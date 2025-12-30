Путин подписал указ о проведении сборов россиян в мобилизационном резерве

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение специальных сборов для граждан, состоящих в мобилизационном людском резерве.

«Направить в 2026 году на специальные сборы граждан России, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил России, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», — говорится в указе.

Материал дополняется