Турчинов предсказал возможность Киева за «минуты» снести Крымский мост

Украина будет способна уничтожить Крымский мост «в течение нескольких минут» благодаря комплексу крылатых ракет «Нептун». Об этом в интервью изданию LB.ua заявил экс-глава Совета национальной безопасности Александр Турчинов.

Он пояснил, что «Нептуны» являются «комплексным решением» проблемы эффективной защиты Украины с моря. «Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли России любого класса, <...> а при необходимости, в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия», — сказал Турчинов. Он добавил, что система крылатых ракет на Украине в последние годы была создана фактически с нуля — это огромный объем работы, который «заставляет считаться» с интересами Киева.

Разработку ракет «Нептун» конструкторское бюро «Луч» начало в 2013 году на основе советской ракеты Х-35. Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждал, что дальность некоторых ракет — более 1 тыс. км. В апреле он пообещал «в чрезвычайно короткие сроки» принять комплексы на вооружение.