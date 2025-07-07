MAGURA V5: что известно о морском дроне ВСУ нового поколения

Многоцелевой надводный беспилотный аппарат Magura V5 (на втором плане) (Фото: Ефрем Лукацкий / AP / ТАСС)

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Кто и зачем разработал MAGURA V5

MAGURA V5 (англ. Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-type, или «Морской автономный охранный беспилотный робототехнический аппарат V-типа») — это украинский многоцелевой безэкипажный катер (БЭК), предназначенный для выполнения различных боевых задач на море, включая поражение военных кораблей, воздушных целей и ведение разведки.

Украинский морской беспилотник создан компанией «Спецтехноэкспорт», принадлежащей государству. Проект стартовал в 2022 году под кураторством Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Широкой публике данный безэкипажный катер впервые продемонстрировали на международной выставке IDEF 2023 в Стамбуле.

Среди других похожих разработок — дрон Sea Baby («Морской малыш»), который использовался летом 2023 года для атаки на Крымский мост.

Беспилотник Sea Baby во время презентации СБУ, Украина, март 2024 года (Фото: Евгений Малолетка / AP / ТАСС)

Технические характеристики MAGURA V5

Основные технические характеристики дрона:

Длина — 5,5 м



Масса — до 1000 кг



Грузоподъемность — до 320 кг (боевая часть — до 200 кг)



Радиус действия — до 800 км



Автономность — до 60 ч



Скорость — до 78 км/ч

Морской беспилотник имеет автопилот и множество видеосистем, в том числе приборы ночного видения. Он использует различные системы навигации, включая спутниковую, инерциальную и визуальную. Двигатель может быть электрическим или гибридным, что обеспечивает тихую работу. Для обеспечения безопасности данных применяется 256-битное шифрование. В состав дополнительного оборудования входят электрооптическая система с двойным обзором и гироскопической стабилизацией, радар и лазерный дальномер.

Беспилотник MAGURA V5 (Фото: ГУР Украины / Telegram)

MAGURA V5 дополнительно может быть оснащен двумя советскими ракетами Р-73, что позволяет ему поражать воздушные и надводные цели, а не использоваться только как катер-камикадзе. Более современная модификация MAGURA V7 может оснащаться двумя управляемыми ракетами AIM-9 Sidewinder.

Стоимость безэкипажного катера составляет примерно 10 млн грн (около $240 тыс.).

Связь и управление морского дрона MAGURA V5

Управление БЭКом осуществляется через комбинацию спутниковой связи (включая Starlink) и mesh-сетей, что позволяет операторам контролировать дрон на больших расстояниях, включая операции за пределами прямой видимости. Mesh-сети также обеспечивают устойчивую связь между несколькими дронами. Это необходимо для работы в «роях», чтобы перегрузить системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и позволить основному ударному дрону поразить цель.

Военно-морской беспилотник-камикадзе MAGURA V5 на презентации оборонной техники украинского производства, Киев, апрель 2025 года (Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Как применяется MAGURA V5

К основным сценариям применения дрона относятся атаки на военные корабли, сбор данных о противнике и ведение наблюдения, нарушение морских коммуникаций и защита собственной береговой инфраструктуры, включая порты.

MAGURA V5 используются с начала 2024-го. В частности, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что использовали дроны MAGURA в атаке на российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» у берегов Крыма в феврале 2024-го, а также на патрульное судно «Сергей Котов» в марте того же года. В конце декабря ГУР Украины сообщило о пуске с MAGURA V5 ракет Р-73. В мае 2025 года глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о боевом использовании безэкипажных катеров MAGURA V7 — более совершенной версии дрона MAGURA V5, имеющей длину 7,2 м и способной нести 650 кг полезной нагрузки.

Беспилотник MAGURA V5 (Фото: ГУР Украины / Telegram)

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