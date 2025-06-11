 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Дума утвердила рост дефицита бюджета 2025 года более чем в два раза

Государственная дума скорректировала параметры федерального бюджета в 2025 году
Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об уточнении параметров федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Согласно внесенным поправкам, общий объем доходов федерального бюджета в 2025 году составит 38 506,2 млрд руб. вместо предусмотренных ранее 40 296 млрд руб.

Планируемый объем расходов утвержден в размере 42 298,7 млрд руб. вместо 41 469 млрд руб. Дефицит бюджета вместо предусмотренных ранее 1 173 млрд руб. составит 3 792 млрд руб.

Также прогнозируется увеличение ненефтегазовых поступлений на 829 млрд руб., их общий объем превысит 30 трлн руб. Основной прирост ожидается за счет поступлений от внутренних акцизов, налоговых поступлений и неналоговых платежей.

Минфин вернется к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Кроме того, законодательно закреплены ассигнования на реализацию государственных программ, в том числе на образовательную и научно-исследовательскую деятельность.

Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов 1 декабря 2024 года. Тогда доходы бюджета в 2025 году ожидались в размере 40 296 млрд руб., расходы — 41 469 млрд руб.

Также, согласно прогнозу, рост ВВП в 2025 году ожидается на уровне 2,5%, в 2026 году — 2,6%, в 2027 году — 2,8%, а уровень инфляции — 4,5% в 2025 году и по 4% в следующие два года.

Читайте РБК в Telegram.

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине

Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке

Маск извинился за свои посты о Трампе

Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Госдума госбюджет 2025 год федеральный бюджет законы
Материалы по теме
Минфин пересмотрел параметры бюджета из-за снижения цен на нефть
Экономика
Силуанов предложил перенастроить бюджетное правило
Экономика
Социальные расходы бюджета в 2025 году окажутся выше планировавшихся
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
Инвестор польского футбольного клуба подавился и умер перед сделкой Спорт, 18:01
Соратник Тунберг рассказал о жестоком обращении с ней израильтян Политика, 18:00
Стратегии лидера: на ПМЭФ-2025 пройдет сессия о франчайзинге Франшизы, 17:59
В Польше гражданина задержали по подозрению в шпионаже в пользу России Политика, 17:56
«Авито» и РБК Франшизы проведут на ПМЭФ паблик-ток о франчайзинге Франшизы, 17:54
СК возбудил уголовное дело об ударе ВСУ по поселку Марьино Политика, 17:51
На заседании Совбеза оценили роль НЦ «Россия» в работе с молодежью Отрасли, 17:50
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Чернышенко пообещал подумать над льготами для проезда в детские лагеря Политика, 17:47
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 17:43
Какие технологии будут определять развитие финтеха Отрасли, 17:43
На Bohnams выставят крупнейшую коллекцию виски одного владельца Вино, 17:42
Правительство Туска преодолело вотум недоверия Политика, 17:41
23–25 июня 2025 года в Москве состоится форум «Примаковские чтения» Пресс-релиз, 17:40
ЦБ поднял курс доллара на июньские выходные выше ₽79 Инвестиции, 17:39