Дума утвердила рост дефицита бюджета 2025 года более чем в два раза

Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об уточнении параметров федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Согласно внесенным поправкам, общий объем доходов федерального бюджета в 2025 году составит 38 506,2 млрд руб. вместо предусмотренных ранее 40 296 млрд руб.

Планируемый объем расходов утвержден в размере 42 298,7 млрд руб. вместо 41 469 млрд руб. Дефицит бюджета вместо предусмотренных ранее 1 173 млрд руб. составит 3 792 млрд руб.

Также прогнозируется увеличение ненефтегазовых поступлений на 829 млрд руб., их общий объем превысит 30 трлн руб. Основной прирост ожидается за счет поступлений от внутренних акцизов, налоговых поступлений и неналоговых платежей.

Кроме того, законодательно закреплены ассигнования на реализацию государственных программ, в том числе на образовательную и научно-исследовательскую деятельность.

Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов 1 декабря 2024 года. Тогда доходы бюджета в 2025 году ожидались в размере 40 296 млрд руб., расходы — 41 469 млрд руб.



Также, согласно прогнозу, рост ВВП в 2025 году ожидается на уровне 2,5%, в 2026 году — 2,6%, в 2027 году — 2,8%, а уровень инфляции — 4,5% в 2025 году и по 4% в следующие два года.