с высокой автономностью и мощным вооружением, торпедные установки для борьбы как с подводными лодками, так и с надводными кораблями, сеть сенсоров и датчиков по всем проливам, а также системы для скрытного дистанционного минирования. Помочь в этом Индонезии может Россия, отмечает Куприянов.

Какие вооружения Россия уже поставила Индонезии Истребители Су-30 и Су-27 (обсуждались поставки и Су-35, однако в 2021 году Индонезия отказалась от их закупки, сославшись на нехватку средств, но наблюдатели полагали, что одной из причин стало опасение санкций США).

Вертолеты типа Ми-35 и Ми-17; бронетранспортеры БТР-50 и БТР-80А.

Боевые машины пехоты БМП-3Ф и бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2.

Легкие танки ПТ-76.

Автоматы Калашникова «сотой серии» и т.д.

Директор Центра АСЕАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Екатерина Колдунова в беседе с РБК согласилась, что координация между странами АСЕАН в области безопасности — закономерное решение, которое напрашивается само собой. По ее словам, об этом открыто говорят и некоторые представители стран — участниц объединения, однако практическое решение этого вопроса будет затруднено. «Ассоциация никогда не позиционировала себя как военный блок — это принципиальная позиция. Ряд стран имеют союзнические отношения с США или тесно сотрудничают с ними (Филиппины, Таиланд, Сингапур); Мьянма, наоборот, выбивается из этой логики, отдельные страны пытаются диверсифицировать свои связи в области безопасности (Вьетнам, Индонезия, Малайзия)», — пояснила эксперт.

Колдунова также отметила, что страны АСЕАН проявляют интерес к военному сотрудничеству с Россией, тем более что до начала конфликта она была основным экспортером вооружений в Юго-Восточную Азию. «Вместе с тем угрозы вторичных санкций, очевидно, будут тормозить этот процесс и блокировать многие линии коммуникаций в этой области», — резюмировала востоковед.