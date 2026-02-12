Что такое ГУР Украины: функции и роль в системе безопасности

Фото: соцсети

Содержание:

Что такое ГУР Украины

ГУР Украины — это центральный орган украинской военной разведки. Полная аббревиатура — ГУР МО Украины — расшифровывается как Главное управление разведки Минобороны Украины. Деятельность органа регулируется национальным законодательством, в первую очередь законом о разведке 2020 года (заменил аналогичный закон 2001 года), и актами президента. Эти нормативные документы устанавливают правовую базу для работы разведки, закрепляют организационные принципы ее функционирования, в них прописаны статус разведчиков и их социальные гарантии, определен механизм контроля за деятельностью разведывательных ведомств.

Фото: соцсети

История создания

После развала СССР в 1991 году Украина приступила к созданию собственных военных разведывательных органов. Управление разведки при Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) было создано в феврале 1992-го. Параллельно при Минобороны появилось управление военной стратегической разведки. Это привело к дублированию функций. В 1993-м власти объединили эти структуры, и было создано Главное управление военной разведки (ГУВР). Через год орган получил новое название — ГУР МО Украины. В 2001-м был принят закон о разведорганах, по которому управление приобрело статус специального органа государственной власти.

Место ГУР Украины в системе государственной безопасности

ГУР является одним из трех разведывательных органов Украины (наряду со Службой внешней разведки и разведорганом пограничной службы). Общее руководство ими осуществляет президент страны, то есть ГУР хоть и входит в структуру Минобороны, но ему не подчиняется.

Олег Иващенко (Фото: Evgeniy Maloletka / AP / ТАСС)

Глава государства также назначает начальника ГУР, который непосредственно руководит работой органа. Эту должность со 2 января 2026-го занимает Олег Иващенко, который с 2024 по 2026 год возглавлял украинскую Службу внешней разведки. Иващенко сменил на этом посту Кирилла Буданова (август 2020-го — январь 2026-го), который стал главой офиса украинского президента.

Закон о разведке определяет ГУР как центральный орган военной разведки. Оно координирует работу других структур военной разведки, к которым относятся разведорганы, отдельные части и силы специальных операций ВСУ. При необходимости ГУР Украины привлекает к разведывательной работе другие ведомства в рамках своей зоны ответственности.

Задачи ГУР Украины

Задачи ГУР Украины включают обеспечение заинтересованных органов разведданными, поддержку в реализации интересов страны и борьбу с внешними угрозами. Разведывательная работа ГУР охватывает военную отрасль, сектор обороны, военное строительство, военно-техническое направление и кибербезопасность.

Фото: соцсети

Чтобы выполнить поставленные задачи, ГУР осуществляет следующие функции:

получает разведывательную информацию, анализирует ее и передает заинтересованным структурам;

проводит специальные операции;

выявляет внешние риски для национальной безопасности и работает над их устранением (сюда входят киберугрозы, опасность для граждан за границей и зарубежной государственной собственности);

ведет борьбу с террористами и организованной преступностью;

поддерживает контакты с разведслужбами других стран и международными организациями.

Направления деятельности

Основные направления деятельности ГУР Украины:

агентурная разведка: создание, развитие и поддержание агентурной сети для добывания сведений, касающихся политики, экономики, вооруженных сил, военных технологий и научных разработок;

техническая разведка: добывание информации с помощью технических средств и ее обработка;

аналитика: сбор, систематизация, оценка, а также прогнозирование процессов и событий на основе разведывательной и открытой информации;

специальные операции: проведение разведывательно-диверсионных операций в тылу противника и участие в боевых действиях;

инженерно-конструкторская работа: разработка, тестирование и совершенствование технических средств разведки, поражения и защиты;

кибербезопасность: реализация процессов и технологических решений, которые помогают защитить сети и системы от кибератак;

вспомогательная деятельность: поддержка и обеспечение работы разведывательных подразделений. Фото: соцсети

Структура

Структура ГУР Украины включает центральный аппарат, состоящий из департаментов и управлений, а также специальные подразделения.

Отдельные департаменты отвечают за:

ведение стратегической разведки;

обеспечение разведданными украинского Генштаба;

информационную работу;

управление кадрами;

материально-техническое обеспечение.

Управления выполняют другие функции:

обеспечение собственной безопасности;

планирование и организация работы органа;

автоматизация и обеспечение связи;

финансово-экономические;

защита секретных сведений.

Специальные подразделения

Спецподразделения ГУР Украины осуществляют оперативную разведку, выполняют боевые задачи и готовят кадры, среди них:

разведывательно-диверсионные подразделения: группа «Кракен» (сформирован при участии полка «Азов», который признан в России террористическим и запрещен), группа «Братство» (входит в реестр террористических и экстремистских организаций, запрещенных в России) и другие;

подразделения, специализирующееся на применении дронов: Group 13 — морские беспилотники (MAGURA V5 и другие), «Крылья» — ударные БПЛА;

авиация военной разведки;

центры радиоэлектронной разведки;

учебный центр разведки. Фото: соцсети

Операции

Операции ГУР Украины связаны с разведывательной деятельностью и специальными задачами, в их числе: