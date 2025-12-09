Что такое Таможенный союз
Содержание:
- Что такое таможенный союз?
- С кем у России таможенный союз
- Цели и задачи ТС
- Как работает Таможенный союз
- Кто управляет Таможенным союзом
- Проблемы Таможенного союза
Что такое таможенные союзы
Таможенный союз (ТС, англ. customs union) — это форма интеграции стран в сфере торговли. Страны договариваются о создании пространства, где действуют единые таможенные тарифы и меры нетарифного регулирования в отношении государств, не участвующих в объединении. Внутри этой зоны страны-партнеры не взимают таможенные платежи и не устанавливают экономические барьеры при торговле товарами друг с другом.
В классической модели экономиста Белы Балаши таможенный союз — это только одна из ступеней в пятиступенчатой лестнице экономической интеграции стран (свободная торговля — таможенный союз — общий рынок — экономический союз — экономический и валютный союз). В частности, Европейский союз уже находится на стадии экономического и валютного союза.
Такие объединения стран существуют с XIX века, ныне, по данным Всемирной торговой организации (ВТО), в мире действуют 16 таких союзов. Старейшим из ныне существующих является Южноафриканский таможенный союз, который объединяет Ботсвану, Лесото, Намибию, Эсватини и ЮАР. Он существует с 1910 года.
Среди известных ТС:
- Таможенный союз Европейского союза (существует с 1968-го, включает 27 стран ЕС, а также Андорру, Монако, Сан-Марино и Турцию);
- МЕРКОСУР (учрежден в 1991-м, включает Аргентину, Боливию, Бразилию, Парагвай и Уругвай);
- ТС Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (с 2003-го, объединяет Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, ОАЭ и Саудовскую Аравию);
- Таможенный союз Карибского сообщества (с 1973-го, объединяет 15 стран Карибского бассейна).
На постсоветском пространстве ТС действует с 2007 года и является частью Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — региональной международной организации, созданной для экономического сотрудничества ее участников. Она представляет собой более глубокий этап интеграции. Помимо общего таможенного пространства она предполагает создание единого рынка, в котором свободно перемещаются товары, услуги, рабочая сила и капитал.
С кем у России таможенный союз
В 2007 году Россия, Белоруссия и Казахстан подписали договор о создании единой таможенной территории. В 2009 году страны подписали и ратифицировали соответствующие соглашения, которые заложили правовые основы ее функционирования. В 2010 году начали действовать единый таможенный тариф и общий таможенный кодекс. С июля 2011-го таможенный контроль действовал только на внешних границах объединения.
К моменту учреждения ЕАЭС в 2015-м Таможенный союз состоял из трех стран: России, Казахстана и Белоруссии. Тогда существовало Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), и участие в ТС для его членов было необязательным. Позже, в 2011 и 2013 годах, о желании присоединиться к ТС заявили Киргизия и Армения соответственно. Обе страны вошли в него в 2015-м, когда стали членами ЕАЭС. На декабрь 2025 года список стран, входящих в Таможенный союз, следующий:
-
Казахстан — с июля 2010-го;
-
Россия — с июля 2010-го;
-
Белоруссия — с июля 2010-го;
-
Армения — с января 2015-го;
-
Киргизия — с августа 2015-го.
В 2013 году о желании вступить в ТС заявляла Сирия, а в 2015-м — Тунис. В ЕАЭС также есть три страны-наблюдателя — Молдавия (с 2018-го), Куба (с 2020-го) и Иран (с 2024-го). Они могут участвовать в отдельных заседаниях по приглашению стран-участниц, но не влияют на окончательные решения и не входят в ТС.
У ЕАЭС есть соглашения с пятью странами — Вьетнамом, Сербией, Сингапуром, Ираном и ОАЭ — о создании зоны свободной торговли, в рамках которой не действуют таможенные пошлины. Эта форма интеграции предшествует созданию ТС. Например, ее участники не координируют между собой таможенную политику с третьими странами.
Цели и задачи ТС
Ключевая цель ТС — создание общего таможенного пространства, где нет пошлин и других экономических барьеров. Основные задачи:
-
облегчение торговли между странами-партнерами;
-
ликвидация таможенных препятствий во взаимной торговле;
-
согласование таможенной политики с внешними государствами;
-
унификация и гармонизация национальных требований и нормативов;
-
применение общего таможенного тарифа.
Главные преимущества таможенного союза состоят в привлекательных торговых условиях и унифицированных правилах трансграничного товарооборота. Объединение стран в такую структуру увеличивает объем взаимной торговли. Так, по итогам 2024 года показатель ЕАЭС превысил $90 млрд. В Евразийской экономической комиссии спрогнозировали, что на начало 2026-го он преодолеет отметку $100 млрд.
Как работает Таможенный союз
Принцип функционирования ТС основан на упразднении таможенных барьеров между государствами-членами. Это включает в себя отмену таможенных процедур контроля и, по общему правилу, декларирования товаров, а также иных форм государственного надзора (в частности, транспортного и ветеринарного). Таможенные пошлины на территории ТС не взимаются — уплате подлежит исключительно ввозной НДС и акцизы в стране назначения.
К товарам из третьих стран применяется единый таможенный тариф. Это означает, что товары облагаются одинаковыми таможенными ставками независимо от того, через границу какой страны-участницы они поступают. Собранные таможенные пошлины распределяются между странами по установленным долям. Например, в 2025 году самая большая доля у России (85,065%), а самая низкая — у Армении (1,22%).
С начала 2018-го действует Таможенный кодекс ЕАЭС. Он является основой для реализации унифицированного таможенного регулирования. В пределах Таможенного союза также разрабатываются технические регламенты, закрепляющие минимальные стандарты безопасности и качества для товаров, обращающихся на территории объединения.
Кто управляет Таможенным союзом
До 2012 года функции управления ТС лежали на Комиссии таможенного союза, после чего она была преобразована в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Она располагается в Москве, но имеет наднациональный статус, то есть не подчиняется ни одному из правительств стран-членов. Основные функции ЕЭК в таможенной сфере:
-
разработка правил таможенного регулирования;
-
контроль соблюдения норм ТС;
-
принятие решений по таможенным тарифам;
-
мониторинг и ведение статистики;
-
распределение ввозных таможенных пошлин.
ЕЭК состоит из Совета и Коллегии. Совет осуществляет общее руководство. Он состоит из представителей всех государств-участников в ранге вице-премьеров. Коллегия является исполнительным органом. Текущая работа ведется в рамках департаментов, при которых созданы консультативные комитеты.
Стратегическое управление и ключевые решения в сфере интеграции, включая таможенные вопросы, находятся в ведении Высшего Евразийского экономического совета, куда входят главы государств. Реализацией намеченных планов и контролем соблюдения договоренностей занимается Евразийский межправительственный совет, который состоит из глав правительств. Единый подход к толкованию и применению норм обеспечивает Суд ЕАЭС.
Проблемы Таможенного союза
Несмотря на положительный экономический эффект, Таможенный союз сталкивается с трудностями. Основные проблемы ТС:
-
дисбалансы в уровне экономического развития стран-участниц;
-
сохраняющиеся барьеры и ограничения во взаимной торговле, таможенные барьеры;
-
сложности согласования норм технического регулирования;
-
влияние санкций против России и Белоруссии на платежи и расчеты, а также поставки товаров.
Одной из проблем являются политические разногласия между странами. Так, в начале 2025 года армянские власти поддержали законопроект о запуске процедуры интеграции в Европейский союз. Москва тогда подчеркнула несовместимость одновременного участия в ЕС и ЕАЭС, но Ереван заявил о нежелании покидать евразийское объединение.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили