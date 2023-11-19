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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль рассказал о захваченном хуситами грузовом судне

Израильская армия сообщила о захвате йеменскими хуситами судна Galaxy Leader
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Захват судна произошел на юге Красного моря, на борту корабля нет израильтян, уточнили в ЦАХАЛ. По данным Al Hadath, это судно Galaxy Leader. Израиль сообщил, что в его команде 25 человек, среди них нет израильтян
Cудно Galaxy Leader
Cудно Galaxy Leader (Фото: Garitzko / wikipedia.org)

Йеменские хуситы захватили грузовое судно с командой из граждан разных национальностей на борту, сообщила в телеграм-канале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Захват грузового судна хуситами недалеко от Йемена на юге Красного моря является очень серьезным инцидентом, имеющим глобальные последствия. Судно покинуло Турцию и направилось в Индию, на нем находились гражданские лица разных национальностей, в это число не входят израильтяне. Это не израильский корабль», — сообщает ЦАХАЛ.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что захваченное судно — британское, а управляет им японская компания. На его борту — 25 человек, это граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики. В заявлении, которое приводит The Times of Israel, говорится, что «это еще один акт иранского терроризма». Иран поддерживает хуситов.

Al Hadath со ссылкой на источники указывал, что хуситы захватили судно Galaxy Leader. По данным телеканала, его судовладелец — израильтянин. Ранее он приводил информацию о 22 людях на борту, позднее в новости также появилось число 25.

По данным VesselFinder, это судно под флагом Багамских островов, его последнее зарегистрированное на сайте местоположение — в Красном море между берегами Саудовской Аравии и Судана. Galaxy Leader было построено в 2002 году, его дедвейт (общая сумма перевозимых грузов) — свыше 17 тыс. т.

12 ноября оно вышло из порта Кёрфез (на берегу Измитского залива Мраморного моря в Турции, к востоку от Стамбула) и следовало в индийский порт Пайпавав на западе страны. Туда корабль должен был ориентировочно прибыть 23 ноября.

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Ранее 19 ноября вооруженные силы Йемена, подконтрольные группировке хуситов, заявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Хуситы призвали другие страны отозвать с таких кораблей своих граждан, если они работают на них, не участвовать в сношениях с этими судами и дать указание своим кораблям не приближаться к ним.

Свои действия хуситы назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

В ноябре хуситы несколько раз наносили ракетные удары по Израилю. Лидер группировки Абдель-Малек аль-Хуси 10 октября, спустя три дня после нападения ХАМАС на Израиль, заявил, что группировка запустит ракеты и беспилотники, если США напрямую вмешаются в конфликт Израиля и сектора Газа.

В Йемене уже более десяти лет сохраняется напряженная политическая обстановка. В 2011-м в ходе «арабской весны» был свергнут президент Али Абдулла Салех. С 2014 года в Йемене длится гражданская война. Тогда хуситы (относятся к мусульманам-шиитам) взяли под контроль столицу страны Сану, а в следующем году объявили о захвате власти. Суннитские партии из Южного Йемена не признали захват власти хуситами, которые контролируют север. Суннитов поддерживает Саудовская Аравия.

Йемен находится на побережье Красного, Аравийского морей и Аденского залива.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль Йемен хуситы
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