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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Министр труда США ушел в отставку из-за скандала с миллиардером Эпштейном

В США министр труда Александр Акоста подал в отставку из-за скандала вокруг обвиненного в педофилии миллиардера Джеффри Эпштейна. Об отставке Акосты президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter.

«Алекс Акоста сообщил мне сегодня утром, что он чувствует постоянное давление прессы из-за судебного дела, которое он курировал более 12 лет назад. Это плохо для администрации, в которую он так сильно верит, и он любезно подал в отставку», — написал президент США.

Затем Трамп сделал официальное сообщение, передает CNN. В своем выступлении Трамп подчеркнул, что он не просил Акосту об отставке, так как тот прекрасно справлялся со своими обязанностями.

Исполняющим обязанности министра стал заместитель Акосты Патрик Пизелла.

Александр Акоста в 2007 году в качестве прокурора вел дело в отношении миллиардера Эпштейна, которого обвинили в склонении несовершеннолетних к проституции. В 2008 году Эпштейн пошел на сделку со следствием, в рамках которой признал себя виновным по двум эпизодам склонения к проституции и провел 13 месяцев в тюрьме.

В ноябре 2018 года газета Miami Herald сообщила, что по старому делу журналистам удалось найти порядка 60 жертв насилия со стороны Эпштейна. Слишком мягкая сделка с Эпштейном вызвала публичную критику в адрес Акосты.

Эпштейна повторно задержали 7 июля 2019 года. Его обвинили в торговле людьми в целях их сексуальной эксплуатации. Прокуратура полагает, что Эпштейн в 2002–2005 годах организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке несколько десятков несовершеннолетних девушек. На слушании в суде 8 июля Эпштейн себя виновным не признал.

Теги: министр труда, отставка
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