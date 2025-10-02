«Ъ» узнал об очередях на границе России и Казахстана с грузами из Китая

«Ъ»: на границе России с Казахстаном стоят тысячи фур с грузами из Китая

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На российско-казахстанской границе образовались большие очереди с грузами из Китая, пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию замруководителя отдела логистики СЛК Максим Емелин, ситуация ухудшается с середины сентября, в очередях — в основном авто с грузами двойного назначения и «подозрительными товарами», подпадающими под санкции (электроника, беспилотники и их компоненты, одежда, товары западных брендов). По его словам, таможенные досмотры по таким товарам происходят в 99% случаев.

Директор по международным транспортным операциям FM Logistic в России Ярослав Белоусов подчеркнул, что большое количество машин ожидает досмотра из-за с усиленного контроля на погранпереходах.

Руководитель отдела логистики YM Trans Group Александр Азатьян рассказывает, что, по последним данным, на границе России и Казахстана в «Маштаково» скопилось 2–3 тыс. грузовиков. Он уточнил, что задержка касается грузов, оформленных в Казахстане: транспорт, идущий в режиме транзита, стоять не будет. Источник издания в автомобильных грузоперевозках сообщает об объеме скоплений транспорта в 7,5 тыс. шт.

Азатьян также добавил, что самарская таможня проводит тщательные досмотры товаров, уже прошедших таможенную очистку в Казахстане. «Существует перечень грузов, которые рискованно везти через Казахстан: их развернут в 100% случаев — это микросхемы и любые станки», — сказал он.

Ситуация может в ближайшее время усугубиться из-за закрытия китайских КПП и с 1 по 8 октября — это выходные, приуроченные ко Дню образования КНР и Празднику середины осени.

С 1 октября в КНР вступили в силу новые налоговые требования. В частности, при агентском экспорте нужно подать полные данные реального поручителя экспорта и суммы по каждой декларации. Таким образом, загрузки через экспедитора без раскрытия фабрики становятся невозможными.