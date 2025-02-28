Генпрокурор США опубликовала рассекреченные документы по делу Эпштейна

Пэм Бонди (Фото: Craig Hudson / Reuters)

Генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала первую часть рассекреченных файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми и склонении к проституции. Документы размещены на сайте американского Минюста.

В обнародованных материалах содержатся копии бортовых журналов частного самолета Эпштейна и адресной книги, перечень улик, а также «список массажисток». В последнем документе 254 имени, однако все они закрашены черным цветом в целях защиты конфиденциальности жертв.

По мнению агентства AP, рассекреченные бортовые журналы «уже давно были доступны в многочисленных судебных делах», а адресная книга, которую, предположительно, Эпштейн составил совместно со своей подругой, британской светской львицей Гислен Максвелл, «много лет цитируется в СМИ».

Список улик содержит более 150 позиций, среди них указаны массажные столы, секс-игрушки, изображения обнаженной натуры и другие предметы.

Бонди также заявила, что ФБР утаивает тысячи страниц материалов, связанных с делом Эпштейна. В письме на имя директора ФБР Кэша Патела она указала, что получила лишь около 200 страниц вместо полного архива.

По словам генпрокурора, имеющиеся в распоряжении ФБР документы значительно превышают объем материалов, ранее обнародованных в ходе иска Вирджинии Джуффре против Максвелл. Бонди потребовала передать ей все материалы к 28 февраля.

Эпштейн, обвиненный в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, был задержан в 2019 году, но вскоре покончил с собой в тюремной камере, не дождавшись суда. Максвелл в 2022 году приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество.

Судебные документы по делу Эпштейна рассекречивали частями в 2019–2024 годах. В январе были опубликованы материалы, содержащие более 4,5 тыс. страниц, где упоминаются свыше 150 известных личностей, включая экс-президентов США. Джуффре утверждала, что получила $15 тыс. за интимную связь с принцем Эндрю, однако тот неоднократно отрицал эти обвинения.

Она также рассказывала о встречах с экс-президентом США Биллом Клинтоном и президентом США Дональдом Трампом, но заявляла, что не имела информации об их вовлеченности в преступления Эпштейна.