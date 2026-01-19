 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Минфин оценил расходы бюджета в прошлом году

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По итогам 2025 года расходы федерального бюджета России составили 42,9 трлн руб., это на 6,8% больше, чем в предыдущем году, следует из предварительной оценки Минфина.

Объем доходов бюджета составил 37,2 трлн руб., это на 1,6% выше объема поступления доходов за 2024 год. На нефтегазовые доходы пришлось 8,4 трлн руб., по сравнению с прошлым годом показатель упал на 23,8%, преимущественно из-за снижения цен на нефть. Ненефтегазовые доходы составили 28,8 трлн руб. (рост на 12,6%).

Дефицит бюджета сложился в размере 2,6% ВВП, или 5,6 трлн руб.

Закон о бюджете на минувший год предусматривал дефицит в размере 1,173 трлн руб., осенними поправками его увеличили до 5,737 трлн руб., или 2,6% ВВП.

Материал дополняется

