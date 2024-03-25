Постпред объяснил, почему Россия не выходит из ВТО

Постпред Платонов: Россия не выходит из ВТО, так как ничего не выиграет от этого

Россия ничего не выиграет в случае выхода из Всемирной торговой организации (ВТО), заявил в интервью «РИА Новости» новый постпред страны при объединении Николай Платонов. Дипломат вступил в должность в начале марта.

«Если в контексте возможного выхода из ВТО оценивать непосредственно торговые аспекты, то следует признать, что минусов от этого шага было бы значительно больше, чем плюсов. Оставаясь в ВТО, Россия может доводить свою точку зрения до других участников и способствовать принятию тех решений, которые отвечают нашим интересам», — сказал он.

Постпред подчеркнул, что практически вся российская внешняя торговля основана на правилах ВТО. Выход из организации означает не только отказ от более благоприятных условий доступа на рынки многих торговых партнеров России, но и утрату возможности влиять на формирование многосторонних правил торговли, пояснил он.

«Покинуть организацию до лучших времен и сэкономить на взносах легко, а вот вернуться обратно на тех же условиях, на которых нам удалось присоединиться к ВТО, будет практически невозможно», — подчеркнул дипломат.

ВТО осуществляет разработку и внедрение новых соглашений в области мировой торговли, а также контролирует их исполнение. Россия стала участником ВТО в августе 2012 года. Этому предшествовали 18 лет переговоров.

МИД исключал выход России из ВТО, однако президент Владимир Путин в мае 2022 года поручил пересмотреть стратегию участия страны в этой организации.

В начале марта министр экономического развития Максим Решетников заявил, что «оппоненты» Москвы пытались легализовать применение торговых барьеров в рамках организации, однако российская делегация их успешно предотвратила.

В сентябре 2023 года лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) в декларации по итогам саммита в Индии призвали реформировать ВТО. Руководители государств отметили необходимость обеспечить «равные условия и честную конкуренцию путем противодействия протекционизму и антирыночным практикам для создания благоприятного торгового и инвестиционного климата для всех» участников рынка.