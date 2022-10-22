Минобороны России сообщило об ударах по цехам в Харькове с частями для «Нептунов»

Минобороны России сообщило об ударах по цехам с частями для «Нептунов»

Оборонное ведомство сообщило также о неудачных попытках ВСУ атаковать на купянском, краснолиманском, южнодонецком и николаево-криворожском направлениях

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России нанесли удары по цехам оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове, сообщило Минобороны на субботнем брифинге. По данным ведомства, были уничтожены головные части противокорабельных ракет «Нептун», их производят на этом заводе.

Минобороны сообщило также о неудачных попытках ВСУ атаковать на купянском, краснолиманском, южнодонецком и николаево-криворожском направлениях.

Ударами российских сил поражены три управления ВСУ в районе городов Купянск (Харьковская область) и Запорожье, 72 артиллерийских подразделения, а также живая сила и военная техника в 183 районах, сообщили в министерстве.

Кроме того, уничтожены склады ВСУ на территории Донецкой народной республики, в районе города Запорожье и села Новая Каменка в Херсонской области, говорится в сообщении. В районе села Алексеевка в Днепропетровской области также уничтожено нефтехранилище с 56 тыс. т дизеля для военной техники ВСУ, рассказали в ведомстве.

В Николаевской области сбит украинский МиГ-29, а в ДНР, ЛНР и Херсонской области — шесть беспилотников, добавили в Минобороны России.

Всего с начала спецоперации российскими военными уничтожены 325 украинских самолетов, 162 вертолета, более 2,3 тыс. беспилотников, 383 ЗРК, почти 6 тыс. танков и других боевых машин, 3515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 6,7 тыс. единиц автомобильной спецтехники.

Российская спецоперация продолжается с 24 февраля. Ее целями Москва называла «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, защиту населения Донбасса, а также обеспечение безопасности России в условиях угрозы со стороны НАТО. В начале осени президент Владимир Путин говорил, что операция нацелена на ликвидацию «антироссийского анклава», который создается на территории Украины и угрожает России. В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, после которых они были включены в состав России.