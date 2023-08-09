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Bloomberg включил рубль в тройку худших валют развивающихся стран

Bloomberg: рубль вошел в тройку худших валют развивающихся стран после ослабления на 24%
Рубль вошел в тройку худших валют развивающихся стран наряду с турецкой лирой и аргентинским песо, пишет Bloomberg. Сегодня курс доллара превысил отметку в 98 руб., а евро — в 107 руб. впервые с конца марта 2022-го
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский рубль в этом году ослаб по отношению к доллару на 24% и вошел в тройку «худших валют развивающихся рынков» вместе с турецкой лирой и аргентинским песо, сообщает Bloomberg.

9 августа курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 98 руб., которой не достигал с 25 марта прошлого года. Курс евро увеличился до 107 руб., чего не было с той же даты.

По данным Банка России, профицит текущего счета платежного баланса (примерная разница между экспортом и импортом) в июле составил $1,8 млрд в июле по сравнению с $17,8 млрд годом ранее. За прошедшие семь месяцев 2023-го положительное сальдо снизилось до $25,2 млрд по сравнению с $165,4 млрд за аналогичный период в прошлом году.

Центробанк связывал ослабление рубля с сокращением сальдо платежного баланса. «Мы видим существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом, это связано и со снижением экспортной выручки, и, по-моему, снижение цен сказалось», — говорила бывший первый зампред ЦБ Ксения Юдаева (покинула пост с 1 августа).

Это сокращение она связала с уменьшением экспортной выручки из-за цен на сырье. В то же время Юдаева исключила какие-либо риски для финансовой стабильности.

Bloomberg отмечает, что по последней информации ЦБ, в июне крупнейшие российские экспортеры продали на рынке 84% своей валютной выручки. Но их доходы, которые агентство называет ключевым источником твердой валюты для России после начала военной операции, сократились до $6,9 млрд в июле в сравнении с $16,8 млрд за аналогичный период прошлого года.

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Аналитики Bloomberg Economics связывают слабость рубля с оттоком капитала. «Увеличение государственных расходов на 14% в годовом исчислении повышает спрос на импорт в то время, когда доходы от экспорта сокращаются. В то же время домохозяйства перевели около 40 миллиардов долларов в иностранные банки, поскольку процентные ставки в рублях не соответствовали инфляционным ожиданиям, а растущее число российских банков было отключено от глобальных платежных систем», — заявил экономист Александр Исаков.

По его мнению, рубль может получить дополнительную поддержку в ближайшие месяцы, если Центробанк повысит стоимость заимствований до 9,5%, а власти замедлят расходы.

Аналитик ФГ «Финам» Максим Пухов связал ослабление рубля с сезонным снижением текущего счета платежного баланса России и отсутствием словесных интервенций в защиту рубля со стороны властей.

Центробанк на фоне ослабления рубля остановил закупки валюты. При этом ЦБ подчеркнул, что продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств из ФНБ в первом полугодии 2023 года (ЦБ называет их «зеркалированием» прошлых расходов из ФНБ). Их объем составит 2,3 млрд руб. в день.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
рубль Валюта турецкая лира песо
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