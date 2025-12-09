Что такое Таможенный союз

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Содержание:

Что такое таможенные союзы

Таможенный союз (ТС, англ. customs union) — это форма интеграции стран в сфере торговли. Страны договариваются о создании пространства, где действуют единые таможенные тарифы и меры нетарифного регулирования в отношении государств, не участвующих в объединении. Внутри этой зоны страны-партнеры не взимают таможенные платежи и не устанавливают экономические барьеры при торговле товарами друг с другом.

В классической модели экономиста Белы Балаши таможенный союз — это только одна из ступеней в пятиступенчатой лестнице экономической интеграции стран (свободная торговля — таможенный союз — общий рынок — экономический союз — экономический и валютный союз). В частности, Европейский союз уже находится на стадии экономического и валютного союза.

Такие объединения стран существуют с XIX века, ныне, по данным Всемирной торговой организации (ВТО), в мире действуют 16 таких союзов. Старейшим из ныне существующих является Южноафриканский таможенный союз, который объединяет Ботсвану, Лесото, Намибию, Эсватини и ЮАР. Он существует с 1910 года.

Среди известных ТС:

На постсоветском пространстве ТС действует с 2007 года и является частью Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — региональной международной организации, созданной для экономического сотрудничества ее участников. Она представляет собой более глубокий этап интеграции. Помимо общего таможенного пространства она предполагает создание единого рынка, в котором свободно перемещаются товары, услуги, рабочая сила и капитал.

С кем у России таможенный союз

В 2007 году Россия, Белоруссия и Казахстан подписали договор о создании единой таможенной территории. В 2009 году страны подписали и ратифицировали соответствующие соглашения, которые заложили правовые основы ее функционирования. В 2010 году начали действовать единый таможенный тариф и общий таможенный кодекс. С июля 2011-го таможенный контроль действовал только на внешних границах объединения.

К моменту учреждения ЕАЭС в 2015-м Таможенный союз состоял из трех стран: России, Казахстана и Белоруссии. Тогда существовало Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), и участие в ТС для его членов было необязательным. Позже, в 2011 и 2013 годах, о желании присоединиться к ТС заявили Киргизия и Армения соответственно. Обе страны вошли в него в 2015-м, когда стали членами ЕАЭС. На декабрь 2025 года список стран, входящих в Таможенный союз, следующий:

Казахстан — с июля 2010-го;

Россия — с июля 2010-го;

Белоруссия — с июля 2010-го;

Армения — с января 2015-го;

Киргизия — с августа 2015-го.

В 2013 году о желании вступить в ТС заявляла Сирия, а в 2015-м — Тунис. В ЕАЭС также есть три страны-наблюдателя — Молдавия (с 2018-го), Куба (с 2020-го) и Иран (с 2024-го). Они могут участвовать в отдельных заседаниях по приглашению стран-участниц, но не влияют на окончательные решения и не входят в ТС.

У ЕАЭС есть соглашения с пятью странами — Вьетнамом, Сербией, Сингапуром, Ираном и ОАЭ — о создании зоны свободной торговли, в рамках которой не действуют таможенные пошлины. Эта форма интеграции предшествует созданию ТС. Например, ее участники не координируют между собой таможенную политику с третьими странами.

Цели и задачи ТС

Ключевая цель ТС — создание общего таможенного пространства, где нет пошлин и других экономических барьеров. Основные задачи:

облегчение торговли между странами-партнерами;

ликвидация таможенных препятствий во взаимной торговле;

согласование таможенной политики с внешними государствами;

унификация и гармонизация национальных требований и нормативов;

применение общего таможенного тарифа.

Главные преимущества таможенного союза состоят в привлекательных торговых условиях и унифицированных правилах трансграничного товарооборота. Объединение стран в такую структуру увеличивает объем взаимной торговли. Так, по итогам 2024 года показатель ЕАЭС превысил $90 млрд. В Евразийской экономической комиссии спрогнозировали, что на начало 2026-го он преодолеет отметку $100 млрд.

Как работает Таможенный союз

Принцип функционирования ТС основан на упразднении таможенных барьеров между государствами-членами. Это включает в себя отмену таможенных процедур контроля и, по общему правилу, декларирования товаров, а также иных форм государственного надзора (в частности, транспортного и ветеринарного). Таможенные пошлины на территории ТС не взимаются — уплате подлежит исключительно ввозной НДС и акцизы в стране назначения.

К товарам из третьих стран применяется единый таможенный тариф. Это означает, что товары облагаются одинаковыми таможенными ставками независимо от того, через границу какой страны-участницы они поступают. Собранные таможенные пошлины распределяются между странами по установленным долям. Например, в 2025 году самая большая доля у России (85,065%), а самая низкая — у Армении (1,22%).

С начала 2018-го действует Таможенный кодекс ЕАЭС. Он является основой для реализации унифицированного таможенного регулирования. В пределах Таможенного союза также разрабатываются технические регламенты, закрепляющие минимальные стандарты безопасности и качества для товаров, обращающихся на территории объединения.

Кто управляет Таможенным союзом

До 2012 года функции управления ТС лежали на Комиссии таможенного союза, после чего она была преобразована в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Она располагается в Москве, но имеет наднациональный статус, то есть не подчиняется ни одному из правительств стран-членов. Основные функции ЕЭК в таможенной сфере:

разработка правил таможенного регулирования;

контроль соблюдения норм ТС;

принятие решений по таможенным тарифам;

мониторинг и ведение статистики;

распределение ввозных таможенных пошлин.

ЕЭК состоит из Совета и Коллегии. Совет осуществляет общее руководство. Он состоит из представителей всех государств-участников в ранге вице-премьеров. Коллегия является исполнительным органом. Текущая работа ведется в рамках департаментов, при которых созданы консультативные комитеты.

Стратегическое управление и ключевые решения в сфере интеграции, включая таможенные вопросы, находятся в ведении Высшего Евразийского экономического совета, куда входят главы государств. Реализацией намеченных планов и контролем соблюдения договоренностей занимается Евразийский межправительственный совет, который состоит из глав правительств. Единый подход к толкованию и применению норм обеспечивает Суд ЕАЭС.

Проблемы Таможенного союза

Несмотря на положительный экономический эффект, Таможенный союз сталкивается с трудностями. Основные проблемы ТС:

дисбалансы в уровне экономического развития стран-участниц;

сохраняющиеся барьеры и ограничения во взаимной торговле, таможенные барьеры;

сложности согласования норм технического регулирования;

влияние санкций против России и Белоруссии на платежи и расчеты, а также поставки товаров.

Одной из проблем являются политические разногласия между странами. Так, в начале 2025 года армянские власти поддержали законопроект о запуске процедуры интеграции в Европейский союз. Москва тогда подчеркнула несовместимость одновременного участия в ЕС и ЕАЭС, но Ереван заявил о нежелании покидать евразийское объединение.