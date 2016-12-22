Удар на $60 млрд: чем обернется торговая война между Китаем и США

Введенные США 25-процентные пошлины на импорт товаров из Китая вызвали угрозу контрмер со стороны Пекина. Эксперты предупреждают о рисках торговой войны, которая ударит по двум крупнейшим экономикам мира

Фото: Toru Hanai / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум против китайской «экономической агрессии». Документ вводит 25-процентные пошлины более чем на сто видов товаров из Китая — от потребительской электроники до обуви и одежды — общей стоимостью $60 млрд и призван наказать Пекин за продолжавшуюся, по утверждениям США, десятилетиями кражу интеллектуальной собственности (ИС) американских корпораций. Ежегодно из-за кражи ИС, пиратского программного обеспечения и контрафактных товаров Америка теряет $600 млрд, свидетельствуют данные Комиссии по краже американской интеллектуальной собственности (.pdf).

Мера направлена также на сокращение рекордного дефицита страны в торговле товарами с Китаем ($375,7 млрд), который в 2017 году составил 46% совокупного торгового дефицита США ($811 млрд), по данным американского Минторга. Ранее Вашингтон просил Пекин сократить показатель на $100 млрд.

«Наш торговый дефицит с Китаем, по разным оценкам, составляет от $375 млрд до $504 млрд», — заявил Трамп перед подписанием меморандума. «Мы имеем ситуацию с колоссальной кражей интеллектуальной собственности, соответствующей [потере] сотен миллиардов долларов», — добавил Трамп.

Президент США также поручил главе Минфина Стивену Мнучину в течение 60 дней разработать ограничения на инвестиции китайских компаний в бизнес для защиты американских технологий.

«Никто не выйдет победителем»

Такое решение Трамп принял по итогам расследования, начатого в августе 2017 года Управлением торгового представителя США (USTR). Его целью было выяснить, вынуждает ли Китай американские компании передавать Пекину авторские права, патенты, ноу-хау и другую интеллектуальную собственность в качестве платы за выход на китайский рынок. США также подозревают Китай в том, что власти страны поручают своим компаниям инвестировать в американский бизнес с целью получения стратегических технологий. Кроме того, расследование показало, что Китай проводит кибератаки на компании США с целью получения секретной коммерческой информации.

​Претензии к КНР в сфере интеллектуальных прав предъявляли и предыдущие американские администрации, начиная с президента Билла Клинтона, однако они воздерживались от каких-либо мер против Пекина. В ходе избирательной кампании Трамп неоднократно напрямую обвинял КНР в краже технологий, обещая положить этому конец, а также сократить дефицит в торговле с Китаем.

Решение Трампа — это объявление Китаю торговой войны, сказал Bloomberg Вей Цзянго, экс-министр торговли КНР, а сейчас замдиректора проправительственной аналитической организации «Китайский центр международного экономического обмена». «Трамп должен понимать, что это очень плохая идея и из этой войны никто не выйдет победителем», — сказал эксперт.

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

​Минторг Китая предостерег США от принятия мер, «пагубных для обеих стран». Пекин категорически против таких односторонних и протекционистских решений и примет все необходимые меры для защиты своих интересов, приводит Bloomberg заявление ведомства.

Окончательный список товаров Белый дом обнародует в ближайшие дни. Они затронут сектора, обозначенные как стратегические в масштабном китайском плане развития Made in China 2025 (.pdf): аэрокосмическую промышленность, ИT и коммуникационные технологии, машинное оборудование, отмечается в информационной справке Белого дома (.pdf) к подписанному меморандуму.

Чем ответит Китай?

Власти Китая планируют принять дополнительные меры по защите интеллектуальной собственности иностранных компаний, инвестирующих в экономику страны, заявил 20 марта премьер-министр Ли Кэцян. По его словам, Пекин намерен расширить доступ иностранного бизнеса к производственному сектору и больше не будет вынуждать его передавать технологии местным компаниям. «Защита интеллектуальных прав будет полностью обеспечена», — заявил премьер.

Минторг КНР заявил, что страна не боится торговой войны с США, и анонсировал пошлины на импорт из США стоимостью $3 млрд в рамках первой контрмеры: 25% — на импорт свинины, переработанного алюминия (объемом $2 млрд), а также 15% — на импорт стальных труб, фруктов, сухофруктов, орехов, американского женьшеня, денатурированного спирта и вина (объемом $977 млн), следует из сообщения ведомства. Пекин решил привлечь к спору Всемирную торговую организацию (ВТО), вместо того чтобы классифицировать действия США в контексте вопросов национальной безопасности, на которые в таком случае не смогут распространяться правила ВТО. Китай направил в организацию иск к США в ответ на планируемые ими пошлины на импорт стали и алюминия. КНР сможет ввести тарифы с 1 апреля, по окончании времени, отведенного для консультаций с США по этому вопросу согласно правилам ВТО.

«Ответ Китая оказался на удивление сдержанным, что указывает на вероятность дальнейших более жестких мер, — сказал Bloomberg бывший председатель совета директоров без исполнительных полномочий по региону Азия банка Morgan Stanley, а сейчас — научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч. — У Китая как у третьего по величине в мире и самого быстрорастущего экспортного рынка, а также крупнейшего держателя казначейских облигаций США гораздо больше рычагов влияния на США, чем политики в Вашингтоне считают возможным признать».

По словам директора договорно-правового департамента Минторга КНР, ведомство готовит комплексный план против американских пошлин. Пекин не обсуждал с Вашингтоном сложившуюся ситуацию, добавил он.

По мнению экономистов, эффект от американских пошлин пока будет ограниченным. Если США установят пошлины в 25% на импорт объемом $50 млрд, то пошлинные отчисления составят $12,5 млрд, то есть сборы с совокупного китайского экспорта (во все страны) возрастут лишь на 2,9%, следует из аналитической записки экономистов JP Morgan во главе с Хайбином Чжу (есть у РБК).

«С макроэкономической точки зрения удельный вес новых пошлин Китая составляет 0,1% от ВВП страны и касается лишь 2,2% от совокупного объема экспорта, — отмечается в обзоре. — Прямой макроэкономический эффект для страны выглядит ограниченным».

По оценкам Bloomberg, китайские пошлины могут затронуть шесть секторов американской экономики: сельское хозяйство, технологические фирмы, потребительские товары, авиастроение, услуги и образование. Годовой объем американского экспорта в Китай составляет $140 млрд.

В агросекторе под удар могут попасть соевые бобы, сорго (крупный злак), люцерна и живые свиньи. В США выращивание сои субсидируется государством. В 2017 году ее экспорт в Китай из страны составил $14,6 млрд. Китайцы обвиняют американские компании в демпинге цен на этот продукт. Соя выращивается в штатах Среднего Запада, которые поддержали Трампа на выборах. По словам гендиректора Американской ассоциации соевых бобов Райана Финдли, контрмеры Китая будут иметь долгосрочные последствия, поскольку место США на рынке КНР могут занять конкуренты.

Китайское правительство уже начало расследование в отношении импорта сорго из США, а также рассматривает ограничения на импорт сои. Свиньи также могут подпасть под ограничения в условиях увеличения поголовья свиноматок в Китае.

КНР может взять на вооружение тактику ЕС, который в ответ на американские пошлины на алюминий и сталь допустил ограничение импорта товаров, производимых в округах, играющих ключевую роль для Республиканской партии Трампа, полагает экс-советник по торговой политике в администрации Рейгана Клод Барфилд из Американского института предпринимательства. Речь идет о мотоциклах Harley Davidson, бурбоне, джинсах Levi’s. Штаб-квартира Levi's расположена в родном округе лидера фракции меньшинства (демократы) в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Там разрабатывается дизайн джинсов. Собственное производство в Америке Levi Strauss закрыла в 2004 году. Сейчас в США джинсы для компании производят ее партнеры на десяти фабриках.

Армия китайских студентов

​Ограничения могут затронуть и сектор услуг. В 2017 году США зафиксировали профицит в торговле услугами с Китаем в размере $38,5 млрд. ​Первые строчки в его структуре приходятся на поездки (китайцы, приезжающие в США, потратили там $32 млрд, тогда как американцы, приезжающие в Китай, — только $4,7 млрд), интеллектуальную собственность, например торговые марки и программное обеспечение, следует из данных Минторга США. Китай может ограничить число студентов, которые учатся в американских вузах, что ударит по источникам их финансирования в условиях снижения числа студентов во многих высших школах США.

Китай также может лишить американские компании доступа к своему рынку госзакупок объемом 3,1 трлн юаней ($490 млрд), от чего пострадают такие компании, как Boeing и Cisco. Помехи для работы американского бизнеса в Китае Пекин может создать и за счет действий различных надзорных и контролирующих органов — таможни, финансовых регуляторов, инспекций по качеству, антимонопольных служб, природоохранных органов, потребительских групп и служб экономического планирования. Это может быть сделано под предлогом соблюдения местного законодательства, что позволит отвести подозрения в наступлении на иностранный бизнес.

Наконец, в качестве ответной меры Китай может ослабить юань, считает главный декан Финансового института «Чунъян» при Китайском народном университете Вен Ван. Слабая национальная валюта повысит конкурентоспособность китайского экспорта. В ходе президентской кампании Трамп обещал, что при нем Китай получит статус «валютного манипулятора», что позволит Вашингтону ввести протекционистские меры в отношении китайских товаров.

«У Китая в запасе много мер для возможного ответа, — говорит Вен Ван. — Китай выжидает, поскольку, как мы прекрасно знаем, преимущество над врагом приобретается только после того, как тот ударит первым».​ ​

Убытки России

9 марта Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз в США стали (25%) и алюминия (10%). Это сделано им в соответствии со ст. 232 закона о расширении торговли от 1962 года (Trade Expansion Act), которая позволяет принять односторонние меры по ограничению импорта, руководствуясь интересами национальной безопасности.

По запросу России и Китая 23 марта прошел совет ВТО по торговле, в повестке которого (есть у РБК) стоял вопрос о новых пошлинах на сталь и алюминий. К обсуждению проблемы подключились Евросоюз, Бразилия, Япония, Австралия и другие страны. Участники заседания заявили о своем несогласии с тем, что США обосновывают введение пошлин национальной безопасностью.

Минпромторг и Минэкономразвития России планируют обратиться в орган по разрешению споров ВТО и доказать, что американские пошлины введены с нарушением правил организации, сказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов. Иск россиян могут поддержать также китайские и южнокорейские производители, добавил он. По словам Евтухова, убытки российских компаний от введения США заградительных пошлин на ввозимые сталь и алюминий могут составить около $3 млрд: «По предварительным расчетам, это не менее $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию». В то же время он пояснил, что для североамериканских «дочек» российских металлургических компаний эффект от введения пошлин может оказаться позитивным, так как фактическое закрытие рынка США приведет к росту стоимости их продукции.