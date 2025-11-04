Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты важных объектов

Путин подписал закон о привлечении резервистов к участию в сборах для защиты критически важных объектов. Ранее Цимлянский сообщал, что их могут направлять на сборы для защиты объектов жизнеобеспечения и противодействия дронам

Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, могут направляться на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения на основании указа президента Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

В середине октября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, которым устанавливаются условия привлечения находящихся в резерве к выполнению задач в мирное время. Инициативу подготовило Минобороны России. В конце октября соответствующий законопроект приняла Госдума.

Авторы документа предложили прописать в законе «Об обороне», что для выполнения отдельных задач при возникновении вооруженных конфликтов и при проведении контртеррористических операций могут привлекаться пребывающие в мобилизационном людском резерве вооруженных сил граждане.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, что резервисты могут направляться на сборы для защиты объектов жизнеобеспечения в своем регионе, а также для противодействия беспилотникам.

Цимлянский добавил, что резервистов не будут привлекать к участию в военной операции или выполнению задач за пределами России.

Он напомнил, что резервисты — люди, ранее служившие в вооруженных силах или других силовых структурах, которые затем добровольно заключили контракт о пребывании в резерве. «Ни о какой мобилизации речь не идет. Обращаю ваше внимание, что законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв, и обращаюсь с просьбой не реагировать на разные инсинуации на эту тему», — сказал Цимлянский.