Минфин назвал конечные расходы на экономику, социалку и оборону в 2026-м

Минфин назвал окончательные расходы на экономику, социалку и оборону в 2026 году

Минфин обнародовал основные параметры государственного бюджета на 2026 и плановые 2027 и 2028 годы. На оборону заложено свыше четверти государственных расходов на следующий год

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Российский Минфин подвел итоговую оценку основных параметров госбюджета на 2026 и плановые 2027 и 2028 годы. Отчет опубликован на сайте ведомства.

По предварительной оценке Минфина, доходы бюджета в 2026 году составят 40,28 трлн руб., в 2027 и 2028-м — 42,9 трлн и 45,87 трлн руб. Расходы же достигнут 44 трлн руб., 46,1 трлн и почти 49,4 трлн руб. по годам соответственно.

При этом в 2026 году на статью «Национальная оборона» будет направлено чуть более 12,1 трлн руб., на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» — 3,8 трлн руб.

На статью «Национальная экономика выделено 4,84 трлн руб., на сферу ЖКХ — чуть более 2 трлн руб.

Здравоохранение и образование обойдутся бюджету в 1,9 трлн и почти 1,75 трлн руб. соответственно. На обеспечение социальной политики уйдет 7,84 трлн руб.

Размер материнского капитала планируется индексировать до 974 тыс. руб. (2026), 1 млн 13 тыс. руб. (2027), и 1 млн 53 тыс. руб. (2028).

Страховая пенсия в 2026-м составит 26,115 руб., в 2027 и 2028 годах — 27 561 руб. и 29 379 руб. соответственно. Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров — 27 693 руб., 29 тыс. руб. и почти 30,7 тыс. руб.

Социальная пенсия же в 2026 году составит 16,3 тыс. руб., в 2027 — чуть более 17 тыс. руб., в 2028-м — почти 17,8 тыс. руб.

На поддержку работы средств массовой информации уйдет 148,9 млрд руб., на культуру и кинематографию — почти 305 млрд руб. На сферу физической культуры и спорта — 73,8 млрд руб. Еще 1,1 трлн руб. из бюджета потратят на охрану окружающей среды.

1,474 трлн руб. предусмотрено для межбюджетных трансферт общего характера, 2,75 трлн руб. — для решения общегосударственных вопросов.

Межбюджетные трансферты общего характера — это финансовая помощь (средства) от одного бюджета (например, федерального или регионального) другому (региональному или местному), которая не имеет строго определенных целей использования

Ненефтегазовые доходы составят 31,364,7 трлн руб., нефтегазовые — 8,918 трлн. Дефицит бюджета заложен на уровне 3,786,4 трлн руб.

Общий объем ВВП по итогам 2026 года, предварительно, должен составить 235 трлн руб. (рост на 1,3% год к году). Инфляция к декабрю по сравнению с тем же месяцем 2025-го составит 4% и в дальнейшем будет держаться на том же уровне. При этом, что касается ВВП, в 2027-м и 2028-м прогнозируется рост на 2,8% и 2,5% соответственно.

В 2026-м в параметры бюджета заложен курс доллара на уровне 92,2 руб. за единицу валюты. Затем, в 2027-м — 95,8 руб, и 100,1 руб. — в 2028-м. Цена нефти марки Urals, предварительно, должна составлять $59, $61 и $65 за баррель по годам соответственно.