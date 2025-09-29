 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В осенний призыв электронные повестки применят наравне с бумажными

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Осенний призыв в 2025 году будет осуществляться в том числе с помощью электронных повесток наравне с бумажными.

По словам заместителя начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Владимира Цимлянского, уведомления об электронных повестках поступят в личный кабинет призывника на «Госуслуги». Он напомнил, что в случае неявки по электронной повестке через 20 дней вводятся временные ограничения. К ним относятся запреты на получение кредитов, управление и регистрацию автомобиля, распоряжение имуществом, а также на регистрацию в статусе самозанятого или ИП.

Цимлянский также подчеркнул, что бумажные повестки будут применяться для оповещения граждан в ходе осеннего призыва наравне с электронными.

Осенний призыв: сроки, условия для отсрочки, как приходят повестки
База знаний
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Путин подписал закон об электронных повестках в апреле 2023 года. Согласно новым правилам, повестки наряду с традиционными способами рассылаются в электронном виде и считаются доставленными через семь дней после публикации в реестре. При этом неважно, видел ли призывник уведомление на портале «Госуслуги». С момента получения документа ему запрещается выезжать за границу. Снять ограничение можно только после личной явки в военкомат.

В 2024 году план по призыву в российскую армию был выполнен полностью. Как сообщал Генштаб, весной призвали 160 тыс. человек — это максимальный показатель с осени 2011 года, а осенний призыв охватил 133 тыс. человек.

Кроме того, уже со следующего года действующая система может быть изменена. В Госдуму внесли законопроект, предполагающий переход от двух призывных кампаний в год к круглогодичному призыву. Документ, который уже прошел первое чтение, устанавливает, что призыв будет проводиться непрерывно с 1 января по 31 декабря.

Авторы
Теги
Егор Алимов
осенний призыв электронные повестки повестки армия России
