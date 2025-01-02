В Приднестровье остановили работу почти все промышленные предприятия

С 1 января Россия прекратила транзит газа через Украину. На этом фоне поставки прекратились и в Приднестровье. Власти ПМР сообщили, что из-за энергодефицита работу остановили почти все промышленные предприятия страны

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В Приднестровье из-за прекращения поставок газа и вызванного этим энергодефицита остановили работу почти все промышленные предприятия, кроме продовольственных. Об этом заявил первый вице-премьер — глава Минэкономразвития ПМР Сергей Оболоник, передает портал «Новости Приднестровья».

«Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, что обеспечивают продовольственную безопасность Приднестровья», — заявил он.

Также Оболоник подчеркнул, что государство поддержит предприятия, чтобы они смогли отгрузить готовую продукцию. По его словам, уже к 5 января будет ясно, сколько энергии потребляет бытовой сектор. Исходя из баланса, власти поймут, сколько можно «выкроить» на нужды промышленности.

«Пока развитие [ситуации] управляемое и соответствующее прогнозам, <...> но проблема носит настолько глобальный характер, что при длительном ее неурегулировании мы получим уже необратимые изменения. То есть предприятия потеряют свои возможности к запуску», — заключил Оболоник.

С 1 января Россия прекратила транзит газа через Украину. На этом фоне поставки прекратились и в Приднестровье, чья территория выступала транзитной. Из-за отсутствия газа Молдавская ГРЭС (ее доступная мощность — 1,72 тыс. МВт), которая находится в Приднестровье и принадлежит российской компании «Интер РАО», перешла на уголь, сообщал телеканал «Первый приднестровский». По его информации, запасов хватит примерно до 20 февраля.

Оболоник накануне говорил, что перед прекращением транзита Приднестровье успело получить необходимый объем газа и резерв составляет 13 млн куб. м. «Это на больницы, общепит (где получится), магазины, многоэтажки (только для приготовления еды). На юге запасов хватит дней на 20, на севере — на 10. Это если пользоваться экономно и не пытаться греться конфорками», — отмечал вице-премьер.