Зеленский назвал сменщика Буданова на посту главы военной разведки

Новым главой украинской разведки станет Олег Иващенко, возглавлявший Службу внешней разведки. О назначении Зеленский сообщил после того, как объявил о переходе Буданова на пост главы президентского офиса

Олег Иващенко (Фото: Евгений Малолетка / AP / ТАСС)

Новым начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины станет Олег Иващенко, который занимает пост руководителя Службы внешней разведки (СВР), сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, что провел совещание с Иващенко, в ходе которого обсуждались результаты работы СВР по усилению санкционного давления на Россию и сокращению ее экономического потенциала. «Благодарен СВР за работу по этому направлению и соответствующую информацию. Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины», — написал Зеленский.

На посту начальника Главного управления разведки Иващенко сменит Кирилла Буданова, который по предложению Зеленского согласился возглавить офис украинского президента. Эта должность оставалась вакантной с конца ноября после отставки Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере. Буданов заявил, что назначение позволит ему сосредоточиться «на критически важных вопросах стратегической безопасности» Украины.

Олегу Иващенко 56 лет. Образование новый глава украинской разведки получил в Киевском высшем общевойсковом командном училище. Кроме того, окончил Национальную академию обороны Украины. С 2015 года Иващенко занимал пост первого заместителя начальника ГУР — заместителя начальника Генштаба ВСУ по разведке. В марте 2024 года его назначили председателем СВР Украины. Иващенко также входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.