Эффективные помощники: где и для чего нужны беспилотники

Беспилотные устройства заменяют человека в труднодоступных местах и на опасных участках производства. К 2030 году объем российского рынка услуг, оказываемых с помощью БАС, по оценкам экспертов, может достичь 120 млрд руб.

Фото: Shutterstock

Глобальный рынок коммерческих беспилотников в 2024 году превысил $30 млрд, по оценкам исследовательской компании IMARC Group. К 2035 году аналитическое агентство Future Market Insights прогнозирует увеличение его объема более чем до $1 трлн при среднегодовых темпах роста более 28%.

Российский рынок беспилотных устройств растет опережающими темпами. По прогнозам компании «Ростелеком», отечественный сектор будет сохранять динамику на уровне 60% в год до 2028 года, и к этому моменту его объем превысит 80 млрд руб. Ускорение здесь будут стимулировать совершенствование регулирования, создание необходимой поддерживающей инфраструктуры, а также увеличение инвестиций со стороны крупного бизнеса.

С 2024 года развитие беспилотного направления обеспечивается с помощью национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Его ключевые цели — стимулировать спрос на отечественные БАС, развивать локальное производство аппаратов, обеспечивать необходимой инфраструктурой, включая строительство аэродромов и дронопортов, а также готовить специалистов и привлекать кадры в беспилотную авиацию. К 2030 году в стране должна быть создана сеть из 48 научно-производственных центров БАС (НПЦ), которые обеспечат разработку и создание беспилотников для разных отраслей экономики.

В результате всех мер, по ожиданиям Минпромторга, к 2030 году объем российского рынка БАС составит 180 тыс. устройств. При этом доля российского оборудования достигнет 70% (для сравнения: в 2024 году она составляла немногим более 40%). В 2025 году объем сегмента БАС эксперты АНО «ФЦ БАС» оценивают в сумму около 36 млрд руб. По оценкам Skolkovo Ventures, объем рынка услуг, оказываемых с помощью БАС, может достичь к 2030 году 120 млрд руб.

Где и для чего нужны дроны

Главными потребителями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), по прогнозам «Ростелекома», в ближайшие годы будут отрасли сельского хозяйства, строительства и ТЭК. Бизнес все активнее использует беспилотники для разного спектра задач. Например, для мониторинга объектов — зданий, высотных конструкций, строительных площадок. В ТЭК аппараты применяют для обследования ЛЭП, трубопроводов и добывающих объектов. В сфере строительства с их помощью проводят аэрофотосъемку для предпроектных изысканий. В сельском хозяйстве БПЛА обеспечивают мониторинг полей, обработку посевов и контроль за использованием удобрений.

«Российские компании активно внедряют БАС в процессы мониторинга и аналитики, а в число передовых потребителей входят контрольно-надзорная деятельность, ТЭК, сельское хозяйство, геодезия, картография, а также лесное хозяйство», — отмечает заместитель генерального директора АНО «ФЦ БАС» Александр Голяшев.

Основные преимущества дронов — оптимизация и ускорение процессов, сокращение трудозатрат, а также минимизация влияния человеческого фактора. «Беспилотные авиационные системы предлагают решения, значительно превосходящие традиционные методы по скорости, безопасности и экономической эффективности по сравнению с традиционными подходами», — подчеркивает Голяшев. По его словам, БАС не просто модернизируют процессы, а трансформируют их, позволяя сократить издержки и оперативно получать точные данные для принятия решений. Благодаря этому коммерческое использование устройств сегодня быстро растет.

Как дроны помогают агросектору

Сельское хозяйство и глобально, и в России входит в топ-3 отраслей применения беспилотных технологий, по данным исследования «Ростелекома». На долю агропромышленного комплекса приходилось в 2024 году около 40% всего отечественного рынка коммерческих БПЛА. При этом потребление сельскохозяйственных услуг с использованием беспилотников выросло в 2024 году на 45% благодаря росту доверия к их функциональным возможностям со стороны аграриев, отмечается в исследовании компании «Гидмаркет».

«Летающий аппарат не контактирует с почвой, с растениями, с водными поверхностями, то есть механического воздействия на среду (агроценоз) нет, что и обусловливает его применение», — комментирует председатель совета Союза беспилотной сельхозавиации Василий Птицын. По его словам, БАС помогают оценивать качество и состав почвы, состояние растений, определять оптимальное количество воды, обеспечивать сев трав или риса, вносить удобрения и микроэлементы, а также оценивать качество выполнения работ тяжелой наземной техникой.

Эффективная обработка посевов с максимальным сохранением урожая — одна из главных задач любого агрария, отмечает генеральный директор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко. «Сегодня существуют такие виды опрыскивания, как наземный (с применением тяжелой техники) и воздушный (малая авиация). Однако у них есть некоторые ограничения и недостатки. Например, механические повреждения урожая, невозможность работать по сырой земле и на высоких культурах. Применение агродронов позволяет расширить функционал применения сельхозтехники», — подчеркивает эксперт. По его словам, среди преимуществ применения агродронов следующие: они не давят посевы, могут работать сразу после дождя и точечно вносить удобрения и пестициды, тем самым экономя средства.

«На тепличных предприятиях беспилотники могут выполнять задачи по опылению и опрыскиванию различных культур, внесению удобрений, а также обеспечивать точечный полив, мониторинг состояния растений, охрану территорий и перевозку различных грузов — от материалов и инвентаря до собранного урожая», — поясняет генеральный директор компании «Дронсхаб» Максим Томских.

Беспилотники могут также выполнять задачи по выявлению вредителей, распылению пестицидов, инсектицидов. Некоторые сельхозработы проводятся с использованием препаратов и составов, которые могут быть токсичны для человека. «Беспилотники помогают минимизировать контакты людей с химикатами и снижают риски их негативного воздействия на здоровье», — дополняет Томских.

В компании «Русагро» рассказывают, что используют БПЛА для мониторинга состояния полей — дрон облетает поле, собирает информацию, которую затем обрабатывает искусственный интеллект, чтобы определить сорные растения. Проект автоматического распознания сорняков был реализован совместно с компанией «АссистАгро» при поддержке фонда «Сколково». Также компания применяет агродроны-опрыскиватели для обработки полей.

С помощью БПЛА фермеры могут быстрее и с меньшими издержками реагировать на проблемы. Благодаря применению беспилотных устройств российский АПК, по оценкам экспертов Национальной технологической инициативы, сможет экономить более 500 млрд руб. в год. По оценкам компании «Дронсхаб», внедрение автономных и электрических роверов позволяет снизить эксплуатационные затраты агропредприятия на 30% в год за счет отказа от горюче-смазочных материалов, минимизации обслуживания (в три раза реже, чем для дизельной техники) и сокращения фонда оплаты труда — один оператор может удаленно следить за выполнением работ сразу десятком единиц техники.

Дроны проконтролируют строительство

В российском строительстве рынок БПЛА растет более чем на 30% ежегодно, по оценкам «Ростелекома». С помощью дронов можно исследовать местность для строительства, корректировать строительные решения, контролировать ход работ и безопасность на стройплощадке. БПЛА могут заменить людей в процессах осмотра и проверки сложных участков.

По данным ассоциации «Аэронекст», аэромониторинг в строительстве позволяет снижать стоимость работ в несколько раз по сравнению со стандартной геодезической съемкой. Данные аэрофотосъемки, полученные с БПЛА, могут использоваться для составления карты площадки будущего проекта — это позволит оценить макет с учетом конкретного ландшафта и выбрать оптимальный земельный участок.

К примеру, департамент строительства Москвы заявлял, что использует БПЛА для мониторинга городских строек. Это позволяет обеспечить более точные сроки сдачи объектов и своевременное реагирование на нештатные ситуации.

Дроны применяют и на протяженных объектах строительства. Например, БПЛА, по словам губернатора Амурской области Василия Орлова, участвуют в строительстве канатной дороги между Россией и Китаем. Аппараты применят при натягивании тросов через Амур, чтобы соединить Благовещенск и китайский Хэйхэ.

«Можно выделить два направления прикладного применения БАС: обеспечение безопасности дорожного движения и мониторинг состояния автодорожной инфраструктуры и искусственных сооружений», — комментирует заместитель генерального директора по цифровизации ФАУ «РосдорНИИ» Антон Журавлев. Речь идет о мониторинге трасс на предмет соблюдения ПДД, оперативном получении информации об очагах аварийности и анализе задержек трафика вследствие ДТП на федеральных трассах. «Можно также проводить с помощью БАС обследования и выявлять дефекты в труднодоступных местах дорожной инфраструктуры», — поясняет Журавлев. Обработка информации с помощью искусственного интеллекта позволяет оперативно получать результаты диагностики, сопоставляя их с критериями и видами дефектов.

Как сохранить динамику

Масштабированию применения беспилотных технологий в России будут способствовать государственные меры поддержки, включая грантовые программы, субсидии и софинансирование НИОКР, а также создание пилотных зон для тестирования, испытаний и сертификации, отмечают в АНО «ФЦ БАС». Эти меры поддержки уже доступны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». По словам представителей организации, для еще большего ускорения динамики ведется проработка сценариев применения БАС в различных отраслях, расчет себестоимости и экономических эффектов, а также выявление и устранение нормативных барьеров совместно с регуляторами — Минтрансом, Росавиацией и отраслевыми ведомствами.

Для массового применения этих решений в дорожной отрасли необходимо активно апробировать и тестировать существующие наработки в тесном взаимодействии с дорожными специалистами, с адаптацией под действующую нормативную базу, отмечает Антон Журавлев. Ключевая сложность, по его словам, — долгая процедура согласования и получения разрешения на облет инфраструктуры, что существенно сдерживает внедрение беспилотных технологий.

Реализации потенциала технологий БАС в разных отраслях экономики будут способствовать гибкая и понятная нормативная база, которая позволит бизнесу безопасно использовать беспилотные системы, а также поддержка пилотных проектов в ключевых отраслях, считают эксперты. «Для будущего БАС важно создавать благоприятную среду: прозрачные правила, системную поддержку инноваций и готовность бизнеса принимать эти решения», — резюмирует заместитель генерального директора АНО «ФЦ БАС» Игорь Демин.