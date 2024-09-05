ПАСЕ — для чего была создана парламентская ассамблея Совета Европы

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Что такое ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы, или ПАСЕ — это совещательное объединение представителей парламентов европейских государств. Работает с 1949 года. Наряду с Кабинетом министров Совета Европы Парламентская ассамблея является главным уставным органом Совета. Штаб-квартира находится во Дворце Европы в Страсбурге (Франция). Является крупнейшим и старейшим органом межпарламентского диалога в мире, ее главная специализация — защита прав и свобод человека в Европе.

Когда была создана парламентская ассамблея Совета Европы?

ПАСЕ появилась после Второй мировой войны в рамках инициатив, направленных на укрепление единства послевоенной Европы и предотвращения новых европейских конфликтов. Ее учредили государства так называемого Брюссельского пакта — Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция — вместе с властями Дании, Италии, Ирландии, Норвегии и Швеции.

С предложением создания межпарламентского общеевропейского органа впервые выступила Франция при поддержке Бельгии, ее поддержали сторонники федерализации Европы. Великобритания, считавшая международные отношения исключительной прерогативой правительств, настаивала на сугубо совещательных полномочиях такого органа. В январе 1949 года на переговорах в Лондоне стороны пришли к компромиссу: будущая ассамблея получила совещательную роль, но полную независимость от своих правительств.

Ассамблея была официально создана 5 мая 1949 года, а ее первое заседание открылось 10 августа. Местом проведения сессий был избран город Страсбург (Страсбур) на востоке Франции в исторической области Эльзас, которая с XVII века была предметом острых территориальных споров Франции и германских земель и в 1870-1945 годы трижды становилась ареной военных действий. Тем самым подчеркивалось символическое примирение двух стран.

Первоначально полномочия ассамблеи были ограничены, что отразилось в оригинальном названии органа (он назывался Консультативная ассамблея). В последующие десятилетия ассамблея неоднократно добивалась расширения своих полномочий в рамках СЕ. В частности, в 1951 году она получила право самостоятельно по собственной инициативе формулировать рекомендации для Кабмина СЕ. В 1974 году она изменила название на современное, но Кабмин СЕ официально признал этот шаг только в 1994 году.

Сейчас недельные заседания — сессии — проходят четыре раза в год (в январе, апреле, июне и октябре).

Цели и задачи ПАСЕ

Деятельность органа подчинена единственной закрепленной в Уставе Совета Европы цели — достижению единства между членами во имя защиты и осуществления общих идеалов и принципов. С самого начала ПАСЕ уделяла повышенное внимание защите прав человека, в частности, она сыграла решающую роль в разработке (1950) и принятии (1953) Европейской конвенции по правам человека, в 1973 году она инициировала дискуссию об отмене смертной казни.

Цели ПАСЕ

соблюдение и отстаивание прав и свобод человека;

содействие построению «Европы без разделительных линий».

Задачи ПАСЕ

поддержание работы Совета Европы посредством предоставления дискуссионной площадки для парламентариев из разных стран;

определение направлений деятельности Комитета министров;

трансляция позиции СЕ через парламенты в государствах-членах с целью оказания влияния на правительства;

разработка документов для европейской системы законодательства;

Полномочия ПАСЕ

ПАСЕ готовит рекомендации для Комитета министров СЕ, резолюции (в которых выражает собственную позицию по какому-либо вопросу), а также мнения (по какому-либо вопросу, вынесенному на обсуждение Комитета министров СЕ).

Парламентская ассамблея направляет наблюдателей за выборами в государствах-членах. Ассамблея имеет право давать экспертную оценку национальному законодательству. ПАСЕ оценивает деятельность международных организаций, например ООН или НАТО, на предмет соответствия стандартам прав человека. Ее решения не являются обязательными, но правительства государств и Комитет министров обязаны отвечать на эти рекомендации.

В ее полномочия входит избрание следующих должностных лиц:

генерального секретаря Совета Европы и его заместителя;

собственного генсекретаря;

комиссара по правам человека;

судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Она может организовать расследования для выявления фактов нарушения прав человека.

На уровне ПАСЕ обсуждаются условия для принятия новых государств в Совет Европы. Кроме того, ассамблея вводит санкции в отношении действующего члена — парламентской делегации или исключает его. В 1969 году ПАСЕ приняла резолюцию с рекомендацией исключения Греции из Совета Европы (в 1967 году к власти в стране пришел военный режим), а в 1980 году после военного переворота в Турции ПАСЕ приостановила полномочия парламентской делегации этой страны. В январе 2024 году ПАСЕ не подтвердила полномочия делегации Азербайджана и тем самым отстранила ее от работы ассамблеи в течение всего года, сославшись на то, что страна не выполнила основные обязательства перед Советом Европы после вступления в него.

Структура ПАСЕ

Парламентской ассамблеей Совета Европы руководит председатель, он избирается на один год с правом однократного переизбрания. На лето 2024 года эту должность занимает представитель Греции Теодорос Русопулос. У него может быть до 20 заместителей.

Парламентарии в ассамблее разделены на группы по политическому признаку. Согласно правилам процедуры, для образования группы требуется минимум 20 депутатов от шести национальных делегаций. Сейчас их пять:

Социалисты, демократы и зеленые (SOC);

(SOC); Европейская народная партия (EPP/CD);

(EPP/CD); Группа европейских консерваторов и Демократический альянс (EC/DA);

(EC/DA); Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE);

(ALDE); Группа объединенных европейских левых (UEL).

Также есть неприсоединившиеся депутаты.

Председатель ПАСЕ с заместителями, а также руководители пяти политических групп составляют Бюро ассамблеи. Оно готовит повестку и занимается текущими делами ассамблеи.

Постоянную работу ассамблеи обеспечивает секретариат, в котором работает около 90 сотрудников. Его возглавляет генсек, который избирается ассамблеей на пятилетний срок. С 1 марта 2021 года должность занимает представительница Греции Деспина Хатзивасилиу-Цовилис.

ПАСЕ в своей работе опирается на материалы, которые готовят профильные экспертные группы (комиссии) — политическая, правовая, социальная и другие.

Страны — участницы ПАСЕ

Представительство каждой страны в Парламентской ассамблее определяется размером государства. Самое крупное число парламентариев от государства в делегации — 18 (например, столько было в российской делегации), самое малое — 2 (столько у Лихтенштейна). Парламентарии избираются или назначаются национальными парламентами.

В составе ПАСЕ 46 стран — полноправных членов. Таким образом, общее число участников ассамблеи — 612 человек. Все они должны быть членами парламентов в своих государствах и представлять весь спектр политических сил своих органов, при этом в каждой делегации должны быть и мужчины, и женщины.

Дополнительно в состав ПАСЕ входят наблюдатели (Израиль, Канада, Мексика) и «партнеры по демократии» (Иордания, Киргизия, Марокко, Пакистан). Каждую группу представляет по 30 депутатов.

С 1989 году в организации предусмотрен формат страны — специального гостя. Изначально он предоставлялся странам Центральной и Восточной Европы, которые со временем стали полноправными участницами ПАСЕ. Исключением стала Белоруссия, которая стала спецгостем ПАСЕ в 1992 году. ПАСЕ приостановила ее полномочия в 1997 году из-за конституционного референдума 1996 года, который ассамблея сочла недемократичным. Другим препятствием стало сохранение в стране смертной казни. Также статус отдельной делегации имеет представительство ассамблеи частично признанного Косово.

Официальными языками ассамблеи являются английский и французский.

ПАСЕ и Россия

Россия стала членом ПАСЕ в 1996 году и вышла в 2022 году.

Исключение российской делегации началось с приостановления ее права голоса и возможности участвовать в сессиях в 2014 году, после вхождения Крыма в состав России. Через пять лет полномочия полностью восстановили после того, как Москва перестала платить взносы и отказалась работать в ограниченных условиях. Но с начала военной операции России на Украине (которая является членом ПАСЕ) членство России полностью прекратили. Весной 2022 года Москва запустила процедуру выхода из парламентской ассамблеи, а осенью также вышла из Европейской конвенции по правам человека (благодаря этому документу россияне имели право обращаться в ЕСПЧ).

Ассамблея поддерживает и развивает несколько гуманитарных проектов, в частности:

Премия имени Вацлава Гавела в области прав человека (вручается с 2013 года, составляет 60 тыс. евро);

Музейная премия (вручается с 1997 года);

Премия для городов Европы (вручается с 1955 года ежегодно городам и муниципалитетам за продвижение европейских ценностей и идеалов);

Также ассамблея поддерживает женщин-парламентариев в позитивных инициативах.