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Alphabet $1 385 (+22,98%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+12,08%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Трамп потребовал реформировать ВТО из-за статуса развивающихся стран
Многие страны получают в ВТО статус «развивающихся», несмотря на то, что являются одними из богатейших в мире, считает Трамп. В качестве примера он привел Китай
Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны (USTR) принять меры чтобы не дать богатым странам «обманывать систему» Всемирной торговой организации (ВТО) и брать на себя меньше обязательств. Об этом он сообщил в Twitter.

«ВТО сломана, когда богатейшие страны мира утверждают, что они развивающиеся чтобы избежать правил ВТО и получить особое отношение. Хватит!», — заявил Трамп.

ВТО «отчаянно нуждается в реформе» и без нее не сможет удовлетворить потребности работников и предприятий или проблемы, возникающие в современной мировой экономике, пишет президент США.

Если через 90 дней торговое представительство США не достигнет прогресса, то в зависимости от обстоятельств оно:

  • Больше не будет считать (в рамках ВТО) развивающимися любые страны, которые, по мнению USTR, получили этот статус несправедливо и неуместно.
  • Не будет поддерживать членство таких стран в Организации экономического сотрудничества и развития

Прежде чем принимать вышеуказанные действия USTR будет советоваться с советом по нацбезопасности и национальным экономическим советом, а также учитывать влияние указанного члена ВТО на мировую торговлю и его членство в ключевых экономических группах.

На сайте ВТО сказано, что члены организации сами определяют, относятся они к развитым или развивающимся странам. При этом, последние могут претендовать на ряд преференций в рамках организации. Например, на более длительный переходный период до полного выполнения условий соглашенений. Кроме того, они могут получать техническую помощь.

ВТО была чтобы стимулировать экономический рост и повысить уровень жизни путем установления правил международной торговли, однако, несмотря на то, что экономическое состояние многих стран улучшилось с момента основания организации в 1995 году, две трети членов ВТО пользуются особым режимом и берут на себя меньше обязательств, говорится в меморандуме Трампа.

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Некоторые из таких государств причислили себя к развивающимся справедливо, но для многих этот статус уже не уместен в виду экономических обстоятельств, считает президент США. В частности, пишет Трамп, 7 из 10 крупнейших экономик по соотношению ВВП на душу населения и покупательской способности отнесены к развивающимся — это Бруней, Гонконг, Кувейт, Макао, Катар, Сингапур и ОАЭ.

Когда богатейшие страны называют себя развивающимися ради поблажек, они вредят не только странам с развитой экономикой, но и государствам, которым действительно нужно особое отношение, считает президент США.

По его мнению, наиболее ярким примером является Китай, который претендует на статус страны с развивающейся экономикой с момента вступления в ВТО в 2001 году. «После нескольких лет бурного роста Китай занимает второе место по объему ВВП, уступая только США. На Китай приходится 13% от общемирового экспорта товаров, в то время как его доля в мировом экспорте выросла в пять раз в период с 1995 по 2017 год», -заявил Трамп.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, реформа, организация
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