Трамп потребовал реформировать ВТО из-за статуса развивающихся стран

Прежде чем принимать вышеуказанные действия USTR будет советоваться с советом по нацбезопасности и национальным экономическим советом, а также учитывать влияние указанного члена ВТО на мировую торговлю и его членство в ключевых экономических группах.
На сайте ВТО сказано, что члены организации сами определяют, относятся они к развитым или развивающимся странам. При этом, последние могут претендовать на ряд преференций в рамках организации. Например, на более длительный переходный период до полного выполнения условий соглашенений. Кроме того, они могут получать техническую помощь.
ВТО была чтобы стимулировать экономический рост и повысить уровень жизни путем установления правил международной торговли, однако, несмотря на то, что экономическое состояние многих стран улучшилось с момента основания организации в 1995 году, две трети членов ВТО пользуются особым режимом и берут на себя меньше обязательств, говорится в меморандуме Трампа.
Некоторые из таких государств причислили себя к развивающимся справедливо, но для многих этот статус уже не уместен в виду экономических обстоятельств, считает президент США. В частности, пишет Трамп, 7 из 10 крупнейших экономик по соотношению ВВП на душу населения и покупательской способности отнесены к развивающимся — это Бруней, Гонконг, Кувейт, Макао, Катар, Сингапур и ОАЭ.
Когда богатейшие страны называют себя развивающимися ради поблажек, они вредят не только странам с развитой экономикой, но и государствам, которым действительно нужно особое отношение, считает президент США.
По его мнению, наиболее ярким примером является Китай, который претендует на статус страны с развивающейся экономикой с момента вступления в ВТО в 2001 году. «После нескольких лет бурного роста Китай занимает второе место по объему ВВП, уступая только США. На Китай приходится 13% от общемирового экспорта товаров, в то время как его доля в мировом экспорте выросла в пять раз в период с 1995 по 2017 год», -заявил Трамп.