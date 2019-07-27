Трамп потребовал реформировать ВТО из-за статуса развивающихся стран

Многие страны получают в ВТО статус «развивающихся», несмотря на то, что являются одними из богатейших в мире, считает Трамп. В качестве примера он привел Китай

Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны (USTR) принять меры чтобы не дать богатым странам «обманывать систему» Всемирной торговой организации (ВТО) и брать на себя меньше обязательств. Об этом он сообщил в Twitter.

«ВТО сломана, когда богатейшие страны мира утверждают, что они развивающиеся чтобы избежать правил ВТО и получить особое отношение. Хватит!», — заявил Трамп.

ВТО «отчаянно нуждается в реформе» и без нее не сможет удовлетворить потребности работников и предприятий или проблемы, возникающие в современной мировой экономике, пишет президент США.

Если через 90 дней торговое представительство США не достигнет прогресса, то в зависимости от обстоятельств оно: