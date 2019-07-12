Министр труда США ушел в отставку из-за скандала с миллиардером Эпштейном

В США министр труда Александр Акоста подал в отставку из-за скандала вокруг обвиненного в педофилии миллиардера Джеффри Эпштейна. Об отставке Акосты президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter.

«Алекс Акоста сообщил мне сегодня утром, что он чувствует постоянное давление прессы из-за судебного дела, которое он курировал более 12 лет назад. Это плохо для администрации, в которую он так сильно верит, и он любезно подал в отставку», — написал президент США.

Затем Трамп сделал официальное сообщение, передает CNN. В своем выступлении Трамп подчеркнул, что он не просил Акосту об отставке, так как тот прекрасно справлялся со своими обязанностями.

Исполняющим обязанности министра стал заместитель Акосты Патрик Пизелла.

Александр Акоста в 2007 году в качестве прокурора вел дело в отношении миллиардера Эпштейна, которого обвинили в склонении несовершеннолетних к проституции. В 2008 году Эпштейн пошел на сделку со следствием, в рамках которой признал себя виновным по двум эпизодам склонения к проституции и провел 13 месяцев в тюрьме.