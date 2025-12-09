 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Госдума приняла закон о доступе финразведки к операциям по картам «Мир»

Законом устанавливается порядок получения данных Росфинмониторингом от оператора СБП и карт «Мир». Сейчас такие данные служба запрашивала напрямую у банков, те просили оптимизировать этот процесс для снятия нагрузки с них
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении закон, которым Росфинмониторинг наделяется правом запрашивать сведения об операциях, совершенных по банковским картам Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») и через Систему быстрых платежей (СБП, развивается НСПК совместно с ЦБ). РБК следил за трансляцией заседания.

«Законопроектом устанавливается порядок взаимодействия, информационного обмена между службой финансового мониторинга и оператором платежной системы Национальной системы платежных карт. Это делается в связи с совершенствованием антиотмывочный системы», — сказал замглавы комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов, представляя поправки. Они должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

О подготовке соответствующего законопроекта, которым вносятся изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов», РБК писал в мае. Поправки позволят Росфинмониторингу более оперативно получать значимую информацию, указывал представитель ведомства. Состав сведений служба и НСПК определят в отдельном соглашении по согласованию с ЦБ, объяснял он.

Впервые инициатива включить НСПК в антиотмывочное регулирование была озвучена еще в 2024 году. Тогда представитель Росфинмониторинга пояснял РБК, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы, при этом ведомство администрирует банковские операции по картам «Мир» и с использованием СБП.

«Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», — указывал представитель ведомства.

Сами банки отмечали, что неоднократно обращались к финразведке с предложениями, которые направлены на оптимизацию процесса предоставления данных. Текущая система обмена информацией между ними и Росфинмониторингом может быть сложной и затратной, особенно когда банки должны отвечать на многочисленные запросы вручную, объясняла директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Росфинмониторинг СБП НСПК Госдума
Материалы по теме
Российские суды взыскали с дропперов свыше ₽1 млрд
Общество
Росфинмониторинг сможет приостанавливать переводы дропперов
Финансы
Банкир из Euroclear попал под подозрение из-за 155 поездок в Россию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 15:17 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 15:17
Попавшие под санкции российские инвесторы подали иски к ЕС на €53 млрд Экономика, 15:48
Госдума одобрила передачу бесхозного жилья в новых регионах государству Недвижимость, 15:47
Bloomberg рассказал о создании Японией «ракетного архипелага» у Тайваня Политика, 15:46
Главу военного представительства МО обвинили во взятках в Крыму Общество, 15:45
ЦСКА подал жалобу на удаление Мойзеса в матче с «Краснодаром» Спорт, 15:43
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Трамп не признал обновленную стратегию безопасности США выгодной России Политика, 15:33
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Как автоматизировать предприятие с оборудованием от разных вендоров Отрасли, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Двух российских баскетболистов дисквалифицировали за ставки Спорт, 15:24
Российские ученые выпустил первые тестовые серии вакцины от рака Общество, 15:21
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Доход крупных криптопроектов оказался в сотни раз ниже их капитализации Крипто, 15:15
В Японии решили создать национальное бюро разведки во главе с министром Политика, 15:14