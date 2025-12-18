Ударные БПЛА: классификация, принципы работы

Работа расчета барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Херсонской области (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Содержание:

Что такое ударный БПЛА

Ударный беспилотный летательный аппарат — это дрон, предназначенный для непосредственного поражения цели с помощью установленного вооружения. В отличие от сугубо разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые выполняют задачи наблюдения, сбора данных, фото- и видеофиксации, ударные аппараты можно дополнить средствами поражения. Так они могут атаковать наземные, морские или воздушные цели — от бронетехники и укреплений до складов, объектов инфраструктуры, кораблей и т. д.

Основные особенности ударных беспилотников

Сам факт возможности нести вооружение отличает их от разведывательных БПЛА. Управление зачастую ведется по радио- или спутниковым (или ретрансляционным) каналам, а современные аппараты могут иметь элементы автономности — например, программируемый маршрут, возвращение на базу, удержание патрульной орбиты. Для обнаружения и наведения целей ударные дроны обычно оборудуют оптико-электронными системами, тепловизорами, инфракрасными сенсорами, а иногда — радарами. Конфигурации сильно различаются: есть легкие устройства для быстрого тактического удара, а есть тяжелые аппараты, способные нести крупные боевые части, летать долго и наносить серьезный урон.

Российские военнослужащие используют разведывательные и ударные FPV-дроны (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Различия между моделями по дальности, грузоподъемности и времени полета в совокупности определяют, где и как именно БПЛА может быть применен — от тактической поддержки на фронте до стратегических ударов по инфраструктуре противника.

Виды ударных БПЛА

Виды ударных БПЛА — это классификация аппаратов по конструкции и функциональным возможностям. Среди ударных дронов можно выделить несколько их вариантов по конструкции, задачам и назначению.

Один из самых распространенных — самолетного (с фиксированными крыльями) типа. Такие дроны взлетают, набирают высоту и следуют по маршруту или патрулируют заданную зону до получения целеуказания. Их используют для дальних перелетов и атак на удаленные объекты.

Работа расчета барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Херсонской области (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Альтернативой являются платформы вертолетного (роторного) типа или VTOL (Vertical Take-Off and Landing) — способные вертикального взлетать и садиться, маневренные, применяемые для операций в стесненных условиях.

Среди самолетных ударных дронов существуют «тяжелые» — рассчитанные на значительную полезную нагрузку и дальность, близкие по характеристикам к пилотируемым самолетам.

Есть и тактические ударные БПЛА — более легкие, с меньшей нагрузкой, но быстрые и мобильные, сфокусированные на непосредственной поддержке подразделений.

Разведывательно-ударные БПЛА как отдельный класс

В ряде случаев выделяют категорию разведывательно-ударных БПЛА: это аппараты, которые совмещают функции наблюдения, целеуказания и поражения целей — обеспечивая комплекс «засек — ударил». Таким образом, разведывательно-ударные беспилотники выполняют полный цикл действий от обнаружения цели до ее уничтожения.

Сначала с помощью оптико-электронных систем (например, дневной или ночной оптики, тепловизоров), возможно, с привлечением радиолокационных сенсоров, аппарат получает информацию о цели, передает ее оператору-человеку или обрабатывает самостоятельно. После подтверждения цели система наведения и вооружения обеспечивает точное поражение — сброс бомбы или пуск ракеты.

Принцип работы ударного БПЛА

Сначала ударный дрон запускают: в зависимости от конструкции это может быть стандартный взлет с полосы, катапультный старт, либо вертикальный взлет (для VTOL-вариантов). Далее аппарат выходит на маршрут или патрульную орбиту, при этом бортовые сенсоры — оптические, инфракрасные, тепловые или диапазонные — начинают поиск цели.

Работа расчета барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Курской области (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Как только цель обнаружена, дрон передает данные оператору, либо — при наличии автономных систем — сам анализирует цель, оценивает обстановку, курс, расстояние, степень угрозы. После этого принимается решение о способе поражения: может быть сброшена несопряженная бомба, запущена управляемая ракета или — в случае «камикадзе»-типа — устроено направленное столкновение с целью. При успешном попадании дрон либо возвращается (если многоразовый), либо завершает миссию — например, самоподрывом.

Некоторые ударные БПЛА России и Украины

Страна Модель Тип Назначение Параметры Россия «Орион» / «Иноходец» Самолетного типа (разведывательно-ударные / ударные) Разведывательно-ударный БПЛА; может нести управляемые авиабомбы и ракеты Дальность 250 км; боевая часть 150–180 кг Украина UJ-22 Airborne Самолетного типа (разведывательно-ударные / ударные) Разведка; ударные конфигурации фиксировались в отдельных эпизодах Дальность 800 км; боевая часть ~20 кг Россия Zala Aero Lancet Барражирующий боеприпас (средний/тяжелый) Поиск и поражение целей Дальность 40–70 км; боевая часть 3–5 кг Украина RAM-II Барражирующий боеприпас (средний/тяжелый) Поиск и поражение целей Дальность 30 км; боевая часть ~3 кг Россия «Орлан-10» (в отдельных модификациях) Самолетного типа Разведывательный БПЛА; есть ударные модификации Дальность 120 км; боевая часть 4-5 кг Украина Punisher Самолетного типа (легкий тактический) Разведка и корректируемый сброс малых боеприпасов Дальность полета 45 км; боевая часть ~3 кг

Основные элементы конструкции и оборудование ударных БПЛА

Типичная архитектура ударного БПЛА включает:

Планер (аэродинамическая схема). Форма фюзеляжа, крыльев, стабилизаторов, шасси (если предусмотрено), рулей. Для самолетного типа — крылья, для VTOL — роторы либо комбинированные схемы.

Силовая установка. В зависимости от задачи — поршневой двигатель, турбинный или турбореактивный двигатель: от этого зависит скорость, высота, дальность.

Навигационные системы. GPS/ГЛОНАСС, инерциальные системы, бортовое управление. В современных системах применяются комбинированные решения для устойчивого полета, маршрутизации, удержания высоты и положения.

Каналы связи. Радиоуправление, канал передачи данных с сенсоров (видео, телеметрия), иногда — спутниковые или ретрансляционные каналы, особенно для дальних дронов.

Бортовое оборудование. Сенсоры: оптика (день/ночь), инфракрасные камеры, прицельные системы; датчики высоты, скорости, навигации; в некоторых случаях — радиоэлектронная аппаратура, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и др.

Системы сброса или применения вооружения. Подвесные точки, отсеки для бомб или ракет, системы наведения, самонаведения, прицельные каналы, аппарат управления пуском или сбросом. Военнослужащий подразделения БПЛА артиллерийской бригады ВДВ (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Ограничения и уязвимости ударных БПЛА

Ударные БПЛА сильно зависят от каналов связи: при сбоях в управлении (глушение, перехват, помехи) дрон может потерять контроль, заблудиться или быть выведен из строя. В зонах активного применения РЭБ эффективность дронов сильно падает.

Масса полезной нагрузки ограничена: увеличение боекомплекта требует более мощного двигателя, усиленного планера, что повышает стоимость, сложность и заметность. Автономность (топливо, батареи, ресурс двигателя) также накладывает ограничения на дальность, время нахождения в воздухе и количество управляемых целей.

Легкие дроны особенно уязвимы перед средствами противовоздушной обороны (ПВО) и переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК): при обнаружении они могут быть быстро сбиты.