Зеленский назвал сменщика Буданова на посту главы военной разведки
Новым начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины станет Олег Иващенко, который занимает пост руководителя Службы внешней разведки (СВР), сообщил президент Владимир Зеленский.
Зеленский рассказал, что провел совещание с Иващенко, в ходе которого обсуждались результаты работы СВР по усилению санкционного давления на Россию и сокращению ее экономического потенциала. «Благодарен СВР за работу по этому направлению и соответствующую информацию. Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины», — написал Зеленский.
На посту начальника Главного управления разведки Иващенко сменит Кирилла Буданова, который по предложению Зеленского согласился возглавить офис украинского президента. Эта должность оставалась вакантной с конца ноября после отставки Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере. Буданов заявил, что назначение позволит ему сосредоточиться «на критически важных вопросах стратегической безопасности» Украины.
Олегу Иващенко 56 лет. Образование новый глава украинской разведки получил в Киевском высшем общевойсковом командном училище. Кроме того, окончил Национальную академию обороны Украины. С 2015 года Иващенко занимал пост первого заместителя начальника ГУР — заместителя начальника Генштаба ВСУ по разведке. В марте 2024 года его назначили председателем СВР Украины. Иващенко также входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
