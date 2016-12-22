«Яндекс» прокомментировал сообщения о черных списках перед визитом Путина

Гендиректор «Яндекса» в России Александр Шульгин заявил, что ничего не знает о запрете оппозиционно настроенным сотрудникам находиться в офисе компании во время визита президента России Владимира Путина.
«Входы в некоторые части здания были ограничены. Но это требование не наше, а организаторов визита. В остальном — обычный режим работы», — сказал Шульгин журналистам, передает корреспондент РБК.
Ранее один из сотрудников «Яндекса» Алексей Сокирко сообщил, что не был допущен в офис компании в связи с тем, что он находится в «каких-то фсошных списках» (ФСО, Федеральная служба охраны. — РБК). Ранее Сокирко, комментируя предстоящий визит Путина в «Яндекс», писал, что при случае плюнет президенту в лицо.
В преддверии визита Путина в «Яндекс» The Bell сообщал, что сотрудников компании попросили «специально не наряжаться», так как окружающая президента обстановка должна быть максимально приближена к реальной жизни.
«По поводу одежды мы ничего такого не говорили», — заверил позже Шульгин. Он также отметил, что ему лично понравилось доброжелательное отношение президента к компании.
Состоявшийся 21 сентября визит Путина в офис «Яндекса» был посвящен 20-летию компании. В ходе визита президент осмотрел прототип беспилотного автомобиля, управление которым осуществляется программным обеспечением, созданным в «Яндексе», пообщался с голосовым помощником по имени «Алиса» и ознакомился с основными направлениями деятельности компании.
«Тебя тут не обижают?»: что Владимир Путин делал в «Яндексе»
Вскоре после отъезда Путина в офисе «Яндекса» сработала пожарная сигнализация и около 3 тыс. человек были эвакуированы.