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ЦБ возобновил публикацию структуры международных резервов

Центробанк вновь начал отчитываться о структуре международных резервов
ЦБ не раскрывал эти данные с марта 2022 года, за год объем резервов сократился до $574,2 млрд. Из них на золото пришлось $135,5 млрд
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Центробанк вновь начал публиковать расширенный состав показателей по международным резервам России, сообщается на сайте регулятора.

По данным на 1 марта, международные резервы составляли $574,2 млрд (годом ранее — $617,1 млрд; таким образом, они сократились на $42,8 млрд). Из них на иностранную валюту пришлось $410,6 млрд, а на монетарное золото — $135,5 млрд (в 2022 году — $446,5 и $141,2 млрд соответственно).

На начало марта объем золота составил 74,9 млн унций (2,33 тыс. т), а в марте 2022-го — 73,9 млн.

В последний раз Банк России публиковал структуру международных резервов в марте прошлого года. Кроме того, до 2022 года регулятор раскрывал, сколько международных резервов хранилось на депозитах в других центральных банках и зарубежных коммерческих банках или в иностранной наличной валюте, а сколько было размещено в иностранных ценных бумагах. Сейчас на месте этих данных стоят прочерки. Также по раскрытию ЦБ невозможно сказать, сколько резервов было фактически заморожено западными властями в результате санкций.

Санкции против российской финансовой системы были введены после начала военных действий на Украине. В рамках этих мер власти западных стран заморозили резервы Банка России за рубежом на сумму около $300 млрд, сообщал Минфин. В основном речь шла об активах в долларах и евро. Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин говорил в интервью РБК, что не хранить резервы в этих валютах было невозможно, так как они активнее всего использовались в международном и внутреннем платежном обороте страны.

В мае 2022 года еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс заявлял, что страны Евросоюза заморозили международные резервы ЦБ на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). В Брюсселе несколько месяцев обсуждают вопрос о том, как использовать блокированные российские активы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз намерен конфисковать их, но это непросто сделать с юридической точки зрения. Власти России называют подобные намерения незаконными.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
международные резервы Центробанк золотовалютные резервы
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