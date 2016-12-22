«Яндекс» прокомментировал сообщения о черных списках перед визитом Путина

Топ-менеджер компании заверил, что ему о черных списках для оппозиционно настроенных сотрудников ничего не известно. Ранее один из сотрудников «Яндекса» сообщил, что ФСО не пустила его на работу

Владимир Путин во время посещения офиса компании «Яндекс» (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Гендиректор «Яндекса» в России Александр Шульгин заявил, что ничего не знает о запрете оппозиционно настроенным сотрудникам находиться в офисе компании во время визита президента России Владимира Путина.

«Входы в некоторые части здания были ограничены. Но это требование не наше, а организаторов визита. В остальном — обычный режим работы», — сказал Шульгин журналистам, передает корреспондент РБК.

Ранее один из сотрудников «Яндекса» Алексей Сокирко сообщил, что не был допущен в офис компании в связи с тем, что он находится в «каких-то фсошных списках» (ФСО, Федеральная служба охраны. — РБК). Ранее Сокирко, комментируя предстоящий визит Путина в «Яндекс», писал, что при случае плюнет президенту в лицо.

В преддверии визита Путина в «Яндекс» The Bell сообщал, что сотрудников компании попросили «специально не наряжаться», так как окружающая президента обстановка должна быть максимально приближена к реальной жизни.

«По поводу одежды мы ничего такого не говорили», — заверил позже Шульгин. Он также отметил, что ему лично понравилось доброжелательное отношение президента к компании.

Состоявшийся 21 сентября визит Путина в офис «Яндекса» был посвящен 20-летию компании. В ходе визита президент осмотрел прототип беспилотного автомобиля, управление которым осуществляется программным обеспечением, созданным в «Яндексе», пообщался с голосовым помощником по имени «Алиса» и ознакомился с основными направлениями деятельности компании.

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Вскоре после отъезда Путина в офисе «Яндекса» сработала пожарная сигнализация и около 3 тыс. человек были эвакуированы.