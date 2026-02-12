 Перейти к основному контенту
База знаний
Что такое ГУР Украины: функции и роль в системе безопасности

Фото: соцсети
Содержание:

Что такое ГУР Украины

ГУР Украины — это центральный орган украинской военной разведки. Полная аббревиатура — ГУР МО Украины — расшифровывается как Главное управление разведки Минобороны Украины. Деятельность органа регулируется национальным законодательством, в первую очередь законом о разведке 2020 года (заменил аналогичный закон 2001 года), и актами президента. Эти нормативные документы устанавливают правовую базу для работы разведки, закрепляют организационные принципы ее функционирования, в них прописаны статус разведчиков и их социальные гарантии, определен механизм контроля за деятельностью разведывательных ведомств.

Фото: соцсети
История создания

После развала СССР в 1991 году Украина приступила к созданию собственных военных разведывательных органов. Управление разведки при Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) было создано в феврале 1992-го. Параллельно при Минобороны появилось управление военной стратегической разведки. Это привело к дублированию функций. В 1993-м власти объединили эти структуры, и было создано Главное управление военной разведки (ГУВР). Через год орган получил новое название — ГУР МО Украины. В 2001-м был принят закон о разведорганах, по которому управление приобрело статус специального органа государственной власти.

Место ГУР Украины в системе государственной безопасности

ГУР является одним из трех разведывательных органов Украины (наряду со Службой внешней разведки и разведорганом пограничной службы). Общее руководство ими осуществляет президент страны, то есть ГУР хоть и входит в структуру Минобороны, но ему не подчиняется.

Олег Иващенко
(Фото: Evgeniy Maloletka / AP / ТАСС)

Глава государства также назначает начальника ГУР, который непосредственно руководит работой органа. Эту должность со 2 января 2026-го занимает Олег Иващенко, который с 2024 по 2026 год возглавлял украинскую Службу внешней разведки. Иващенко сменил на этом посту Кирилла Буданова (август 2020-го — январь 2026-го), который стал главой офиса украинского президента.

Закон о разведке определяет ГУР как центральный орган военной разведки. Оно координирует работу других структур военной разведки, к которым относятся разведорганы, отдельные части и силы специальных операций ВСУ. При необходимости ГУР Украины привлекает к разведывательной работе другие ведомства в рамках своей зоны ответственности.

Задачи ГУР Украины

Задачи ГУР Украины включают обеспечение заинтересованных органов разведданными, поддержку в реализации интересов страны и борьбу с внешними угрозами. Разведывательная работа ГУР охватывает военную отрасль, сектор обороны, военное строительство, военно-техническое направление и кибербезопасность.

Фото: соцсети

Чтобы выполнить поставленные задачи, ГУР осуществляет следующие функции:

  • получает разведывательную информацию, анализирует ее и передает заинтересованным структурам;

  • проводит специальные операции;

  • выявляет внешние риски для национальной безопасности и работает над их устранением (сюда входят киберугрозы, опасность для граждан за границей и зарубежной государственной собственности);

  • ведет борьбу с террористами и организованной преступностью;

  • поддерживает контакты с разведслужбами других стран и международными организациями.

Направления деятельности

Основные направления деятельности ГУР Украины:

  • агентурная разведка: создание, развитие и поддержание агентурной сети для добывания сведений, касающихся политики, экономики, вооруженных сил, военных технологий и научных разработок;

  • техническая разведка: добывание информации с помощью технических средств и ее обработка;

  • аналитика: сбор, систематизация, оценка, а также прогнозирование процессов и событий на основе разведывательной и открытой информации;

  • специальные операции: проведение разведывательно-диверсионных операций в тылу противника и участие в боевых действиях;

  • инженерно-конструкторская работа: разработка, тестирование и совершенствование технических средств разведки, поражения и защиты;

  • кибербезопасность: реализация процессов и технологических решений, которые помогают защитить сети и системы от кибератак;

  • вспомогательная деятельность: поддержка и обеспечение работы разведывательных подразделений.

    Фото: соцсети

Структура

Структура ГУР Украины включает центральный аппарат, состоящий из департаментов и управлений, а также специальные подразделения.

Отдельные департаменты отвечают за:

  • ведение стратегической разведки;

  • обеспечение разведданными украинского Генштаба;

  • информационную работу;

  • управление кадрами;

  • материально-техническое обеспечение.

Управления выполняют другие функции:

  • обеспечение собственной безопасности;

  • планирование и организация работы органа;

  • автоматизация и обеспечение связи;

  • финансово-экономические;

  • защита секретных сведений.

Специальные подразделения

Спецподразделения ГУР Украины осуществляют оперативную разведку, выполняют боевые задачи и готовят кадры, среди них:

  • разведывательно-диверсионные подразделения: группа «Кракен» (сформирован при участии полка «Азов», который признан в России террористическим и запрещен), группа «Братство» (входит в реестр террористических и экстремистских организаций, запрещенных в России) и другие;

  • подразделения, специализирующееся на применении дронов: Group 13 — морские беспилотники (MAGURA V5 и другие), «Крылья» — ударные БПЛА;

  • авиация военной разведки;

  • центры радиоэлектронной разведки;

  • учебный центр разведки.

    Фото: соцсети

Операции

Операции ГУР Украины связаны с разведывательной деятельностью и специальными задачами, в их числе:

  • рейды и диверсионно-разведывательные операции на территории противника;

  • кибероперации;

  • морские операции, в первую очередь с применением беспилотников;

  • уничтожение живой силы, техники и инфраструктуры противника, также с использованием ударных дронов;

  • вербовка агентов;

  • операции по технической разведке с применением БПЛА, спутников, радиолокационных станций (РЛС), а также перехват и дешифровка коммуникаций противника;

  • эвакуационные миссии.

