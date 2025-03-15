Зеленский заявил о появлении у Украины ракеты «Длинный Нептун»
Украина испытала и осуществила успешное боевое применение ракеты «Длинный Нептун», дальность действия которой составляет 1 тыс. км, заявил президент Владимир Зеленский.
После начала военной операции на Украине союзники передали ей такие ракеты, как Storm Shadow (Великобритания) и ATACMS (от англ. Army Tactical Missile System, США). Дальность их действия не превышает 550 км. Минобороны России неоднократно сообщало о перехвате этих ракет.
«Нептун». Их дальность полета — до 300 км, скорость — до 900 км/с, вес — 870 кг, длина — 5,05 м. Минобороны России впервые сообщило о перехвате украинского «Нептуна» в августе 2023 года.
Об испытаниях украинской крылатой ракеты с дальностью свыше 1 тыс. км сообщал экс-президент Петр Порошенко в апреле 2019 года. Тогда он не уточнял ее название. По словам Порошенко, в 1990-е годы после «сдачи» крылатых ракет на Украине осталось мало специалистов, способных их применять, поэтому обучение возобновилось.
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