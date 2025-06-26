Что такое «Мавик» (DJI Mavic): популярный квадрокоптер и его особенности

Фото: dji.com

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Что такое Mavic

Mavic («Мавик», кит. 御, пиньинь yù) — это линейка квадрокоптеров производства китайской частной компании Da-Jiang Innovations (DJI), ориентированная на массовое и полупрофессиональное использование. Эти дроны компактны, легко складываются, вместе с тем они оснащены качественными камерами и стабилизацией, благодаря чему пользуются популярностью среди видеоблогеров, путешественников и операторов начального уровня.

DJI Mavic 2 (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Первая модель серии — DJI Mavic Pro — вышла в 2016 году, тогда она задала тренд на складные дроны с высоким качеством съемки. С тех пор линейка пополнилась несколькими вариантами — от легких Mavic Mini до продвинутых Mavic 3 и Enterprise.

Основные модели дрона Mavic: обзор линейки

DJI Mavic Pro (2016)

DJI Mavic Pro — это первый складной дрон DJI. 4K-видео, до 27 минут полета, компактный формфактор.

Ориентир по цене (б/у или остатки): от $500.

DJI Mavic Pro (Фото: Peteri / Shutterstock)

DJI Mavic Air ( 2018)

DJI Mavic Air — это более компактный аппарат, чем DJI Mavic Pro, с улучшенной стабилизацией. Подходит для путешествий.

Цена: ~$400–600.

DJI Mavic Air 2 (2020)

Существенный апгрейд: 48 мегапикселей, 4K 60FPS (то есть дрон может снимать видео в высоком разрешении 4K (3840×2160 пикселей) с частотой 60 кадров в секунду (frames per second — FPS), более стабильная связь (благодаря фирменной технологии беспроводной передачи видео и управления от DJI — OcuSync 2.0).

Цена: ~$700–800.

DJI Mavic Air 2 (Фото: Sarath Maroli / Shutterstock)

DJI Air 3 (2023)

Новый дизайн, две камеры (широкоугольная и телефото), OcuSync 4.0, 46 минут полета.

Цена: от $1,1 тыс.

DJI Mavic Mini (2019)

Вес до 250 г (это значит, что аппарат не требует регистрации в ряде стран), упрощенная камера и сенсоры.

Цена: ~$350.

DJI Mini 2 (2020)

4K-видео, улучшенные дальность связи и управление, но весом все еще больше 250 г.

Цена: ~$450.

DJI Mini 2 (Фото: Anetam / Shutterstock)

DJI Mini 3 / Mini 3 Pro (2022)

Версия Pro: сенсоры обхода препятствий, вертикальная съемка, улучшенная камера.

Цена: от $469 (Mini 3), от $759 (Mini 3 Pro).

DJI Mavic 2 Pro / Zoom (2018)

Pro: камера Hasselblad с 1-дюймовой матрицей (сенсор с диагональю 1 дюйм или 16 мм).

Zoom: двукратное оптическое увеличение.

Цена: от $1,2 тыс. (Pro), от $1 тыс. (Zoom).

DJI Mavic 3 / 3 Pro / 3 Cine (2021–2023)

Новый флагман. Камера Hasselblad (4/3 дюйма), в версии Pro — три объектива. Cine — поддержка Apple ProRes и SSD.

Цена: от $1,6 тыс. (Mavic 3) до $4,8 тыс. (Cine).

DJI Mavic 3 (Фото: Pokoman / Shutterstock)

DJI Mavic Enterprise (разные версии начиная с 2018-го)

Профессиональные дроны с модулями: тепловизор, прожектор, громкоговоритель, технология высокоточной спутниковой навигации RTK. Используются в поиске, инспекциях, спасательных работах.

Цена: от $2 тыс. до $6,5 тыс. в зависимости от конфигурации.

Плюсы и минусы квадрокоптера «Мавик»

Плюсы

Складной и компактный формфактор дает возможность брать дрон с собой, ведь аппарат помещается в рюкзак или даже в карман (у моделей Mini).

Качество съемки 4K/5.1K. Камеры с крупными матрицами (в Pro и Cine), позволяющая улучшить детализацию технология HDR, режим для обработки лог-профиль, видеокодеки ProRes.

Интеллектуальные режимы съемки ActiveTrack, QuickShots и Hyperlapse, автоматические облеты и слежение помогают при одиночной съемке.

Хорошая система стабилизации: трехосевой подвес и цифровые технологии дают плавную картинку даже в ветреную погоду.

У моделей Air 3 и Mavic 3 есть всенаправленные сенсоры, это делает полет безопаснее. DJI Mavic 2 Pro и DJI Mavic Mini (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Минусы

Высокая цена (особенно у топовых моделей). Стоимость Pro, Enterprise или 3 Cine эквивалентна стоимости хорошего фотоаппарата с объективом.

Некоторые модели нужно регистрировать, соблюдать зоны полета, получать разрешения. Например, в России с 2022 года минимальный вес подлежащих регистрации гражданских беспилотников составляет 150 г. Обязательная регистрация БПЛА в России действует с 27 сентября 2017 года. Таким образом, под эти правила попадают все популярные модели DJI, в том числе DJI Mini 3, Mavic 3 и др.

У старых моделей пластиковый, не самый прочный корпус. То есть дрон не рассчитан на грубое обращение, а при падении велик риск повреждений.

Зависимость от приложений и обновлений от компании DJI, поскольку задействованы собственные технологии. Это означает наличие сбоев, периодическое принудительное обновление и невозможность серьезного апгрейда.

Некоторые функции недоступны в базовой комплектации. Например, чтобы снимать в ProRes, нужен Cine-дрон. А чтобы управлять без смартфона — продвинутый пульт.

Устройство и управление дроном Mavic

У квадрокоптеров Mavic стандартная конструкция: складной корпус из пластика с углеволокном, пропеллеры (пары вращаются в разные стороны для устойчивости), съемный аккумулятор с временем полета до 46 минут, антенны в корпусе и пульте для связи. Подвес (гимбал) стабилизирует камеру по трем осям, обеспечивая плавную съемку. Сенсоры (камеры и ИК-датчики) помогают обходить препятствия, точно садиться и удерживать позицию — у продвинутых моделей они размещены со всех сторон.

Фото: TP71 / Shutterstock

Управлять дроном Mavic можно с пульта управления, к которому подключается смартфон, либо — в более дорогих комплектациях — использовать пульт с встроенным экраном (DJI RC, DJI RC Pro и др.).

Связь между дроном и пультом идет по радиоканалу с технологией OcuSync (версии 2.0, 3.0 или 4.0 в зависимости от модели). Эта система обеспечивает передачу видеосигнала в HD или 4K в реальном времени. Расстояние действия — до 10–20 км в идеальных условиях.

Для настройки, обновлений прошивки, выбора режимов полета и управления камерой используется мобильное приложение DJI Fly.

FPV-кастомизация и доработки для военных нужд БПЛА Mavic

DJI Mavic, изначально гражданский дрон, широко адаптируется для военных задач — от разведки и FPV-полетов до ударных миссий. Для скрытого наблюдения на него ставят аналоговые или цифровые передатчики (DJI O3, Walksnail), а для защиты сигнала — шифраторы. Дальность увеличивают с помощью 4G-модемов и ретрансляторов, в условиях РЭБ — через mesh-сети.

DJI Mavic 3 (Фото: John Moore / Getty Images)

Из Mavic можно сделать ударный дрон. Для этого, как правило, требуются:

подвес для боеприпасов (граната, мина, в частности ПФМ-1 «Лепесток», самодельный заряд);

электродетонатор (срабатывает по сигналу или при столкновении);

дополнительный аккумулятор (чтобы компенсировать вес взрывчатки).

Кроме того, коптер можно направить по заранее заданному маршруту. Автономность повышается с помощью программного обеспечения — например, UgCS, DroneHarmony; через них загружается GPS-маршрут. Обход глушения GPS организуется через инерциальную навигацию (IMU) или оптические датчики. Если дрон теряет связь, то он продолжает движение к цели благодаря каскадному управлению.

Применение квадрокоптеров Mavic

Применение в боевых действиях на Украине

Дроны, в том числе и Mavic, активно используются обеими сторонами конфликта на Украине для воздушной разведки, корректировки огня артиллерии и наблюдения за передвижениями противника в реальном времени. Благодаря компактности, бесшумности и качественной камере Mavic позволяет получать точные координаты целей и оперативно передавать данные через зашифрованные каналы связи.

DJI Mavic 3 (Фото: Александр Река / ТАСС)

Кроме разведки, коптеры применяются и для нанесения ударов — их дорабатывают под сброс небольших боеприпасов, таких как гранаты или самодельные мины. Такие модификации особенно распространены на ближнем расстоянии (до 5–10 км от линии фронта), где важны мобильность и скорость применения. Несмотря на изначально «мирную» природу, Mavic стал одним из символов новой эпохи недорогой и массовой беспилотной войны.

Наиболее популярная в условиях российско-украинского конфликта модель дрона — это Mavic 3 с характеристиками профессионального квадрокоптера. Аппарат комплектации Pro оснащен специально адаптированной под него встроенной камерой от Hasselblad. Взлетная масса у такого дрона — порядка 900 г (в зависимости от конкретной модификации), и считается, что увеличить ее нельзя, потому что это повлияет на скорость и стабильность движения, а также на емкость аккумулятора (5 тыс. мА·ч). С другой стороны, эти «Мавики» могут улетать достаточно далеко от оператора — на 30 км, распознавая по дороге препятствия вокруг себя и зависая на срок до 40 минут на одном месте. Кроме того, стороны конфликта используют нелицензированные «прошивки», которые автоматически отключают GPS-сигнал.

В то же время использование сторонами конфликта одних и тех же моделей создает определенные сложности. В частности, издание Business Insider сообщало, что украинские военные испытывают проблемы с определением, чей дрон находится в небе, и глушат их все, поскольку дроны России и Украины «технологически очень похожи».

Гражданское применение

Дроны DJI Mavic стали незаменимым инструментом для аэрофотосъемки: от контента для блогов и туризма до съемок рекламных роликов и телепередач. Благодаря интеллектуальным режимам и стабилизации даже непрофессионалы могут снимать плавное видео с воздуха.

В технических задачах Mavic используются для мониторинга объектов, создания ортофотопланов, 3D-моделей и регулярного наблюдения за стройками, полями или лесами. Модели с RTK обеспечивают сантиметровую точность, а варианты с тепловизором позволяют выявлять перегрев или повреждения на оборудовании.

Развлекательное применение не менее популярно: пользователи запускают дроны на природе, в путешествиях или просто ради удовольствия. Особенно востребованы легкие модели Mini — они не требуют регистрации и помещаются в карман. Интуитивное управление делает полеты доступными даже для новичков.

DJI Mavic 2 Pro (Фото: jrslompo / Shutterstock)

Также дроны Mavic все чаще применяются в агросекторе для визуального контроля полей, состояния посевов и ирригации. А в промышленности — для инспекции крыш, вышек, солнечных панелей и ЛЭП без риска для человека. Это экономит время, снижает затраты и повышает безопасность.

Что важно знать о дронах Mavic: кратко