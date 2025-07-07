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MAGURA V5: что известно о морском дроне ВСУ нового поколения

Многоцелевой надводный беспилотный аппарат Magura V5 (на втором плане)
Многоцелевой надводный беспилотный аппарат Magura V5 (на втором плане) (Фото: Ефрем Лукацкий / AP / ТАСС)

Содержание:

Кто и зачем разработал MAGURA V5

MAGURA V5 (англ. Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-type, или «Морской автономный охранный беспилотный робототехнический аппарат V-типа») — это украинский многоцелевой безэкипажный катер (БЭК), предназначенный для выполнения различных боевых задач на море, включая поражение военных кораблей, воздушных целей и ведение разведки.

Украинский морской беспилотник создан компанией «Спецтехноэкспорт», принадлежащей государству. Проект стартовал в 2022 году под кураторством Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Широкой публике данный безэкипажный катер впервые продемонстрировали на международной выставке IDEF 2023 в Стамбуле.

Среди других похожих разработок — дрон Sea Baby («Морской малыш»), который использовался летом 2023 года для атаки на Крымский мост.

Беспилотник Sea Baby во время презентации СБУ, Украина, март 2024 года
Беспилотник Sea Baby во время презентации СБУ, Украина, март 2024 года
(Фото: Евгений Малолетка / AP / ТАСС)

Технические характеристики MAGURA V5

Основные технические характеристики дрона:

Длина — 5,5 м

Масса — до 1000 кг

Грузоподъемность — до 320 кг (боевая часть — до 200 кг)

Радиус действия — до 800 км

Автономность — до 60 ч

Скорость — до 78 км/ч

Морской беспилотник имеет автопилот и множество видеосистем, в том числе приборы ночного видения. Он использует различные системы навигации, включая спутниковую, инерциальную и визуальную. Двигатель может быть электрическим или гибридным, что обеспечивает тихую работу. Для обеспечения безопасности данных применяется 256-битное шифрование. В состав дополнительного оборудования входят электрооптическая система с двойным обзором и гироскопической стабилизацией, радар и лазерный дальномер.

Беспилотник MAGURA V5
Беспилотник MAGURA V5
(Фото: ГУР Украины / Telegram)

MAGURA V5 дополнительно может быть оснащен двумя советскими ракетами Р-73, что позволяет ему поражать воздушные и надводные цели, а не использоваться только как катер-камикадзе. Более современная модификация MAGURA V7 может оснащаться двумя управляемыми ракетами AIM-9 Sidewinder.

Стоимость безэкипажного катера составляет примерно 10 млн грн (около $240 тыс.).

Связь и управление морского дрона MAGURA V5

Управление БЭКом осуществляется через комбинацию спутниковой связи (включая Starlink) и mesh-сетей, что позволяет операторам контролировать дрон на больших расстояниях, включая операции за пределами прямой видимости. Mesh-сети также обеспечивают устойчивую связь между несколькими дронами. Это необходимо для работы в «роях», чтобы перегрузить системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и позволить основному ударному дрону поразить цель.

Военно-морской беспилотник-камикадзе MAGURA V5 на презентации оборонной техники украинского производства, Киев, апрель 2025 года
Военно-морской беспилотник-камикадзе MAGURA V5 на презентации оборонной техники украинского производства, Киев, апрель 2025 года
(Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Как применяется MAGURA V5

К основным сценариям применения дрона относятся атаки на военные корабли, сбор данных о противнике и ведение наблюдения, нарушение морских коммуникаций и защита собственной береговой инфраструктуры, включая порты.

MAGURA V5 используются с начала 2024-го. В частности, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что использовали дроны MAGURA в атаке на российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» у берегов Крыма в феврале 2024-го, а также на патрульное судно «Сергей Котов» в марте того же года. В конце декабря ГУР Украины сообщило о пуске с MAGURA V5 ракет Р-73. В мае 2025 года глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о боевом использовании безэкипажных катеров MAGURA V7 — более совершенной версии дрона MAGURA V5, имеющей длину 7,2 м и способной нести 650 кг полезной нагрузки.

Беспилотник MAGURA V5
Беспилотник MAGURA V5
(Фото: ГУР Украины / Telegram)

Главное о MAGURA V5

  • Разработан на Украине предприятием «Спецтехноэкспорт».

  • Используется для боевых операций и разведки на море.

  • Способен нести до 200 кг взрывчатки.

  • Имеет скорость до 78 км/ч, радиус действия — до 800 км, автономность — до 60 часов.

  • Может работать в «роях» для перегрузки и обхода РЭБ.

  • Впервые был продемонстрирован в 2023 году на выставке IDEF в Турции.

  • Есть более совершенная версия MAGURA V7, способная нести в два раза больше полезной нагрузки.

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Кирилл Буданов
военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
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