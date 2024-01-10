Суд опубликовал показания о президентах и миллиардерах из дела Эпштейна

Вечером 9 января суд в США рассекретил последнюю часть документов по делу покойного миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. В них упоминаются имена свыше 150 людей, включая известных бизнесменов, актеров и двух экс-президентов

Бывший дом Джеффри Эпштейна на острове Литл-Сент-Джеймс на Виргинских островах США (Фото: Emily Michot / Miami Herald / TNS / ABACAPRESS.COM / Reuters)

Что стало известно из финальной части документов по делу Эпштейна

Вечером 9 января была обнародована заключительная часть документов, которые СМИ окрестили «списком Эпштейна». Речь идет не о перечне «сообщников и клиентов» покончившего с собой финансиста, обвиненного в торговле людьми и склонении к проституции, а о судебных материалах по иску, поданному в 2015 году американкой Вирджинией Джуффре к Гилейн Максвелл, сообщнице Эпштейна. В начале 2000-х, когда Джуффре было 17 лет, Максвелл предложила ей устроиться работать массажисткой у Эпштейна, и в результате несовершеннолетняя девушка стала одной из секс-рабынь миллиардера, которую заставляли вступать в интимные связи с его гостям.

Инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна, в 2008 году признавшего вину в организации проституции и осужденного за изнасилование несовершеннолетней, повторно задержали в США летом 2019 года и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к занятию проституцией. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гилейн Максвелл отбывает 20-летний тюремный срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Иск Джуффре был урегулирован в 2017 году, однако издание Miami Herald обратилось суд с просьбой обнародовать материалы дела. Часть из них была опубликована в 2019-2022 годах, а 3 января 2023 года федеральная судья Южного округа Нью-Йорка Лоретта Преска постановила опубликовать оставшиеся документы. За неделю суд опубликовал свыше 215 судебных документов, содержащих более 4,5 тыс. страниц.

Что рассказали Джуффре и Максвелл

В обнародованных материалах дела содержатся показания Максвелл, Эпштейна, Джуффре и Сары Рэнсом, еще одной предполагаемой жертвы финансиста, которая подверглась сексуальному насилию уже будучи взрослой, отмечает ABC News. В обнародованных документах содержатся показания Джуффре о том, как ее принуждали к сексу с миллиардером Лесом Векснером, владельцем компании Victoria’s Secret и сети магазинов Bath & Body Works и Pink. Векснер поддерживал близкие отношения с Эпштейном, а в 1991 году оформил на него доверенность, позволяющую свободно распоряжаться его финансами. После ареста Эпштейна в 2019 году Векснер утверждал, что не знал о его противозаконной деятельности, а потом и вовсе обвинил его в незаконном присвоении части своего состояния. В 2020 году Векснер покинул руководящую должность в своем холдинге L Brands.

Джуффре также заявила, что получила $15 тыс. за секс с британским принцем Эндрю, вторым сыном королевы Елизаветы II. Принц Эндрю прежде неоднократно утверждал, что ничего подобного не было. Юрист, представляющий интересы члена британской королевской семьи в США, отказался от комментариев.

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Потерпевшая, кроме того, рассказала, что по принуждению имела интимную связь со многими известными лицами — еще одним иностранным «принцем», неназванным «известным премьер-министром», главой сети отелей Hyatt Томасом Прицкером, бывшим губернатором Нью-Мексико и послом США в ООН Биллом Ричардсоном, бывшим сенатором Джорджем Митчеллом, миллиардером Гленном Дубином, профессором Массачусетского технологического института и «отцом искусственного интеллекта» Марвином Мински, а также с основателем модельного агентства Жан-Люком Брюнелем, который помогал Эпштейну в секс-торговле несовершеннолетними. Минский скончался в 2016 году, Ричардсон — в сентябре 2023-го. 75-летний Брюнель, обвиненный в изнасиловании несовершеннолетних, покончил с собой в парижской тюрьме в феврале 2022-го.

Джуффре также рассказала, что в 2002 году присутствовала на ужине с экс-президентом США Биллом Клинтоном, организованном на личном острове Эпштейна, Литл-Сент-Джеймс, но не видела, чтобы тот вступал с кем-то в интимную связь. Женщина также заявила, что встречалась с Дональдом Трампом, но тоже не замечала за ним непристойного поведения.

В 2019 году, после предъявления Эпштейну обвинений, Клинтон утверждал, что ему ничего не известно об «ужасных преступлениях» финансиста. Трамп же заявил, что несколькими годами ранее поссорился с Эпштейном и «не был его фанатом».

В обнародованных показаниях Максвелл приводятся детали организации секс-торговли несовершеннолетними. Например, в 2005 году Брюнель оставил Эпштейну зашифрованное сообщение, в котором предлагал познакомить миллиардера с несовершеннолетней русской девушкой. «У него [Брюнеля] есть учитель, который научит вас говорить по-русски. Ей два раза по восемь лет. Не блондинка. Уроки бесплатные, и вы можете получить свой первый уже сегодня, если позвоните по телефону», — цитирует сообщение один из следователей.

Какие еще имена фигурируют в «списке Эпштейна»

В ранее обнародованных документах также упоминаются Трамп, Клинтон и его супруга Хиллари, бывший вице-президент США Альберт Гор, экс-премьер Израиля Эхуд Барак, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон, режиссер Джордж Лукас, актер Кевин Спейси, модель Хайди Клум, лингвист и публицист Ноам Хомский, юрист и профессор Гарвардского университета Алан Дершовиц, фокусник Дэвид Копперфилд, модель Наоми Кэмбелл, певец Майкл Джексон и многие другие знаменитости. Впрочем, об их вовлеченности в это дело было известно по другим судебным процессам и журналистским расследованиям — это стало одним из аргументов судьи, решившей обнародовать материалы дела. При этом важно отметить, что наличие имени того или иного человека в судебных документах не обязательно означает его причастность к преступлениям Эпштейна и Максвелл. Большинство из них — свидетели, детективы и журналисты-расследователи, а также лица, которые упоминались в свидетельских показаниях, но не обвинялись в каких-либо противоправных действиях.

Например, в опубликованных ранее в январе документах одна из потерпевших, Джоанна Сьоберг, утверждает, что Клинтон «любит девушек помоложе», но при этом заявляет следствию, что ей неизвестно о том, чтобы экс-президент вступал в сексуальную связь с несовершеннолетними. Упоминает она и Трампа — по ее словам, Эпштейн как-то раз думал поехать вместе с ним в казино в Атлантик-сити. При этом никаких данных ни о причастности, ни об осведомленности Трампа о преступной деятельности Эпштейна в документах не содержится. То же касается и имен ряда американских знаменитостей — Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Кэмерон Диаз и Брюса Уиллиса: миллиардер-педофил хвастался Сьоберг, что часто созванивается и дружит с актерами, однако девушка их ни разу не видела в гостях у Эпштейна.

В «списке Эпштейна» также имя знаменитого физика Стивена Хокинга, который умер в 2018 году. В 2006 году, еще до того, как финансиста обвинили в педофилии, Хокинг вместе с другими учеными посетил остров Литл-Сент-Джеймс для участия в пятидневной научной конференции. Однако после публикации судебных документов в сети завирусились поддельные скриншоты с показаниями одной из жертв Эпштейна, которая утверждала, что Хокинг якобы посещал печально известный остров «для удовольствия» и испытывал сексуальное возбуждение, наблюдая за тем, как «раздетые карлики решают сложные математические уравнения на доске, которая слишком высоко для них висит».

В действительности подобных показаний в материалах дела не содержится, но многие пользователи сети восприняли их всерьез. На самом деле, Хокинг упоминается в документах в связи со следующими событиями: в 2015 году Эпштейн отправил электронное письмо, в котором предложил близким Джуффре финансовое вознаграждение за опровержение утверждений о том, что физик якобы участвовал в «оргиях с несовершеннолетними», а в другом письме попросил саму женщину передать имеющиеся у нее фото и видео с рядом лиц, включая Хокинга. При этом в судебных документах не содержится никаких обвинений в адрес ученого.

Еще более абсурдная ситуация возникла вокруг имени известного американского телеведущего Джимми Киммела. Защитник «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс как-то пошутил, что в судебных документах может появиться имя телезвезды. Это подхватили СМИ, и в ряде статей имя Киммела оказалось в одном ряду с реальными фигурантами «списка Эпштейна», хотя в действительности телеведущий не упоминается ни в одном из опубликованных документов. Как и в случае с Хокингом, в сети стали распространяться поддельные скриншоты будто бы из материалов дела. Киммел написал в соцсети X (бывший Twitter), что подобные спекуляции подвергают опасности его семью.

Как дело Эпштейна может повлиять на президентские выборы

Издание Vox отмечает, что дело Эпштейна и особенно его самоубийство породили множество спекуляций: сторонники Республиканской партии заявляли, что от финансиста «избавился клан Клинтонов», а приверженцы Демократической партией — что за его смертью стоит Трамп. Не исключено, что из-за крайней поляризации американского общества в преддверии президентских выборов конспирологические теории, связанные с миллиардером-педофилом, станут опасным источником дезинформации и даже могут привести к плачевным последствиям.

Журналисты Vox напоминают о «Пиццагейте» 2016 года: в разгар предвыборной кампании в сети стали появляться слухи о том, что видные демократы — сторонники баллотировавшейся тогда Хиллари Клинтон создали тайную организацию педофилов, которая якобы использовала для торговли детьми подвал популярной вашингтонской пиццерии Comet Ping Pong. Заведение стало получать угрозы, а в декабре 2016 года в нем устроил стрельбу вооруженный мужчина.

Наличие в материалах дела Эпштейна солидного числа известных личностей также может поспособствовать росту популярности идей движения QAnon, сторонники которого убеждены, что США правит тайная организация сатанистов-педофилов, куда входят представители Демократической партии и многие знаменитости и бизнесмены. Сторонники этой теории заговора были в числе тех, кто штурмовал Капитолий в январе 2021 года. Еще в ноябре 2023 года эксперты по экстремизму и терроризму выразили опасения, что президентская кампания 2024 года может сопровождаться серьезными всплесками политически мотивированного насилия.

Журналист Майк Ротшильд, написавший книгу про QAnon, сказал в интервью Politico, что хотя сами по себе судебные документы не содержали ничего принципиально нового о злодеяниях Эпштейна, они стали серьезной подпиткой для сторонников теорий заговоров: для последователей «Пиццагейта» и QAnon дело финансиста стало доказательством существования секс-торговле детьми в самых высоких кругах. «Отчасти это происходит потому, что люди теряют способность отличать шум от сигнала. Поэтому причисляют к педофилам всех, кто хоть как-то связан с Эпштейном. Хотя, конечно, большинство людей, связанных с Эпштейном, не имели никакого отношения к тому, что он делал. Некоторые из них могли знать об этом, некоторые — смотреть сквозь пальцы», — заключил Ротшильд.