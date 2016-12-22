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«Почта России» не смогла вовремя доставить Дурову письмо из ФСБ
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«Почта России» не смогла вовремя доставить Дурову письмо из ФСБ
Блокировка Telegram, 11:08
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«Почта России» не смогла вовремя доставить Дурову письмо из ФСБ
Представитель почты извинился перед ФСБ, отметив, что причину задержки выяснить оказалось невозможно
Фото: Денис Синяков для РБК

«Почта России» не сумела в срок доставить направленный заказным письмом запрос Федеральной службы безопасности (ФСБ), в котором та требовала раскрытия ей переписки пользователей мессенджера Telegram, сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, которому глава Telegram Павел Дуров доверил защиту тайны переписки в российских судах.

По словам Чикова, свой запрос ФСБ направила 12 июля, предписав Telegram предоставить необходимые данные до 19 июля. Однако компания не могла выполнить это требование, так как письмо в Telegram было доставлено только 21 июля.

В размещенном юристом в своем телеграм-канале ответе «Почты России» на запрос ФСБ причины задержки доставки письма не разъясняются, вдобавок оператор не смог объяснить спецслужбе, почему та не получила уведомления о том, что заказное письмо все-таки было вручено адресату.

«В связи с тем, что уведомление ф.С5 пересылается без приписки, установить причину недоставки уведомления отправителю не представляется возможным. Приносим Вам свои извинения за ненадлежащее исполнение предоставленной услуги», — говорится в письме за подписью руководителя службы управления сетью «Почты России» Марии Дуденковой.

В отношении «Почты России», которая вовремя не доставила запрос Ф​СБ РФ, не будет инициироваться «отдельных процессов», заявил РБК Чиков. «Вопрос в законности требований ФСБ будет предметом рассмотрения Мещанским районным судом жалобы на постановление в отношении Telegram по делу об административном правонарушении. Вопрос [вызвал ли не доставленный вовремя запрос ФСБ РФ негативные последствия для Telegram] будет оценен судом, но в рамках дела об административном правонарушении», — пояснил Чиков.

В свою очередь «Почта России» заявила, что направленное ФСБ письмо было доставлено главе Telegram вовремя.

«Отправление было сдано в отделение почтовой связи 101000 г. Москвы лишь 14 июля, покинуло пределы Российской Федерации 18 июля, 19 июля поступило на территорию Великобритании и уже 21 июля было вручено адресату. Таким образом, письмо было доставлено в Великобританию в минимальные сроки - за 7 дней. При этом рекомендованные сроки доставки по направлению Москва - Великобритания для заказного письма составляет от 7 до 11 дней», - говорится в сообщении «Почты России», поступившем в РБК.

16 октября Мещанский суд Москвы признал компанию Telegram Messenger LLP виновной в неисполнении своих обязанностей как организатора распространения информации. Она не предоставила ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей. Компанию оштрафовали на 800 тыс. руб., ее представители не явились на рассмотрение дела.

Комментируя это решение, Дуров заявил, что требования ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей Telegram нарушают конституционное право россиян на тайну переписки. Он также объявил, что представлять интересы Telegram в суде в деле против ФСБ будет «Агора».

Летом Telegram предоставил Роскомнадзору данные для включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Однако Дуров сказал, что разработчики не будут выполнять законы, которые «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера.

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина, Ирина Парфентьева.
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