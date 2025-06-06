Что было в «файлах Эпштейна» и почему появление там болезненно для Трампа

Илон Маск заявил, что Дональд Трамп фигурирует в «файлах Эпштейна» и именно поэтому они не были опубликованы. Что это за документы и почему дело одиозного финансиста обсуждают даже через шесть лет после его смерти — в справке РБК

Джеффри Эпштейн в суде в Уэст-Палм-Бич, Флорида, США (Фото: Uma Sanghvi / Zuma / Global Look Press)

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Что такое дело Эпштейна

Дело Эпштейна — это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна (1953–2019). В 2008 году он признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда. Эпштейн обвинялся в создании сети по организации проституции с участием несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.

Файлами Эпштейна называются материалы его уголовного дела — это тысячи документов из свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и имейлов. Там, в частности, содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов. Среди них — Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, иллюзионист Дэвид Коперфильд, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие. Появление в этих документах тех или иных политиков или бизнесменов не означает их причастности к совершению сексуальных преступлений, однако позволяет их оппонентам спекулировать на теме их возможного соучастия.

Самоубийство финансиста-педофила в августе 2019 года породило множество слухов и теорий заговора, построенных на предполагаемых связях финансиста с высокопоставленными политиками.

Джеффри Эпштейн признаёт себя виновным в суде в Уэст-Палм-Бич, Флорида, США (Фото: Uma Sanghvi / Zuma / Global Look Press)

Кто такой Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн — это американский финансист и миллиардер. Родился в 1953 году в Нью-Йорке в рабочей семье. В 1971–1974 годах он преподавал физику и математику в частной школе в Манхэттене (Нью-Йорк), после чего благодаря знакомству с отцом одного из учеников перешел в инвестиционный банк Bearn Stearns, партнером которого был в 1980–1981 годах. Затем основал собственную консалтинговую фирму Intercontinental Assets Group, которая специализировалась на возвращении присвоенных мошенническим путем активов, а в 1988-м — управляющую компанию J. Epstein & Company (позднее — The Financial Trust Company). Его партнерами были Стивен Хоффенберг (осужден за создание финансовой пирамиды) и миллиардер из списка Forbes Лесли Векснер, чьими активами он управлял в 1987–2007 годах.

Точное состояние и доходы Эпштейна являются дискуссионным вопросом. Известно, что он владел крупным частным домом в Манхэттене (Нью-Йорк) и особняком в Палм-Бич (Флорида), а также ранчо в Нью-Мексико и частным островом Литтл-Сейнт-Джеймс. Работая инвестбанкиром, Эпштейн познакомился с целым рядом политиков, бизнесменов, ученых, деятелей культуры и других представителей американской и зарубежной элиты. В частности, в 2002 году в сопровождении экс-президента США Билла Клинтона, актера Кэвина Спейси и стендап-комика Криса Такера он совершил поездку в Африку. А в 2010 году уже после первого приговора и отбытия заключения он появился в Центральном парке Нью-Йорка в компании принца Эндрю. Позже одна из обвинительниц Эпштейна Вирджиния Джуффре заявила, что ее склонили к сексу с Эндрю в возрасте 17 лет (сам Эндрю эти обвинения отрицал, но в феврале 2022 года достиг внесудебного соглашения с Джуффре). В июле 2019-го Эпштейн был вновь арестован и 10 августа, не дожидаясь суда, покончил с собой в камере предварительного заключения федеральной тюрьмы Манхэттена. Судмедэкспертиза подтвердила самоубийство.

Уголовные обвинения и аресты

В марте 2005 года мачеха 14-летней школьницы обратилась в полицию во Флориде, заявив, что Эпштейн изнасиловал ее приемную дочь в своем особняке в Палм-Бич. В ходе обыска полицейские изъяли фотографии несовершеннолетних девушек, дальнейшие следственные действия выявили не менее 50 потенциальных потерпевших, и в следующем году прокуратура возбудила против Эпштейна уголовное дело, которое вскоре было передано ФБР.

По версии обвинения, начиная минимум с 2002 года Эпштейн с помощью сообщников находил девушек (некоторым из них было всего 14 лет), которые за денежное вознаграждение в «несколько сотен долларов» делали бизнесмену сексуализированный массаж, нередко завершавшийся половым актом или мастурбацией, и вовлекали в преступную деятельность других ровесниц.

В июне 2008 года Эпштейн признал вину по двум эпизодам склонения к проституции и согласился выплатить жертвам компенсации. В результате секретной компенсационной сделки с обвинением бизнесмен был приговорен всего к 18 месяцев заключения с правом отлучаться на 12 часов на работу в свой офис и был зарегистрирован как сексуальный преступник. Эпштейн сохранил свою собственность и финансовые активы и вышел из тюрьмы условно-досрочно через 13 месяцев, в июле 2009-го. О мягкости условий заключения писала The Washington Post: дверь в камеру Эпштейна держалась открытой, а однажды осужденному разрешили на несколько часов съездить в свой особняк в Палм-Бич.

Повреждённая входная дверь таунхауса Джеффри Эпштейна в Верхнем Ист-Сайде после рейда ФБР, Нью-Йорк, 9 июля 2019 года (Фото: Nancy Kaszerman / Zuma / Global Look Press)

В феврале 2019-го суд выявил нарушения в действиях прокурора Александра Акосты, который помог Эпштейну заключить сделку с обвинением, и вновь открыл дело. Акосте, который на тот момент занимал пост федерального министра труда, пришлось уйти в отставку.

Сам бизнесмен был повторно задержан 6 июля того же года в аэропорту Нью-Джерси после прибытия из Парижа. Его обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и в подкупе потенциальных свидетелей. Эпштейн не признал себя виновным, а через месяц покончил с собой.

В июле 2020 года в своем доме в Нью-Гемпшире была арестована сообщница и подруга Эпштейна британская модель Гилейн Максвелл, дочь британского издателя Роберта Максвелла, владельца одного из старейших издательств мира Macmillan. Из судебных документов следует, что Максвелл управляла особняком Эпштейна в Палм-Бич, где финансист насиловал несовершеннолетних жертв. В ходе следствия выяснилось, что Максвелл занималась поиском и вербовкой малолетних жертв для Эпштейна в округе Палм-Бич еще с середины 1990-х годов. В декабре 2021-го коллегия присяжных федерального суда Нью-Йорка признала ее виновной по пяти из шести обвинений, в том числе по наиболее серьезному — торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. В следующем месяце апелляционный суд второго округа США приговорил ее к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $750 тыс.

Помимо Максвелл, по делу Эпштейна привлекался только его бывший домоуправляющий Альфредо Родригес, который попытался продать копию адресной книги Эпштейна и в 2012-м получил 18 месяцев тюрьмы. В 2015-м он скончался.

В 2025 году генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что в деле Эпштейна оказалось «более 250 жертв».

Документы Эпштейна

Часть документов из дела Эпштейна, связанных с иском одной из его жертв Вирджинии Джуффре к его сообщнице Гилейн Максвелл, рассекречивались частями в течение 2019-2024 годов. Сам иск Джуффре был урегулирован в 2017 году, однако издание Miami Herald обратилось в суд с просьбой обнародовать материалы дела. В 2019 году суд опубликовал первые 2 тыс. страниц дела. Следующие публикации состоялись в 2020, 2021 и 2022 годах. В числе прочего Джуффре утверждала, что получила $15 тыс. за секс с британским принцем Эндрю, вторым сыном королевы Елизаветы II. Он неоднократно это отрицал.

Джеффри Эпштейн и Гилейн Максвелл (Фото: APhifer / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В декабре 2023-го федеральная судья Лоретта Преска распорядилась начать публикацию документов с именами связанных с Эпштейном лиц. В январе 2024-го суд рассекретил заключительную часть судебных материалов по иску Джуффре. Они содержали свыше 215 документов на более чем 4,5 тыс. страницах, где упоминаются свыше 150 известных личностей, включая экс-президента США Билла Клинтона.

В феврале 2025-го генпрокурор Пэм Бонди обнародовала первую часть рассекреченных документов, в которых оказались копии бортовых журналов частного самолета Эпштейна и адресной книги, перечень улик, а также «список массажисток». В последнем документе 254 имени, однако все они закрашены черным цветом в целях защиты конфиденциальности жертв. Журналисты обратили тогда внимание на то, что в рассекреченных файлах не содержалось почти ничего нового. Как указывало агентство AP, бортовые журналы «уже давно были доступны в многочисленных судебных делах», а адресная книга «много лет цитируется в СМИ». При этом Бонди обвинила ФБР в сокрытии «тысяч страниц документов».

Последствия и общественная реакция

Первый арест финансиста закончился секретным соглашением с прокуратурой, по которому он отбыл всего 13 месяцев. Это вызвало немало слухов об обстоятельствах заключения сделки. В частности, издание Miami Herald сообщило, что прокурор от Флориды Александр Акоста поспособствовал сокрытию части улик и закрытию расследования ФБР относительно других потенциальных жертв и фигурантов. Интерес к делу вырос под влиянием движения против сексуальных домогательств #MeToo («Я тоже»): в 2018 году изданию Miami Herald удалось найти еще порядка 60 жертв насилия со стороны Эпштейна и получить признания от некоторых из них. Под влиянием этих публикаций и общественного резонанса суд начал изучать правомерность действий прокуратуры в 2007-2008 годы. В них нашли признаки введения жертв в заблуждение и другие нарушения закона, и дело было открыто заново.

Смерть Эпштейна в СИЗО в 2019 году породила множество слухов, в том числе теорию заговора, согласно которой в смерти финансиста-педофила была замешана чета Клинтонов. В частности, в августе 2020 года в заключении следствия усомнился президент США Дональд Трамп. Ряд представителей ультраправых сил заподозрили Эпштейна в создании «педофильской сети» с участием представителей Демпартии США — эти домыслы легли в основу теории заговора, получившей название QAnon. В свою очередь, их противники попытались связать дело Эпштейна со смертями политических оппонентов Дональда Трампа, якобы организованными политиком.

Эпштейн и Трамп

В 2002 году бизнесмен и будущий президент США Дональд Трамп сообщил изданию New York Magazine, что знает Эпштейна уже 15 лет. Тогда он высказывался об Эпштейне комплиментарно: он назвал Эпштейна «потрясающим парнем», потому что он «тоже любит красивых женщин», некоторые из которых, по признанию Трампа, моложе Эпштейна. В июле 2019 года, вскоре после повторного ареста Эпштейна, Трамп сказал, что «не общался с ним 15 лет» и «не был его поклонником», и знал его так же, как и все обитатели Палм-Бич.

Фотография Джеффри Эпштейна и Дональда Трампа во время заседания Комитета по надзору и подотчётности в здании Конгресса для Палаты представителей США в Вашингтоне, 10 января 2024 года (Фото: Rod Lamkey / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Дональд Трамп и его личный курорт в Мар-а-Лаго в Палм-Бич фигурируют в «файлах Эпштейна». Мар-а-Лаго находится неподалеку от бывшей резиденции Эпштейна, а одна из жертв и обвинительниц Эпштейна Вирджиния Джуффре заявила, что была завербована сообщницей Эпштейна Максвелл, когда работала в спа-салоне клуба Трампа. Кроме того, в апреле 2017 года Трамп назначил прокурора Александра Акосту из Флориды, заключившего сделку с Эпштейном, министром труда США. Однако никаких данных об участии Трампа в сексуализированных преступлениях в них не содержалось. В частности, одна из жертв насильника Вирджиния Джуффре сообщала, что она пересекалась с Дональдом Трампом, но не замечала за ним непристойного поведения.

В 2025 году на фоне ухудшения отношений с президентом США предприниматель Илон Маск Маск обвинил Трампа в сокрытии «файлов Эпштейна» и фигурировании в них.