Туск вновь возглавит правительство Польши

За кандидатуру Туска проголосовали 248 депутатов, против — 201 человек. Таким образом, он вновь станет премьером (его первый срок на посту — в 2007–2014 годах), сменив Моравецкого. В планах Туска было восстановление отношений с ЕС

Дональд Туск (Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters)

Сейм Польши (нижняя палата парламента) проголосовал за кандидатуру Дональда Туска как нового премьер-министра страны, передает Rzeczpospolita. Он получил 248 голосов при пороге в 225 (против выступил 201 депутат).

Дональд Туск является главой оппозиционного альянса «Гражданская коалиция». В альянс входят либерально-консервативная партия «Гражданская платформа» Туска, левоцентристская «Польская инициатива», партия «Зеленые» и другие движения поменьше. Туск был премьером Польши в 2007–2014 годах, а затем пять лет был председателем Европейского совета (2014–2019).

После оглашения результатов Дональд Туск обратился к правящей партии «Право и справедливость» и ее членам: «Именно благодаря тому, что вы пытались сделать не только со мной, а с демократией, так много поляков проснулись 15 октября (в этот день прошли выборы в сейм и сенат Польши. — РБК)», — заявил он.

До этого сейм отказался выдать вотум доверия правительству действующего премьера Матеуша Моравецкого. Моравецкого и его правительство поддержали 190 членов сейма, против выступили 266 депутатов, воздержавшихся не было (в голосовании приняли участие 456 депутатов из 460 человек списочного состава сейма).

Теперь Туск должен будет сформировать кабинет министров. Его состав и программа правительства должны быть представлены во вторник, 12 декабря.

Ожидается, что при Туске Польша поменяет свой политический курс и начнет восстанавливать отношения с Брюсселем, которые стали напряженными из-за разногласий относительно того, соблюдается ли в национальном законодательстве принцип верховенства права. Одной из ключевых задач своего правительства экс-глава Евросовета назвал разблокировку замороженных средств из фонда ЕС на постпандемийное восстановление Польши.

15 октября в Польше прошли выборы в нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши (сейм и сенат), по итогам которых в сейм прошли правящая партия «Право и справедливость» с 35,38% голосов, оппозиционный альянс «Гражданская коалиция» с 30,7%, «Третий путь» с 14,4%, «Левые» с 8,61% и «Конфедерация» с 7,16%.

Несмотря на то что «Праву и справедливости» не удалось заручиться большинством в сейме, президент Польши Анджей Дуда (тоже представляет «Право и справедливость») поручил действующему премьеру Моравецкому сформировать правительство.

27 ноября правительство Моравецкого привели к присяге (в новый состав кабинета вошли лишь три человека из старого правительства, переговоры с оппозицией, у которой большинство в сейме, провалились). С момента приведения правительства к присяге у Моравецкого было две недели на то, чтобы заручиться поддержкой сейма.

При этом «Гражданская коалиция», «Левые» и «Третий путь» 10 ноября подписали коалиционное соглашение о формировании правительства во главе с Туском. Вместе они располагают 248 местами в сейме (при 194 у «Права и справедливости»). Участники соглашения обязались восстановить верховенство права, отменить запрет на аборты, деполитизировать СМИ, преследовать в судебном порядке за высказывания, разжигающие ненависть к представителям ЛГБТ, и отделить церковь от государства.