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Финансы ,  
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Эксклюзив

Финразведка призвала привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием

Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование, чтобы запрашивать у него данные по операциям с картами «Мир» или в Системе быстрых платежей. Сейчас эти сведения предоставляют банки
Фото: Артем Соболев / news.ru / Global Look Press
Фото: Артем Соболев / news.ru / Global Look Press

Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления ведомству сведений об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Об этом РБК рассказал представитель Росфинмониторинга (РФМ). Сейчас эти данные финразведка запрашивает у банков.

Представитель Росфинмониторинга пояснил РБК, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы, при этом ведомство администрирует банковские операции по картам «Мир» и с использованием СБП. РФМ предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у финразведки была возможность направлять ему запросы и получать запрашиваемые сведения.

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Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

«Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки. Еще одним преимуществом реализации данной инициативы будет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений», — сказал представитель ведомства. Он уточнил, что реализация предложения потребует внесения изменений по согласованию с Банком России в антиотмывочный 115-ФЗ.

РБК направил запросы в ЦБ и НСПК.

Зачем нужно антиотмывочное регулирование НСПК

«Росфинмониторинг для исполнения своих функций взаимодействует с различными субъектами антиотмывочной системы. Такое взаимодействие включает в себя в том числе направление Росфинмониторингом запросов с целью установления сведений о клиентах и совершаемых ими операциях и получение запрашиваемых сведений», — напомнил представитель ведомства. Он подчеркнул, что в настоящее время, учитывая долю банковского сектора в российской финансовой системе, большая часть запросов направляется в кредитные организации.

Сами банки отмечают, что они неоднократно обращались к финразведке с предложениями, которые направлены на оптимизацию процесса предоставления данных. Информация об этом содержится в вопросах Ассоциации банков России в адрес РФМ. В частности, они предлагали ограничить период, за который Росфинмониторинг может запрашивать информацию в зависимости от ее вида и т.д. «Оптимизация нагрузки на банки в связи с запросами Росфинмониторинга возможна путем получения необходимых сведений от других институтов. Это потребует вовлечения в антиотмывочную систему новых субъектов, в частности НСПК как оператора Системы быстрых платежей и национальной платежной системы «Мир», — ответил банкирам Росфинмониторинг.

РФМ может запрашивать у НСПК различные транзакционные данные по картам «Мир» и СБП, например суммы и даты переводов, информацию о получателях денежных средств, о пользователях этих платежных инструментов и т.п., перечисляет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Об этом же говорит директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева.

Жарский отмечает, что данные, располагаемые НСПК и банками, дополняют друг друга, поэтому Росфинмониторинг может улучшить выявляемость подозрительных операций или сбор данных для агрегированной статистики, например тип транзакций по регионам. «НСПК, вероятно, имеет доступ к более широкой информации о транзакциях через «Мир» и СБП, чем отдельные банки, поскольку она является централизованным оператором этих систем», — добавляет Яковлева.

Для взаимодействия с Росфинмониторингом НСПК может потребоваться создать систему для оперативной обработки запросов от ведомства, а также соблюдать ряд требований по защите информации, считает Жарский. По его мнению, это приведет к росту издержек НСПК в части хранения полной истории транзакций.

«Текущая система обмена информацией между банками и Росфинмониторингом может быть сложной и затратной, особенно когда банки должны отвечать на многочисленные запросы вручную. Оптимизация процесса с участием НСПК предназначена для уменьшения нагрузки на банки, позволяя Росфинмониторингу направлять запросы непосредственно в НСПК. Это улучшит скорость получения данных и эффективность их обработки, уменьшив время и ресурсы, затрачиваемые на ответы на запросы», — заключает Яковлева.

По данным Банка России, на конец 2023 года банки выпустили 287,3 млн карт «Мир». На их долю приходится 56% от объема всех операций по картам в России и 55% от числа всех эмитированных карт. Объем операций в СБП на 1 апреля 2024 года составил 61,8 трлн руб., число операций — 13,7 млрд. С февраля 2024 года НСПК находится под блокирующими санкциями США. После этого началась новая волна отключения приема этих карт в ряде иностранных банков. Например, карты «Мир» перестали работать в большинстве банков Армении и полностью в Киргизии. В настоящее время карты «Мир» продолжают работать в Казахстане, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, на Кубе и т.д., но сеть их приема сильно ограничена.

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Росфинмониторинг НСПК Карты «Мир» СБП

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