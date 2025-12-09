Госдума приняла закон о доступе финразведки к операциям по картам «Мир»

Законом устанавливается порядок получения данных Росфинмониторингом от оператора СБП и карт «Мир». Сейчас такие данные служба запрашивала напрямую у банков, те просили оптимизировать этот процесс для снятия нагрузки с них

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении закон, которым Росфинмониторинг наделяется правом запрашивать сведения об операциях, совершенных по банковским картам Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») и через Систему быстрых платежей (СБП, развивается НСПК совместно с ЦБ). РБК следил за трансляцией заседания.

«Законопроектом устанавливается порядок взаимодействия, информационного обмена между службой финансового мониторинга и оператором платежной системы Национальной системы платежных карт. Это делается в связи с совершенствованием антиотмывочный системы», — сказал замглавы комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов, представляя поправки. Они должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

О подготовке соответствующего законопроекта, которым вносятся изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов», РБК писал в мае. Поправки позволят Росфинмониторингу более оперативно получать значимую информацию, указывал представитель ведомства. Состав сведений служба и НСПК определят в отдельном соглашении по согласованию с ЦБ, объяснял он.

Впервые инициатива включить НСПК в антиотмывочное регулирование была озвучена еще в 2024 году. Тогда представитель Росфинмониторинга пояснял РБК, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы, при этом ведомство администрирует банковские операции по картам «Мир» и с использованием СБП.

«Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», — указывал представитель ведомства.

Сами банки отмечали, что неоднократно обращались к финразведке с предложениями, которые направлены на оптимизацию процесса предоставления данных. Текущая система обмена информацией между ними и Росфинмониторингом может быть сложной и затратной, особенно когда банки должны отвечать на многочисленные запросы вручную, объясняла директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева.