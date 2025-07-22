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В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве на военную службу

Изменение подхода «позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу», считают авторы поправок. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Госдуму внесен законопроект об изменении подхода к проведению призыва на военную службу. Документ предусматривает возможность призывать на срочную службу не дважды в год, а в течение всего календарного года. Авторами поправок выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и закон «Об альтернативной гражданской службе». По действующему законодательству призыв граждан на военную службу осуществляется дважды в год — с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). Поправками предлагается расширить временные границы призыва и проводить его с 1 января по 31 декабря.

В пояснительной записке отмечается, что призыв на военную службу предусматривает не только явку по повестке военного комиссариата, но и медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии. Изменение подхода к проведению призыва «позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу», считают авторы поправок.

Одновременно законопроектом уточняются обязанности подлежащих призыву граждан в части сроков подачи заявлений о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу. Предлагается предусмотреть, что обратиться с заявлением о замене военной службы можно в следующие сроки:

  • до 1 апреля — граждане, которые должны быть призваны на военную службу и направлены для ее прохождения с 1 октября по 31 декабря текущего года;
  • до 1 октября — граждане, которые должны быть призваны на военную службу и направлены для ее прохождения с 1 апреля по 15 июля следующего года.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Также поправки определяют, что граждане, пользующиеся отсрочками от призыва, могут попросить о замене военной службы на альтернативную в течение десяти дней со дня прекращения основания для отсрочки. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

С 1 января 2024 года вступил в силу закон, согласно которому призыву на военную службу в России подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Весенний призыв 2025 года стал самым массовым с 2011 года. В соответствии с указом президента запланированное число призывников — 160 тыс.

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Милена Костерева Милена Костерева
Госдума законопроект призыв в армию Андрей Картаполов
Андрей Картаполов фото
Андрей Картаполов
глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
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