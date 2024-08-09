Развожаев сообщил о сбитой противокорабельной ракете над Черным морем

Над Черным морем «на значительном отдалении от берега» сбили противокорабельную ракету «Нептун», сообщил губернатор Севастополя Развожаев. В городе более 40 минут продлилась воздушная тревога

В районе Севастополя российские силы отбивают атаку украинской стороны, над акваторией Черного моря сбита противокорабельная ракета «Нептун», сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительной информации уже сбита одна противокорабельная ракета «Нептун» над акваторией на значительном отдалении от берега», — написал он в телеграм-канале.

Развожаев отметил, что сохраняется угроза атаки беспилотников. В 1:05 мск он объявил в регионе воздушную тревогу, в 1:49, после сообщения о сбитой ракете, сообщил, что она отменена.

Также об опасности атаки дронов объявили в Белгородской и Воронежской областях. В Курской области действует ракетная опасность. В Брянской области силы ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Богомаз.

В ночь на 2 августа Развожаев сообщал об отражении «массированной атаки» на Севастополь. По его словам, было сбито более четырех воздушных целей. В некоторых районах города упали обломки ракет или беспилотников. В частности, как рассказал губернатор, в один из жилых домов попала фугасная часть ракеты ATACMS. Она застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал. Днем части ракеты вывезли для уничтожения на полигон.