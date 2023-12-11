 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Политика ,  
0 

Туск вновь возглавит правительство Польши

Сейм Польши выдвинул кандидатуру Дональда Туска как нового премьер-министра
За кандидатуру Туска проголосовали 248 депутатов, против — 201 человек. Таким образом, он вновь станет премьером (его первый срок на посту — в 2007–2014 годах), сменив Моравецкого. В планах Туска было восстановление отношений с ЕС
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters)

Сейм Польши (нижняя палата парламента) проголосовал за кандидатуру Дональда Туска как нового премьер-министра страны, передает Rzeczpospolita. Он получил 248 голосов при пороге в 225 (против выступил 201 депутат).

Дональд Туск является главой оппозиционного альянса «Гражданская коалиция». В альянс входят либерально-консервативная партия «Гражданская платформа» Туска, левоцентристская «Польская инициатива», партия «Зеленые» и другие движения поменьше.

Туск был премьером Польши в 2007–2014 годах, а затем пять лет был председателем Европейского совета (2014–2019).

После оглашения результатов Дональд Туск обратился к правящей партии «Право и справедливость» и ее членам: «Именно благодаря тому, что вы пытались сделать не только со мной, а с демократией, так много поляков проснулись 15 октября (в этот день прошли выборы в сейм и сенат Польши. — РБК)», — заявил он.

До этого сейм отказался выдать вотум доверия правительству действующего премьера Матеуша Моравецкого. Моравецкого и его правительство поддержали 190 членов сейма, против выступили 266 депутатов, воздержавшихся не было (в голосовании приняли участие 456 депутатов из 460 человек списочного состава сейма).

Каковы шансы коалиции Туска сформировать новое правительство Польши
Политика
Дональд Туск

Теперь Туск должен будет сформировать кабинет министров. Его состав и программа правительства должны быть представлены во вторник, 12 декабря.

Ожидается, что при Туске Польша поменяет свой политический курс и начнет восстанавливать отношения с Брюсселем, которые стали напряженными из-за разногласий относительно того, соблюдается ли в национальном законодательстве принцип верховенства права. Одной из ключевых задач своего правительства экс-глава Евросовета назвал разблокировку замороженных средств из фонда ЕС на постпандемийное восстановление Польши.

Читайте на РБК Pro
Возраст безнадежности. Почему карьера в России заканчивается в 30
Как стартапы подняли мировое восстание против Autodesk
Мы стоим на пороге революции в финансах. Что развитие DeFi даст бизнесу
Лира тестирует минимумы: как новый ЦБ Турции борется с инфляцией

15 октября в Польше прошли выборы в нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши (сейм и сенат), по итогам которых в сейм прошли правящая партия «Право и справедливость» с 35,38% голосов, оппозиционный альянс «Гражданская коалиция» с 30,7%, «Третий путь» с 14,4%, «Левые» с 8,61% и «Конфедерация» с 7,16%.

Партия Качиньского уступила парламент Польши объединенной оппозиции
Политика
Фото:Getty Images

Несмотря на то что «Праву и справедливости» не удалось заручиться большинством в сейме, президент Польши Анджей Дуда (тоже представляет «Право и справедливость») поручил действующему премьеру Моравецкому сформировать правительство.

27 ноября правительство Моравецкого привели к присяге (в новый состав кабинета вошли лишь три человека из старого правительства, переговоры с оппозицией, у которой большинство в сейме, провалились). С момента приведения правительства к присяге у Моравецкого было две недели на то, чтобы заручиться поддержкой сейма.

При этом «Гражданская коалиция», «Левые» и «Третий путь» 10 ноября подписали коалиционное соглашение о формировании правительства во главе с Туском. Вместе они располагают 248 местами в сейме (при 194 у «Права и справедливости»). Участники соглашения обязались восстановить верховенство права, отменить запрет на аборты, деполитизировать СМИ, преследовать в судебном порядке за высказывания, разжигающие ненависть к представителям ЛГБТ, и отделить церковь от государства.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Польша Дональд Туск голосование премьер-министр правительство вотум доверия

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Премьер Польши предрек «конец европейского сообщества» из-за реформ
Политика
Экс-премьер Польши сравнил срок работы нового правительства с жизнью мухи
Политика
Правительство Моравецкого привели к присяге в Польше
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76) Инвестиции, 16:32 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66) Инвестиции, 16:32
Какое здание есть во всех фильмах про Джеймса Бонда с 1995 года РБК и ЛСР, 22:58
Адвокат объяснил, почему суд не арестовал заочно основателя «Тануки» Бизнес, 22:54
«Спартак» обсудит с испанским специалистом пост в руководстве клуба Спорт, 22:46
На вершине Эльбруса: как разделить жизнь на «до» и «после» РБК и Jaecoo, 22:46
Потушивших Вечный огонь под Петербургом подростков депортируют из России Политика, 22:42
Цифровой двойник человека, термояд и кванты: какие планы у ученых РБК и Росатом, 22:33
Жить на 17% счастливее: как укрепить социальное общение РБК и ЖК SOUL, 22:23
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что цветовая палитра говорит о нашем характере и привычках 22:12
Reuters узнал об исключении из новых санкций запрета на продажу танкеров Политика, 22:00
Где находится самое высокое и пустое здание в мире РБК и ЛСР, 22:00
Российского форварда Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:58
В Генштабе Чехии не исключили вероятность войны с Россией Политика, 21:53
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 21:48
Костя Цзю исключил возможность боя между своими сыновьями-чемпионами Спорт, 21:42