Ударные БПЛА: классификация, принципы работы
Содержание:
- Что такое ударный БПЛА
- Основные особенности ударных беспилотников
- Виды ударных БПЛА
- Принцип работы ударного БПЛА
- Некоторые ударные БПЛА России и Украины
- Основные элементы конструкции и оборудование ударных БПЛА
- Ограничения и уязвимости ударных БПЛА
Что такое ударный БПЛА
Ударный беспилотный летательный аппарат — это дрон, предназначенный для непосредственного поражения цели с помощью установленного вооружения. В отличие от сугубо разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые выполняют задачи наблюдения, сбора данных, фото- и видеофиксации, ударные аппараты можно дополнить средствами поражения. Так они могут атаковать наземные, морские или воздушные цели — от бронетехники и укреплений до складов, объектов инфраструктуры, кораблей и т. д.
Основные особенности ударных беспилотников
Сам факт возможности нести вооружение отличает их от разведывательных БПЛА. Управление зачастую ведется по радио- или спутниковым (или ретрансляционным) каналам, а современные аппараты могут иметь элементы автономности — например, программируемый маршрут, возвращение на базу, удержание патрульной орбиты. Для обнаружения и наведения целей ударные дроны обычно оборудуют оптико-электронными системами, тепловизорами, инфракрасными сенсорами, а иногда — радарами. Конфигурации сильно различаются: есть легкие устройства для быстрого тактического удара, а есть тяжелые аппараты, способные нести крупные боевые части, летать долго и наносить серьезный урон.
Различия между моделями по дальности, грузоподъемности и времени полета в совокупности определяют, где и как именно БПЛА может быть применен — от тактической поддержки на фронте до стратегических ударов по инфраструктуре противника.
Виды ударных БПЛА
Виды ударных БПЛА — это классификация аппаратов по конструкции и функциональным возможностям. Среди ударных дронов можно выделить несколько их вариантов по конструкции, задачам и назначению.
Один из самых распространенных — самолетного (с фиксированными крыльями) типа. Такие дроны взлетают, набирают высоту и следуют по маршруту или патрулируют заданную зону до получения целеуказания. Их используют для дальних перелетов и атак на удаленные объекты.
Альтернативой являются платформы вертолетного (роторного) типа или VTOL (Vertical Take-Off and Landing) — способные вертикального взлетать и садиться, маневренные, применяемые для операций в стесненных условиях.
Среди самолетных ударных дронов существуют «тяжелые» — рассчитанные на значительную полезную нагрузку и дальность, близкие по характеристикам к пилотируемым самолетам.
Есть и тактические ударные БПЛА — более легкие, с меньшей нагрузкой, но быстрые и мобильные, сфокусированные на непосредственной поддержке подразделений.
Разведывательно-ударные БПЛА как отдельный класс
В ряде случаев выделяют категорию разведывательно-ударных БПЛА: это аппараты, которые совмещают функции наблюдения, целеуказания и поражения целей — обеспечивая комплекс «засек — ударил». Таким образом, разведывательно-ударные беспилотники выполняют полный цикл действий от обнаружения цели до ее уничтожения.
Сначала с помощью оптико-электронных систем (например, дневной или ночной оптики, тепловизоров), возможно, с привлечением радиолокационных сенсоров, аппарат получает информацию о цели, передает ее оператору-человеку или обрабатывает самостоятельно. После подтверждения цели система наведения и вооружения обеспечивает точное поражение — сброс бомбы или пуск ракеты.
Принцип работы ударного БПЛА
Сначала ударный дрон запускают: в зависимости от конструкции это может быть стандартный взлет с полосы, катапультный старт, либо вертикальный взлет (для VTOL-вариантов). Далее аппарат выходит на маршрут или патрульную орбиту, при этом бортовые сенсоры — оптические, инфракрасные, тепловые или диапазонные — начинают поиск цели.
Как только цель обнаружена, дрон передает данные оператору, либо — при наличии автономных систем — сам анализирует цель, оценивает обстановку, курс, расстояние, степень угрозы. После этого принимается решение о способе поражения: может быть сброшена несопряженная бомба, запущена управляемая ракета или — в случае «камикадзе»-типа — устроено направленное столкновение с целью. При успешном попадании дрон либо возвращается (если многоразовый), либо завершает миссию — например, самоподрывом.
Некоторые ударные БПЛА России и Украины
|Страна
|Модель
|Тип
|Назначение
|Параметры
|Россия
|«Орион» / «Иноходец»
|Самолетного типа (разведывательно-ударные / ударные)
|Разведывательно-ударный БПЛА; может нести управляемые авиабомбы и ракеты
|Дальность 250 км; боевая часть 150–180 кг
|
|Украина
|UJ-22 Airborne
|Самолетного типа (разведывательно-ударные / ударные)
|Разведка; ударные конфигурации фиксировались в отдельных эпизодах
|Дальность 800 км; боевая часть ~20 кг
|
|Россия
|Zala Aero Lancet
|Барражирующий боеприпас (средний/тяжелый)
|Поиск и поражение целей
|Дальность 40–70 км; боевая часть 3–5 кг
|
|Украина
|RAM-II
|Барражирующий боеприпас (средний/тяжелый)
|Поиск и поражение целей
|Дальность 30 км; боевая часть ~3 кг
|
|Россия
|«Орлан-10» (в отдельных модификациях)
|Самолетного типа
|Разведывательный БПЛА; есть ударные модификации
|Дальность 120 км; боевая часть 4-5 кг
|
|Украина
|Punisher
|Самолетного типа (легкий тактический)
|Разведка и корректируемый сброс малых боеприпасов
|Дальность полета 45 км; боевая часть ~3 кг
|
Основные элементы конструкции и оборудование ударных БПЛА
Типичная архитектура ударного БПЛА включает:
-
Планер (аэродинамическая схема). Форма фюзеляжа, крыльев, стабилизаторов, шасси (если предусмотрено), рулей. Для самолетного типа — крылья, для VTOL — роторы либо комбинированные схемы.
-
Силовая установка. В зависимости от задачи — поршневой двигатель, турбинный или турбореактивный двигатель: от этого зависит скорость, высота, дальность.
-
Навигационные системы. GPS/ГЛОНАСС, инерциальные системы, бортовое управление. В современных системах применяются комбинированные решения для устойчивого полета, маршрутизации, удержания высоты и положения.
-
Каналы связи. Радиоуправление, канал передачи данных с сенсоров (видео, телеметрия), иногда — спутниковые или ретрансляционные каналы, особенно для дальних дронов.
-
Бортовое оборудование. Сенсоры: оптика (день/ночь), инфракрасные камеры, прицельные системы; датчики высоты, скорости, навигации; в некоторых случаях — радиоэлектронная аппаратура, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и др.
-
Системы сброса или применения вооружения. Подвесные точки, отсеки для бомб или ракет, системы наведения, самонаведения, прицельные каналы, аппарат управления пуском или сбросом.Военнослужащий подразделения БПЛА артиллерийской бригады ВДВ(Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)
Ограничения и уязвимости ударных БПЛА
Ударные БПЛА сильно зависят от каналов связи: при сбоях в управлении (глушение, перехват, помехи) дрон может потерять контроль, заблудиться или быть выведен из строя. В зонах активного применения РЭБ эффективность дронов сильно падает.
Масса полезной нагрузки ограничена: увеличение боекомплекта требует более мощного двигателя, усиленного планера, что повышает стоимость, сложность и заметность. Автономность (топливо, батареи, ресурс двигателя) также накладывает ограничения на дальность, время нахождения в воздухе и количество управляемых целей.
Легкие дроны особенно уязвимы перед средствами противовоздушной обороны (ПВО) и переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК): при обнаружении они могут быть быстро сбиты.
