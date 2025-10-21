Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о проведении призыва на военную службу в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Поправки предусматривают, что в указанный период будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и закон «Об альтернативной гражданской службе». По действующему законодательству призыв на военную службу проводится дважды в год — с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв).

Авторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. По их мнению, новый подход к призыву «позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва».

На рассмотрение Госдумы поправки поступили 22 июля. Одобрить новый порядок призыва на военную службу нижняя палата парламента может через неделю — третье чтение законопроекта запланировано на 28 октября, указано в думской базе.

