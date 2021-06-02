Набиуллина увидела «неослабевающий риск» для экономики в санкциях США

По словам главы Банка России, у страны достаточно резервов для того, чтобы справиться с неблагоприятными внешними сценариями

Эльвира Набиуллина (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC заявила, что американские санкции являются «неослабевающим риском» для российской экономики.

«Именно поэтому наша денежно-кредитная политика, налоговая политика да и вся макроэкономическая политика достаточно консервативны», — заявила Набиуллина. Она при этом отметила, что Россия «располагает достаточно большими резервами, чтобы выстоять при неблагоприятных финансовых или геополитических сценариях».

Набиуллина считает, что российские резервы более диверсифицированы, чем резервы других стран. «Дедолларизация — часть широкой политики по управлению валютными рисками», — сказала она.

По словам главы Банка России, по этому пути будут двигаться и другие страны, но процесс будет медленным.

15 апреля США ввели против России новые санкции, обвинив Москву в попытке подрыва демократических выборов в США, причастности к хакерским атакам на инфраструктуру, транснациональной коррупции и нарушении территориальной целостности других стран. В частности, были введены дополнительные секторальные санкции в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ), которые запрещают американским финансовым институтам принимать участие в первичных размещениях этих инструментов, которые будут выпущены после 14 июня 2021 года.



30 мая глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал ЕС ужесточить санкции против российских чиновников, но в то же время установить более тесные контакты с населением России и гражданским обществом, поддержав диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ.



