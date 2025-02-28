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Генпрокурор обвинила ФБР в сокрытии тысяч страниц по делу Эпштейна

Генеральный прокурор США Пэм Бонди обвинила ФБР в сокрытии «тысяч страниц документов» по делу покончившего с собой финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми и склонении к проституции, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо Бонди в адрес директора ФБР Кэша Патела.

По ее словам, она запросила у ФБР все материалы по делу Эпштейна, но получила лишь около 200 страниц — гораздо меньше, чем было предоставлено по иску, поданному в 2015 году американкой Вирджинией Джуффре к Гилейн Максвелл, сообщнице финансиста.

«Вчера вечером я узнала от источника, что в распоряжении отделения ФБР в Нью-Йорке находятся тысячи страниц документов, связанных с расследованием и обвинениями против Эпштейна», — пишет она в письме. Генпрокурор потребовала предоставить их ей к утру 28 февраля.

В начале 2000-х, когда Джуффре было 17 лет, Максвелл предложила ей устроиться работать массажисткой у Эпштейна, и в результате несовершеннолетняя девушка стала одной из секс-рабынь миллиардера, которую заставляли вступать в интимные связи с его гостями.

Иск Джуффре был урегулирован в 2017 году, однако издание Miami Herald обратилось в суд с просьбой обнародовать материалы дела. Часть из них была опубликована в 2019–2022 годах, а 3 января 2024 года федеральная судья Южного округа Нью-Йорка Лоретта Преска постановила опубликовать оставшиеся документы. За неделю суд опубликовал свыше 215 судебных документов, содержащих более 4,5 тыс. страниц.

Материал дополняется

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