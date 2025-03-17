Договор о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС заработает с 15 мая
Соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) вступит в силу 15 мая, сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
ЕАЭС получил от Ирана официальное уведомление о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления договора в силу, говорится в сообщении.
«Для вступления документа в силу предусмотрен срок в 60 дней. Таким образом, соглашение вступит в силу 15 мая 2025 года», — пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Договор станет эффективным инструментом развития торговли между странами и поможет довести взаимный товарооборот до $12 млрд, что в два раза больше объемов в данный момент, отметили в ЕЭК.
Россия ратифицировала соглашение летом 2024 года. Документ направлен на либерализацию и упрощение торговли через снижение или устранение тарифных и нетарифных барьеров, поддержку экономического и торгового взаимодействия, поощрение расширения и диверсификации торговли.
ЕАЭС — международная организация региональной экономической интеграции, образованная в 2015 году. В нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В декабре 2024 года Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС.
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