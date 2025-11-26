Как беспилотники помогают повысить доступность товаров и продуктов

Фото: Shutterstock

Рынок беспилотной доставки грузов и товаров динамично растет за счет быстрого развития и демократизации технологий, ускоренной динамики электронной коммерции и бума маркетплейсов.

Рынок городской и региональной аэрологистики, то есть доставки товаров покупателям с помощью дронов, — потенциально один из самых перспективных для сферы беспилотников. Новые технологии позволят выровнять уровень комфорта и качество жизни, независимо от места проживания человека, обеспечив каждому доступ к широкому ассортименту товаров. Дроны могут доставлять пакеты с грузами на короткие и средние расстояния без помощи человека. В аппараты встроены навигационные системы, технологии планирования маршрутов и предотвращения препятствий на базе искусственного интеллекта (ИИ). Они взлетают и садятся вертикально, то есть могут быть использованы в труднодоступных локациях. Использование таких устройств сокращает время доставки, повышает ее точность и безопасность эксплуатации.

Объем мирового рынка дронов для доставки составил в 2024 году $528,4 млн, по оценкам исследовательской компании Global Market Insights. Эксперты прогнозируют его увеличение до $9 млрд к 2030 году со среднегодовыми темпами роста в 42%.

Наибольшее распространение дроны для доставки получили к настоящему моменту в Северной Америке, где проработано поддерживающее законодательство и сформирована удобная инфраструктура. Быстрое проникновение технологий отмечают в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где хорошо развиты и продолжают расти платформы электронной коммерции.

Кто и где обеспечивает дронодоставку в мире

Дроны позволяют компаниям повысить скорость доставки, сократить расходы и улучшить логистику последней мили. Ключевые сегменты, которые используют беспилотные авиационные системы (БАС) в этих целях, — электронная коммерция, розничная торговля, а также медицинская логистика. Например, доставка вакцин или медицинских образцов в чрезвычайных ситуациях или в плохо обслуживаемых регионах.

Разрабатывает сеть медицинских дронов для доставки жизненно важных препаратов и медицинского оборудования на глобальном рынке американская компания Zipline. Она работает по этому направлению, в том числе в странах Африки, Латинской Америки и Азии. В США также запустил медицинскую доставку логистический оператор UPS. Интегрирует дроны в коммерческую и медицинскую логистику и компания DHL на территории Германии.

В 2024 году тестировали доставку с помощью БАС на горе Эверест разработчики дронов DJI и Airlift. В экстремальных условиях дрон доставлял оборудование в высотные лагеря, а на обратном пути забирал мусор.

В ретейле дочерняя структура компании Amazon, Amazon Prime Air, разрабатывает автономные беспилотники, способные быстро и точно доставлять небольшие посылки весом до нескольких килограммов всего за полчаса после оформления заказа онлайн. Компания проводит эксперименты и тестирует технологию эффективной доставки в разных странах, включая Великобританию, Италию, США и Индию. Служба доставки розничной сети Walmart с 2023 года также сотрудничает с разработчиками дронов. Цель стартовавшей инициативы — обеспечить доставку продуктов и предметов обихода клиентам менее чем за полчаса.

Доставку продуктов питания с помощью БАС на территории США тестирует также компания Flytrex. Как показывает ее опыт, уже сегодня благодаря беспилотникам скорость доставки горячей еды, например пиццы из ресторанов Papa John’s, можно сократить до 10 минут.

Как беспилотники доставляют грузы по России

В России БАС также все активнее используются для перевозки различных товаров, лекарств, воды, техники. Как правило, речь идет о доставке в труднодоступные для обычного транспорта места.

«Внедрение инноваций в традиционные отрасли, такие как логистика, — возможность развития экономики и повышения качества жизни каждого человека, особенно в труднодоступных регионах. Сегодня инфраструктура сталкивается с объективными сложностями, поэтому технологии становятся ключом к решению проблем, позволяя преодолевать географические и логистические барьеры, обеспечивая доступность товаров и услуг», — комментирует Екатерина Петрова, директор по инновациям и технологическому развитию GenerationS.

Например, в Якутии беспилотники перевозят грузы между населенными пунктами. Как рассказал генеральный директор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко, летом 2025 года дроны перевезли через реку Лену, между Якутском и поселком Нижний Бестях, около 600 кг грузов. Операторы выполняют по этому маршруту до десяти рейсов в день. Приземляются дроны на специальной площадке. За раз аппарат может увезти до 10 кг груза. 20 км дрон-курьер преодолевает за 15 минут. Самыми востребованными грузами оказались блюда из городских ресторанов и кафе. Они даже не успевают остыть за время доставки. На втором месте документы, а на третьем — лекарства.

На Сахалине применение дронов развивают уже пять лет — для мониторинга лесных пожаров, границ земельных участков, выявления незаконных построек. Здесь действует экспериментальный правовой режим (ЭПР) на использование беспилотников. В целом на территории ДФО тестируются различные сферы применения БАС.

Эксперименты по доставке грузов запускаются в Самарской, Нижегородской областях при поддержке региональных властей. Российские регионы тестируют беспилотную доставку и в городских условиях. Например, в Нижнем Новгороде экспериментирует с доставкой товаров с помощью дронов сервис «Самокат». Wildberries и Ozon сегодня изучают возможности внедрения беспилотных технологий для ускоренной доставки товаров покупателям в разных регионах страны.

Минцифры и Минтранс планируют в течение нескольких лет запустить в России национальную цифровую платформу в сфере логистики. При этом общая протяженность беспилотных транспортных коридоров к 2030 году должна составить не менее 19,5 тыс. км. В настоящее время в стране действует девять экспериментальных режимов для тестирования беспилотных систем: три наземных и шесть авиационных.

«По нашим оценкам, стоимость потребительских товаров, имеющих потенциал включения в сферу онлайн-торговли и построенных на технических решениях с использованием дронов, составляет 30 трлн руб. Из них почти 10 трлн руб. — это сопутствующие услуги, то есть труд 1,5 млн курьеров, содержание складов и другие сегменты. Эти деньги и есть большой и перспективный рынок для дронов-доставщиков», — говорит Юрий Козаренко.

Как будет развиваться БАС-доставка в России

Для испытаний и производства дронов в России сегодня запускаются научно-производственные центры (НПЦ) по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». До 2030 года их количество должно вырасти до 48. На данный момент в России насчитывается 27 НПЦ БАС.

Одна из ключевых задач — сделать дрон максимально безопасным, говорит Юрий Козаренко. По его словам, если дрон хотя бы один раз упадет и нанесет человеку вред, больше он не будет летать, как и все остальные дроны и вся отрасль в целом. Также устройство должно быть функциональным и «всепогодным».

«Практически все модели дронов сегодня могут выполнять полеты только в хорошую погоду. Ветер, туман, снегопад, слишком жаркая или холодная погода — и использование дронов становится невозможным», — поясняет Юрий Козаренко. При этом люди чаще всего заказывают доставку на дом именно тогда, когда из-за плохой погоды сложно или не хочется выходить на улицу.

«Всепогодные» дроны-доставщики уже разработаны — преимущественно из отечественных комплектующих, говорят в компании «Транспорт будущего». Также разработаны постаматы, в которые дроны должны загружать посылки, а покупатели забирать свои заказы. Такие постаматы можно поставить чуть ли не у каждого подъезда, дополняет Юрий Козаренко.

«Мы видим растущий интерес со стороны стартапов по созданию перспективных технологий в этом направлении. Например, платформа GenerationS поддерживает стартапы, которые разрабатывают программное обеспечение для планирования полетов БАС и решения для безопасной автономной доставки», — рассказывает Екатерина Петрова. К примеру, стартап ILS Plus создал систему управления транспортной доставкой для крупных компаний, которая минимизирует влияние человеческого фактора за счет полной автоматизации процессов маршрутов доставки. Другой выпускник GenerationS, Droneport — беспилотная большегрузная модульная платформа, позволяет решать различные задачи: от логистики грузов и обработки полей до тушения пожаров.

Беспилотная доставка в каждом удаленном, малонаселенном жилом районе способна обеспечить доступ покупателей к ассортименту как в мегаполисе, говорят эксперты. При сохранении уровня цен как в модели «магазина у дома» люди смогут выбирать товары из ассортимента гипермаркета, но в шаговой доступности, реализуя максимально комфортные паттерны поведения, подчеркивает Юрий Козаренко.