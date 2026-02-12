Что такое ГУР Украины: функции и роль в системе безопасности
Содержание:
- Что такое ГУР Украины
- Место ГУР Украины в системе государственной безопасности
- Задачи ГУР Украины
- Структура
- Операции
Что такое ГУР Украины
ГУР Украины — это центральный орган украинской военной разведки. Полная аббревиатура — ГУР МО Украины — расшифровывается как Главное управление разведки Минобороны Украины. Деятельность органа регулируется национальным законодательством, в первую очередь законом о разведке 2020 года (заменил аналогичный закон 2001 года), и актами президента. Эти нормативные документы устанавливают правовую базу для работы разведки, закрепляют организационные принципы ее функционирования, в них прописаны статус разведчиков и их социальные гарантии, определен механизм контроля за деятельностью разведывательных ведомств.
История создания
После развала СССР в 1991 году Украина приступила к созданию собственных военных разведывательных органов. Управление разведки при Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) было создано в феврале 1992-го. Параллельно при Минобороны появилось управление военной стратегической разведки. Это привело к дублированию функций. В 1993-м власти объединили эти структуры, и было создано Главное управление военной разведки (ГУВР). Через год орган получил новое название — ГУР МО Украины. В 2001-м был принят закон о разведорганах, по которому управление приобрело статус специального органа государственной власти.
Место ГУР Украины в системе государственной безопасности
ГУР является одним из трех разведывательных органов Украины (наряду со Службой внешней разведки и разведорганом пограничной службы). Общее руководство ими осуществляет президент страны, то есть ГУР хоть и входит в структуру Минобороны, но ему не подчиняется.
Глава государства также назначает начальника ГУР, который непосредственно руководит работой органа. Эту должность со 2 января 2026-го занимает Олег Иващенко, который с 2024 по 2026 год возглавлял украинскую Службу внешней разведки. Иващенко сменил на этом посту Кирилла Буданова (август 2020-го — январь 2026-го), который стал главой офиса украинского президента.
Закон о разведке определяет ГУР как центральный орган военной разведки. Оно координирует работу других структур военной разведки, к которым относятся разведорганы, отдельные части и силы специальных операций ВСУ. При необходимости ГУР Украины привлекает к разведывательной работе другие ведомства в рамках своей зоны ответственности.
Задачи ГУР Украины
Задачи ГУР Украины включают обеспечение заинтересованных органов разведданными, поддержку в реализации интересов страны и борьбу с внешними угрозами. Разведывательная работа ГУР охватывает военную отрасль, сектор обороны, военное строительство, военно-техническое направление и кибербезопасность.
Чтобы выполнить поставленные задачи, ГУР осуществляет следующие функции:
-
получает разведывательную информацию, анализирует ее и передает заинтересованным структурам;
-
проводит специальные операции;
-
выявляет внешние риски для национальной безопасности и работает над их устранением (сюда входят киберугрозы, опасность для граждан за границей и зарубежной государственной собственности);
-
ведет борьбу с террористами и организованной преступностью;
-
поддерживает контакты с разведслужбами других стран и международными организациями.
Направления деятельности
Основные направления деятельности ГУР Украины:
-
агентурная разведка: создание, развитие и поддержание агентурной сети для добывания сведений, касающихся политики, экономики, вооруженных сил, военных технологий и научных разработок;
-
техническая разведка: добывание информации с помощью технических средств и ее обработка;
-
аналитика: сбор, систематизация, оценка, а также прогнозирование процессов и событий на основе разведывательной и открытой информации;
-
специальные операции: проведение разведывательно-диверсионных операций в тылу противника и участие в боевых действиях;
-
инженерно-конструкторская работа: разработка, тестирование и совершенствование технических средств разведки, поражения и защиты;
-
кибербезопасность: реализация процессов и технологических решений, которые помогают защитить сети и системы от кибератак;
-
вспомогательная деятельность: поддержка и обеспечение работы разведывательных подразделений.Фото: соцсети
Структура
Структура ГУР Украины включает центральный аппарат, состоящий из департаментов и управлений, а также специальные подразделения.
Отдельные департаменты отвечают за:
-
ведение стратегической разведки;
-
обеспечение разведданными украинского Генштаба;
-
информационную работу;
-
управление кадрами;
-
материально-техническое обеспечение.
Управления выполняют другие функции:
-
обеспечение собственной безопасности;
-
планирование и организация работы органа;
-
автоматизация и обеспечение связи;
-
финансово-экономические;
-
защита секретных сведений.
Специальные подразделения
Спецподразделения ГУР Украины осуществляют оперативную разведку, выполняют боевые задачи и готовят кадры, среди них:
-
разведывательно-диверсионные подразделения: группа «Кракен» (сформирован при участии полка «Азов», который признан в России террористическим и запрещен), группа «Братство» (входит в реестр террористических и экстремистских организаций, запрещенных в России) и другие;
-
подразделения, специализирующееся на применении дронов: Group 13 — морские беспилотники (MAGURA V5 и другие), «Крылья» — ударные БПЛА;
-
авиация военной разведки;
-
центры радиоэлектронной разведки;
-
учебный центр разведки.Фото: соцсети
Операции
Операции ГУР Украины связаны с разведывательной деятельностью и специальными задачами, в их числе:
-
рейды и диверсионно-разведывательные операции на территории противника;
-
кибероперации;
-
морские операции, в первую очередь с применением беспилотников;
-
уничтожение живой силы, техники и инфраструктуры противника, также с использованием ударных дронов;
-
вербовка агентов;
-
операции по технической разведке с применением БПЛА, спутников, радиолокационных станций (РЛС), а также перехват и дешифровка коммуникаций противника;
-
эвакуационные миссии.
