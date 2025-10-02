 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

«Ъ» узнал об очередях на границе России и Казахстана с грузами из Китая

«Ъ»: на границе России с Казахстаном стоят тысячи фур с грузами из Китая
Сюжет
Война санкций
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На российско-казахстанской границе образовались большие очереди с грузами из Китая, пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию замруководителя отдела логистики СЛК Максим Емелин, ситуация ухудшается с середины сентября, в очередях — в основном авто с грузами двойного назначения и «подозрительными товарами», подпадающими под санкции (электроника, беспилотники и их компоненты, одежда, товары западных брендов). По его словам, таможенные досмотры по таким товарам происходят в 99% случаев.

Директор по международным транспортным операциям FM Logistic в России Ярослав Белоусов подчеркнул, что большое количество машин ожидает досмотра из-за с усиленного контроля на погранпереходах.

Руководитель отдела логистики YM Trans Group Александр Азатьян рассказывает, что, по последним данным, на границе России и Казахстана в «Маштаково» скопилось 2–3 тыс. грузовиков. Он уточнил, что задержка касается грузов, оформленных в Казахстане: транспорт, идущий в режиме транзита, стоять не будет. Источник издания в автомобильных грузоперевозках сообщает об объеме скоплений транспорта в 7,5 тыс. шт.

Азатьян также добавил, что самарская таможня проводит тщательные досмотры товаров, уже прошедших таможенную очистку в Казахстане. «Существует перечень грузов, которые рискованно везти через Казахстан: их развернут в 100% случаев — это микросхемы и любые станки», — сказал он.

Ситуация может в ближайшее время усугубиться из-за закрытия китайских КПП и с 1 по 8 октября — это выходные, приуроченные ко Дню образования КНР и Празднику середины осени.

С 1 октября в КНР вступили в силу новые налоговые требования. В частности, при агентском экспорте нужно подать полные данные реального поручителя экспорта и суммы по каждой декларации. Таким образом, загрузки через экспедитора без раскрытия фабрики становятся невозможными.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
КНР Россия Казахстан граница грузоперевозки
Материалы по теме
США ввели санкции против компаний из КНР, Турции и ОАЭ за связи с Россией
Политика
Кремль счел коммерческим вопросом сделку США с Казахстаном по локомотивам
Политика
Китайская авиакомпания объяснила высадку и досмотр россиян в Ухани
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
В НХЛ канадский хоккеист получил максимальный штраф за удар россиянина Спорт, 10:12
Пограничники в США позвали на работу лозунгом «Америка для американцев» Политика, 10:11
Названы округа Москвы — лидеры по росту цен на новостройки за квартал Недвижимость, 10:10
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
Какие изменения можно вносить в чужой софт, чтобы не нарушить законПодписка на РБК, 10:01
Экс-генерал Попов прибыл в колонию в Московской области Общество, 09:46
Forbes узнал, что «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Общество, 09:44
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Какие проблемы возникают у бизнеса с налоговой из-за криптовалютыПодписка на РБК, 09:35
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков Политика, 09:34
«Росатом» спроектирует плавучую фабрику для добычи цинка на Новой Земле Бизнес, 09:34
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:31
«Ъ» узнал об очередях на границе России и Казахстана с грузами из Китая Экономика, 09:29
Супруги и пятилетняя дочь пропали во время турпохода в Красноярском крае Общество, 09:21
Аренда жилья в мегаполисах подорожала на 11% за третий квартал 2025 года Недвижимость, 09:07