Как дроны помогают улучшать ЖКХ

Фото: «Лаборатория будущего»

Применение беспилотных устройств в инфраструктуре ЖКХ повышает эксплуатационную эффективность объектов, снижая аварийность, минимизируя простои, а также улучшая качество планирования технического обслуживания.

Рынок услуг беспилотников в мировом сегменте энергетики и ЖКХ превысил в 2024 году $6 млрд, по данным исследовательской компании Market Research Intellect. К 2033 году он вырастет до $15 млрд. Драйверами такой динамики будет фокус управляющих служб на повышении эффективности проверок критической инфраструктуры и сокращении затрат, в том числе временных, на техническое обслуживание оборудования жилищно-коммунального комплекса.

Дроны могут здесь обеспечить более высокую скорость и безопасность процессов, например, при доступе к опасным или труднодоступным участкам, минимизируя аварии на рабочем месте. Если оснастить устройства датчиками интернета вещей (IoT), то можно собирать данные с оборудования в реальном времени, быстро анализировать их и принимать решения, повышая качество технического обслуживания.

Сегодня дроны все чаще интегрируются с системами искусственного интеллекта (ИИ), чтобы выявлять аномалии в реальном времени, а за счет предиктивного анализа сделать проверки оборудования более «умными» и сократить простои.

Как дроны решают задачи ЖКХ

По опыту российских компаний из сферы ЖКХ, внедрение дронов в этой отрасли ускоряет и удешевляет обслуживание инфраструктуры. Беспилотники проводят обследования кровель, теплотрасс, линий электропередачи и сетей водоснабжения, выявляют утечки и теплопотери с помощью тепловизионной съемки, фиксируют дефекты труб и фасадов, а также оперативно оценивают последствия аварий. Они помогают обнаруживать места утечек воды, газа или повреждений изоляции кабелей без дополнительных работ или трудоемких наземных обследований. Например, благодаря дронам можно избежать вскрытия дорог.

«Современные беспилотники проводят осмотры линий электропередачи на предмет выявления дефектов, чтобы понять, какие есть неисправности и повреждения. Это нужно для того, чтобы грамотно устанавливать электроснабжение и обеспечивать надежность передачи электроэнергии», — комментирует заместитель директора компании «Лаборатория будущего» Илья Шевелев.

Роботизированный комплекс «Канатоход» — разработка компании «Лаборатория будущего» — может передвигаться по проводам линий электропередачи (ЛЭП) и выполнять работы по диагностике и обслуживанию ЛЭП под напряжением до 500 кВ без отключения потребителей и риска для персонала. Реализованная система электросовместимости выравнивает потенциал, и датчики успешно сканируют линию, лазерный дальномер оценивает — нет ли провисания проводов и не покосились ли опоры, а две камеры спереди и сзади видят мельчайшие повреждения, рассказывают в компании. Результаты диагностики специалисты анализируют в специальной программе и выдают заключение о состоянии ЛЭП. Если обнаружены поломки, то устранять проблему отправляют специальную платформу-ремонтник. Она же отвечает и за обработку проводов противогололедным составом и очищение наледи. В отличие от человека, дрону не нужно отключать линию электропередачи, чтобы произвести ремонт или удаление льда.

Во время аварийных ситуаций дроны позволяют почти мгновенно оценить масштабы бедствия — например, определить очаги возгорания или затопления. Также беспилотники помогают локализовать разрушения и могут сопровождать работу спасательных служб, быстро доставляя небольшие грузы или оборудование.

«Беспилотники позволяют давать оценку оборудованию, например тепловизорам и теплотрассам на предмет теплопотерь и ремонта или реконструкции. Современные беспилотники выполняют уже не только функции мониторинга, но и частично функции ремонта», — дополняет Илья Шевелев.

Использование дронов существенно облегчает сбор актуальных данных о состоянии жилого фонда, об уборке территории, о соблюдении чистоты дворов и придомовых зон. На основе этих данных строится планирование ремонтных работ, составляются графики уборки, а также оценивается результат работы подрядчиков. Дроны оснащаются камерами наблюдения и помогают контролировать соблюдение нормативных требований при проведении ремонта жилья, строительстве новых коммуникаций, благоустройстве территории и обеспечении пожарной безопасности.

Так, решение компании Zala из Удмуртии позволяет проводить высокоточную съемку объектов и земной поверхности для мониторинга топливно-энергетического комплекса и строительной отрасли. В основе технологии — фотокамеры с разрешением до 100 Мп и лазерный сканер, выполняющий до 1,5 млн измерений в секунду. Это обеспечивает сантиметровую точность в определении координат и высот исследуемых объектов. Применение воздушно-лазерного сканирования в строительстве позволяет осуществлять непрерывный мониторинг реализации проекта на всех этапах. Получаемые данные автоматически сопоставляются с проектом будущего объекта. Технология дает возможность выявить малейшие отклонения от проектной документации на начальной стадии, чтобы своевременно устранить ошибки подрядчиков и минимизировать издержки.

В Ханты-Мансийском автономном округе технологии БАС для мониторинга природных и линейных объектов, включая обеспечение безопасности населенных пунктов и объектов ЖКХ, развивает «Оператор инфраструктуры беспилотных авиасистем». Разработки компании позволяют быстро и точно проверять состояние продуктопроводов, линий электропередачи и территорий с повышенным риском возгорания. Во время полетов дронов удается выявлять механические повреждения, коррозию или следы несанкционированного доступа. Также с помощью дронов намного проще определять места, где начинается зарастание просек деревьями и кустарниками. Технология инфракрасной съемки позволяет обнаруживать перегревы оборудования и возможные возгорания на ранней стадии.

«Беспилотные комплексы — это полноценный элемент системы безопасности региона, который позволяет вовремя выявлять угрозы и оперативно принимать решения, чтобы защищать природу и инфраструктуру, от которой зависит повседневная жизнь», — рассказывает первый заместитель генерального директора компании «Оператор инфраструктуры беспилотных авиационных систем» Александр Терентьев.

Как будут использовать БАС российские коммунальные службы

На отечественном рынке сценарии применения беспилотных авиационных систем в строительстве и ЖКХ утвердил в 2025 году Минстрой в рамках плана мероприятий АНО «ФЦ БАС». Речь идет о пяти приоритетных направлениях, включая инспекционный контроль с использованием ИИ для выявления дефектов на конструкциях зданий и сооружений, предпроектные изыскания с использованием фотограмметрии и воздушного лазерного сканирования, мониторинг хода строительных работ на основе ортофотопланов и 3D-моделей стройплощадки, контроль использования земельных участков по назначению и соблюдения границ участков, а также обследование канализационных коллекторов с применением БАС.

Беспилотники считают в министерстве перспективным инструментом благодаря их уникальной способности решать комплексные задачи — от повышения точности измерений до обеспечения безопасности на объектах. Применение дронов в сфере ЖКХ повышает эффективность управления инфраструктурой, снижает риски аварий, повышает уровень комфорта общественных пространств и качество жизни в целом.

Такие же цели включены и в национальный проект «Беспилотные авиационные системы», который стартовал в 2024 году и определяет развитие всей отрасли БАС в России, включая эффективное применение дронов в разных отраслях экономики. Использование беспилотников в сфере ЖКХ снижает риски для работников за счет исключения подъемов на высоту и доступа в опасные зоны, делает инспекции более частыми и системными, улучшает качество данных для цифровых карт и планирования ремонтов. В результате ЖКХ-предприятия могут быстрее реагировать на неполадки и оптимизировать затраты, считают эксперты.