База знаний⁠,
0

Ударные БПЛА: классификация, принципы работы

Работа расчета барражирующего боеприпаса&nbsp;&laquo;Ланцет&raquo; в Херсонской области
Работа расчета барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Херсонской области (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Содержание:

Что такое ударный БПЛА

Ударный беспилотный летательный аппарат — это дрон, предназначенный для непосредственного поражения цели с помощью установленного вооружения. В отличие от сугубо разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые выполняют задачи наблюдения, сбора данных, фото- и видеофиксации, ударные аппараты можно дополнить средствами поражения. Так они могут атаковать наземные, морские или воздушные цели — от бронетехники и укреплений до складов, объектов инфраструктуры, кораблей и т. д.

Основные особенности ударных беспилотников

Сам факт возможности нести вооружение отличает их от разведывательных БПЛА. Управление зачастую ведется по радио- или спутниковым (или ретрансляционным) каналам, а современные аппараты могут иметь элементы автономности — например, программируемый маршрут, возвращение на базу, удержание патрульной орбиты. Для обнаружения и наведения целей ударные дроны обычно оборудуют оптико-электронными системами, тепловизорами, инфракрасными сенсорами, а иногда — радарами. Конфигурации сильно различаются: есть легкие устройства для быстрого тактического удара, а есть тяжелые аппараты, способные нести крупные боевые части, летать долго и наносить серьезный урон.

Российские военнослужащие используют разведывательные и ударные FPV-дроны
Российские военнослужащие используют разведывательные и ударные FPV-дроны
(Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Различия между моделями по дальности, грузоподъемности и времени полета в совокупности определяют, где и как именно БПЛА может быть применен — от тактической поддержки на фронте до стратегических ударов по инфраструктуре противника.

Виды ударных БПЛА

Виды ударных БПЛА — это классификация аппаратов по конструкции и функциональным возможностям. Среди ударных дронов можно выделить несколько их вариантов по конструкции, задачам и назначению.

Один из самых распространенных — самолетного (с фиксированными крыльями) типа. Такие дроны взлетают, набирают высоту и следуют по маршруту или патрулируют заданную зону до получения целеуказания. Их используют для дальних перелетов и атак на удаленные объекты.

Работа расчета барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Херсонской области
Работа расчета барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Херсонской области
(Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Альтернативой являются платформы вертолетного (роторного) типа или VTOL (Vertical Take-Off and Landing) — способные вертикального взлетать и садиться, маневренные, применяемые для операций в стесненных условиях.

Среди самолетных ударных дронов существуют «тяжелые» — рассчитанные на значительную полезную нагрузку и дальность, близкие по характеристикам к пилотируемым самолетам.

Есть и тактические ударные БПЛА — более легкие, с меньшей нагрузкой, но быстрые и мобильные, сфокусированные на непосредственной поддержке подразделений.

Разведывательно-ударные БПЛА как отдельный класс

В ряде случаев выделяют категорию разведывательно-ударных БПЛА: это аппараты, которые совмещают функции наблюдения, целеуказания и поражения целей — обеспечивая комплекс «засек — ударил». Таким образом, разведывательно-ударные беспилотники выполняют полный цикл действий от обнаружения цели до ее уничтожения.

Сначала с помощью оптико-электронных систем (например, дневной или ночной оптики, тепловизоров), возможно, с привлечением радиолокационных сенсоров, аппарат получает информацию о цели, передает ее оператору-человеку или обрабатывает самостоятельно. После подтверждения цели система наведения и вооружения обеспечивает точное поражение — сброс бомбы или пуск ракеты.

Принцип работы ударного БПЛА

Сначала ударный дрон запускают: в зависимости от конструкции это может быть стандартный взлет с полосы, катапультный старт, либо вертикальный взлет (для VTOL-вариантов). Далее аппарат выходит на маршрут или патрульную орбиту, при этом бортовые сенсоры — оптические, инфракрасные, тепловые или диапазонные — начинают поиск цели.

Работа расчета барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Курской области
Работа расчета барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Курской области
(Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Как только цель обнаружена, дрон передает данные оператору, либо — при наличии автономных систем — сам анализирует цель, оценивает обстановку, курс, расстояние, степень угрозы. После этого принимается решение о способе поражения: может быть сброшена несопряженная бомба, запущена управляемая ракета или — в случае «камикадзе»-типа — устроено направленное столкновение с целью. При успешном попадании дрон либо возвращается (если многоразовый), либо завершает миссию — например, самоподрывом. 

Некоторые ударные БПЛА России и Украины

Страна Модель Тип Назначение Параметры
Россия «Орион» / «Иноходец» Самолетного типа (разведывательно-ударные / ударные) Разведывательно-ударный БПЛА; может нести управляемые авиабомбы и ракеты Дальность 250 км; боевая часть 150–180 кг
Украина UJ-22 Airborne Самолетного типа (разведывательно-ударные / ударные) Разведка; ударные конфигурации фиксировались в отдельных эпизодах Дальность 800 км; боевая часть ~20 кг
Россия Zala Aero Lancet Барражирующий боеприпас (средний/тяжелый) Поиск и поражение целей Дальность 40–70 км; боевая часть 3–5 кг
Украина RAM-II Барражирующий боеприпас (средний/тяжелый) Поиск и поражение целей Дальность 30 км; боевая часть ~3 кг
Россия «Орлан-10» (в отдельных модификациях) Самолетного типа Разведывательный БПЛА; есть ударные модификации Дальность 120 км; боевая часть 4-5 кг
Украина Punisher Самолетного типа (легкий тактический) Разведка и корректируемый сброс малых боеприпасов Дальность полета 45 км; боевая часть ~3 кг

Основные элементы конструкции и оборудование ударных БПЛА

Типичная архитектура ударного БПЛА включает:

  • Планер (аэродинамическая схема). Форма фюзеляжа, крыльев, стабилизаторов, шасси (если предусмотрено), рулей. Для самолетного типа — крылья, для VTOL — роторы либо комбинированные схемы.

  • Силовая установка. В зависимости от задачи — поршневой двигатель, турбинный или турбореактивный двигатель: от этого зависит скорость, высота, дальность.

  • Навигационные системы. GPS/ГЛОНАСС, инерциальные системы, бортовое управление. В современных системах применяются комбинированные решения для устойчивого полета, маршрутизации, удержания высоты и положения.

  • Каналы связи. Радиоуправление, канал передачи данных с сенсоров (видео, телеметрия), иногда — спутниковые или ретрансляционные каналы, особенно для дальних дронов.

  • Бортовое оборудование. Сенсоры: оптика (день/ночь), инфракрасные камеры, прицельные системы; датчики высоты, скорости, навигации; в некоторых случаях — радиоэлектронная аппаратура, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и др.

  • Системы сброса или применения вооружения. Подвесные точки, отсеки для бомб или ракет, системы наведения, самонаведения, прицельные каналы, аппарат управления пуском или сбросом.

    Военнослужащий подразделения БПЛА артиллерийской бригады ВДВ
    Военнослужащий подразделения БПЛА артиллерийской бригады ВДВ
    (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Ограничения и уязвимости ударных БПЛА

Ударные БПЛА сильно зависят от каналов связи: при сбоях в управлении (глушение, перехват, помехи) дрон может потерять контроль, заблудиться или быть выведен из строя. В зонах активного применения РЭБ эффективность дронов сильно падает.

Масса полезной нагрузки ограничена: увеличение боекомплекта требует более мощного двигателя, усиленного планера, что повышает стоимость, сложность и заметность. Автономность (топливо, батареи, ресурс двигателя) также накладывает ограничения на дальность, время нахождения в воздухе и количество управляемых целей.

Легкие дроны особенно уязвимы перед средствами противовоздушной обороны (ПВО) и переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК): при обнаружении они могут быть быстро сбиты.

