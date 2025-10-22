 Перейти к основному контенту
0

В Генштабе заявили, что не привлекут резервистов к военной операции

Генштаб России: речь о мобилизации при привлечении резервистов на службу не идет
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Резервистов в России не будут мобилизовывать или привлекать к участию в военной операции. Они не будут выполнять задачи за пределами своей страны или своего региона. Такое разъяснение дал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга 22 октября.

Военный подчеркнул, что, согласно новому законопроекту, резервисты могут быть направлены на специальные сборы только для защиты критически важных объектов инфраструктуры в пределах своего родного региона. Речь идет о таких объектах, как энергетические предприятия, транспортные узлы, нефтеперерабатывающие заводы и другие важные объекты, а также о противодействии беспилотникам. Эти условия закрепляются в отдельных пунктах контракта, который резервисты добровольно заключают с Министерством обороны.

В Генштабе сообщили, что будут защищать набранные резервисты
Политика
Фото:Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

Цимлянский отметил, что законопроект не касается всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, отправку в зону проведения военной операции или мобилизации. Направление резервистов на любые сборы будет осуществляться исключительно на основании указа президента России Владимира Путина.

Представитель Генштаба также сообщил о материальном обеспечении резервистов. Им выплачивается денежное вознаграждение как за пребывание в резерве, так и за участие в сборах. Кроме того, государство обеспечивает их продовольствием и вещами. На резервистов распространяются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные тем, что предусмотрены для военнослужащих.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
мобилизация резервисты Генштаб
