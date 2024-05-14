Российские войска взяли в плен украинских военных в Харьковской области
Военные группировки «Север» взяли в плен боевиков «Кракена» (сформирован при участии полка «Азов», который признан в России террористической организацией и запрещен) и «Братства» (также входит в реестр террористических и экстремистских организаций, запрещенных в России) в Харьковской области, сообщает Минобороны России.
Военные «неонацистских формирований» рассказали, что попали в плен 10 мая в ходе боевых действий.
Батальон «Братство» — украинское христианское добровольческое подразделение специального назначения, созданное после начала военной операции на Украине. Входит в состав Главного управления разведки Минобороны Украины.
«Кракен» — разведывательно-диверсионное подразделение ГУР, принимает участие в боевых действиях на востоке Украины.
Украинская сторона 10 мая сообщила о начале наступления российских военных в Харьковской области. По словам президента страны Владимира Зеленского, особо тяжелая обстановка сложилась на окраинах Волчанска. На фоне продвижения российских военных власти Харьковской области объявили эвакуацию из северных районов.
Минобороны России отчиталось о взятии под контроль нескольких приграничных населенных пунктов в Харьковской области. Днем 13 мая ведомство заявило об улучшении тактического положения войск в этом регионе.
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